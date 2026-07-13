La nueva luz roja de advertencia de la Steam Machine no es motivo de preocupación: al parecer, esta advertencia de sobrecalentamiento excesiva se debe a un error en la BIOS

Hay un nuevo problema con la luz roja de la Steam Machine.

Esta vez se enciende una luz roja fija, lo que indica que el dispositivo se está sobrecalentando.

Sin embargo, eso no siempre es así; de hecho, las temperaturas de la Steam Machine pueden ser normales, y un error en la BIOS puede hacer que la luz se encienda.

Si eres uno de los primeros en adoptar esta tecnología y te ha estado preocupando que tu Steam Machine muestre una luz roja mientras juegas, no hay por qué alarmarse, ya que, al parecer, esta luz de advertencia de temperatura se está activando por error.

VideoCardz se percató de un hilo en Reddit en el que el autor original comparte la correspondencia con el equipo de soporte de Valve sobre lo que está sucediendo con respecto a que la luz roja se encienda cuando la temperatura ni siquiera se acerca al umbral de advertencia previsto.

Según las preguntas frecuentes de Valve sobre la barra luminosa de la Steam Machine, la luz roja se enciende de manera constante (en toda la barra) cuando se considera que el dispositivo se está sobrecalentando, lo que significa que la temperatura de la CPU supera los 95 °C o la de la GPU supera los 90 °C (o ambas).

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El usuario de Reddit notó que la luz roja estaba encendida cuando su Steam Machine registraba temperaturas de 75 °C y 81 °C para la GPU y la CPU, respectivamente, ninguna de las cuales debería haber provocado que se encendiera la luz de advertencia.

Como explica el mensaje de Valve, existe un «problema conocido con la BIOS actual» que hace que la luz roja se encienda «mucho antes» de lo que debería.

Cabe señalar que el problema está relacionado exclusivamente con el umbral de temperatura de la luz, y que la Steam Machine no se está sobrecalentando de ninguna manera en estos casos.

El mensaje de Valve nos informa que pronto habrá una actualización de la BIOS para solucionar el problema. De hecho, esa actualización aumentará el umbral a 100 °C tanto para la CPU como para la GPU, que es el punto en el que la Steam Machine reducirá la velocidad de los componentes para asegurarse de que no se calienten más.

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Por si te lo estás preguntando, si la CPU o la GPU superan los 100 °C, el dispositivo se apagará para protegerse de cualquier daño potencial.

Falsa alarma

(Image credit: Valve)

Lo que esto significa es que, si ves la luz roja de advertencia con bastante frecuencia, es probable que sea un síntoma de que la BIOS es demasiado sensible y está encendiendo la luz mucho antes de lo que debería. Lo más probable es que tu CPU y tu GPU se estén enfriando lo suficiente, y puedes verificarlo usando el monitor de rendimiento de Steam o una herramienta de terceros, tal como lo hizo el usuario de Reddit.

En cualquier caso, incluso si ves la luz roja y esta indica correctamente que las temperaturas están en los niveles de umbral de Valve, esto no va a dañar la Steam Machine; solo significa que los componentes se verán limitados para funcionar más lento y así evitar cualquier daño de ese tipo. Si eso no funciona y las temperaturas de los componentes no se vuelven a controlar, como se ha señalado, la PC se apagará automáticamente para evitar cualquier situación en la que la GPU o la CPU puedan quemarse.

No es agradable pensar que tu Steam Machine esté reduciendo su rendimiento y no funcione tan rápido como debería, si esto ocurre; pero según este (y otros) informes sobre este incidente, ese no es el caso, y el único error es que la luz se enciende cuando no debería. No hay sobrecalentamiento real, reducción de rendimiento ni nada más sucediendo en el interior.

Si te preocupa que las nuevas temperaturas establecidas por Valve para la limitación de rendimiento y la luz de advertencia parezcan altas a 100 °C, esto está en línea con lo que cabe esperar de los componentes de computadoras portátiles de AMD (que son los que se utilizan para la CPU y la GPU de la Steam Machine).

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