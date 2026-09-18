Las guías oficiales de reparación de la Steam Machine revelan lo complicado que resulta realizar algunas actualizaciones; en especial, la memoria RAM...

La Steam Machine ya cuenta con una colección de guías oficiales de reparación.

Están escritas por iFixit y son admirablemente detalladas.

El único inconveniente es que resaltan la complejidad de algunas reparaciones o actualizaciones, en particular la de la memoria RAM del sistema.

La Steam Machine ya cuenta con un montón de guías de reparación de iFixit, lo cual es genial, aunque han destacado algunos aspectos complicados y poco ideales a la hora de trabajar en el interior de la PC compacta de Valve.

TechPowerUp se dio cuenta (vía VideoCardz) de que iFixit publicó 18 guías de reparación para la Steam Machine, que abarcan el mantenimiento esencial o el reemplazo de piezas en el dispositivo.

Se trata de un conjunto completo de guías instructivas, que detallan cómo reemplazar piezas del chasis o el ventilador de la Steam Machine, y cómo realizar actualizaciones clave a la memoria RAM y al SSD. Incluso te muestra cómo reemplazar la placa madre y cómo limpiar y mantener adecuadamente la Steam Machine.

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Valve tiene una alianza con iFixit, que ha producido una colección de guías igualmente detallada para la Steam Deck, y también vende piezas de repuesto para esa consola portátil, desde palancas de control y botones laterales hasta una nueva pantalla o batería. Según se informa, también habrá piezas de repuesto para la Steam Machine, aunque aún no están a la venta.

Tómatelo con calma con algunas de estas reparaciones

(Image credit: iFixit)

Esto está muy bien y, en particular, me gusta la guía de limpieza, ya que es un buen recordatorio de lo mucho que las PC pueden atraer el polvo y de la importancia de mantener relativamente libres de polvo los componentes internos de la Steam Machine.

Sin embargo, esto también deja claro, como señalé al principio, que algunos de los procedimientos de reemplazo son relativamente complicados, especialmente actualizar (o reemplazar) la RAM del sistema.

De acuerdo, no es algo demasiado complicado si te tomas tu tiempo y trabajas con cuidado, pero hay muchos pasos: 49, para ser exactos, y eso es solo para llegar a la memoria y reemplazarla (después tienes que hacer esos pasos a la inversa para volver a ensamblar la Steam Machine). No es algo que las personas con menos conocimientos tecnológicos puedan hacer, al menos no sin correr un riesgo considerable de romper alguna otra cosa durante el proceso.

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De hecho, diría que necesitas tener bastante confianza en tus habilidades para reemplazar la RAM. Retirar el ventilador es uno de los pasos más complicados y uno de los métodos implica calentar el pegamento (con una secadora de cabello si no tienes la almohadilla térmica iOpener de iFixit) para que sea más fácil desprender las dos antenas conectadas. Este y algunos otros aspectos más delicados son los puntos en los que fácilmente podría salir algo mal.

Como señaló uno de los lectores de VideoCardz: “Actualizar la RAM es súper molesto. Deberían colocarla cerca del SSD o algo así en la próxima revisión, porque tal como está ahora prácticamente tienes que desarmar todo el maldito equipo. No es que sea particularmente ‘difícil’ de hacer, pero es súper molesto y realmente puedes dañar algo, como las antenas Wi-Fi, por ejemplo”.

Aun así, no puedo criticar la calidad de las guías ni lo detalladas que son sus instrucciones paso a paso, que incluyen diagramas e información sobre exactamente cómo debes orientar el dispositivo al pasar al siguiente paso.

Por supuesto, no podrás realizar reparaciones hasta que tengas las piezas de reemplazo y, con suerte, iFixit comenzará a tenerlas disponibles pronto (como ocurre con Steam Deck). Por ahora, evidentemente hay pocas piezas disponibles, ya que Valve las necesita para fabricar tantas Steam Machines como sea posible, pero esta situación cambiará con el tiempo.

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