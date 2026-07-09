"Mentiras sobre la compatibilidad con los controladores": Valve ahora te permite instalar Windows 11 en una Steam Machine, pero mucha gente no quiere que la engañen dos veces

Valve lanza los controladores de Windows 11 para la Steam Machine

Esto significa que puedes instalar Windows 11 en la PC tipo consola

Aunque probablemente no deberías hacerlo

Valve ha lanzado controladores oficiales para Windows, lo que debería significar que cualquiera que quiera instalar Windows 11 en su PC compacta Steam Machine podrá hacerlo.

Sin embargo, tanto yo como muchos otros jugadores de PC nos hemos quedado preguntándonos por qué alguien querría hacer eso —y no es solo por una aversión generalizada hacia el sistema operativo de Microsoft.

Por supuesto, Windows 11 tiene sus problemas, con un aumento preocupante de errores y dificultades que afectan el rendimiento. Además, está sobrecargado y repleto de funciones de inteligencia artificial que pocas personas, especialmente los jugadores, parecen querer.

Latest Videos From Watch full video here:

Por lo tanto, instalarlo en un dispositivo diseñado para ejecutar un sistema operativo Linux más ligero es una decisión desconcertante. Se ha hablado mucho de las decisiones de Valve (algunas de ellas tomadas debido a la escasez global de memoria y a los altos precios de los componentes) de equipar la Steam Machine con hardware bastante poco potente. No hay una GPU dedicada, solo una integrada que utiliza tecnología AMD más antigua y 16 GB de RAM DDR5 de un solo canal.

Esas son especificaciones bastante modestas para una PC para juegos, y aunque parte de esto está fuera del control de Valve, al menos SteamOS —el sistema operativo basado en Linux con el que funciona por defecto la Steam Machine— es mucho más ligero que Windows 11 y está optimizado para priorizar el inicio y la ejecución de juegos. Esto significa que puede ofrecer un mejor rendimiento.

Windows 11, por otro lado, es un sistema operativo mucho más grande —y algunos dirían que bastante recargado— que se ejecuta en una gran variedad de hardware diferente, y que la gente lo usa para diversas cosas, no solo para jugar. Esto significa que el rendimiento suele ser peor, incluso si se utilizan los mismos componentes de baja potencia.

Por lo tanto, instalar Windows 11 en una Steam Machine probablemente te dará un rendimiento inferior, y la interfaz de Windows 11 no está diseñada para usarse en un televisor con un control, a diferencia de la interfaz del modo Big Picture de SteamOS. Por supuesto, puedes usar el modo Big Picture de Steam en Windows 11, y Microsoft ha estado trabajando en una interfaz similar a la de una consola con su modo Xbox, pero no es perfecta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Por qué harías eso?

Entonces, ¿por qué alguien en su sano juicio instalaría Windows 11 en una Steam Machine, sobre todo cuando parece que Valve no ha implementado el arranque dual (para que puedas elegir entre Windows 11 y SteamOS al encender la máquina; esperemos que eso llegue más adelante)?

Bueno, aunque SteamOS está diseñado para ofrecer una simplicidad similar a la de una consola, para muchos usuarios comunes, Windows 11 será más fácil de usar (si alguna vez has tenido que resolver un problema con Linux, sabrás que no es para los débiles de corazón). Si planeas usar la Steam Machine como una PC estándar (lo cual, según Valve, es posible), entonces instalar Windows 11 tiene cierto sentido. Más o menos.

(Image credit: Valve)

SteamOS también es, en esencia, Linux con la tienda de Steam como interfaz, lo que facilita mucho jugar y comprar juegos a través de Steam. Sin embargo, para jugar juegos de otras tiendas, como Epic Games Store, GOG e incluso Xbox, el proceso es un poco más complicado. Puedes instalar versiones para Linux o de código abierto de esos lanzadores y agregarlos como juegos que no son de Steam, pero, de nuevo, es un proceso engorroso y más complicado que con Windows 11.

Por último, si juegas mucho a juegos multijugador en línea, como Fortnite, que utilizan software anti-trampas, es posible que no tengas más remedio que jugar esos juegos en Windows 11, ya que muchas herramientas anti-trampas no son compatibles con Linux y, por lo tanto, no se pueden ejecutar de forma predeterminada en la Steam Machine.

Por qué no deberías hacer esto

Sin embargo, sigo pensando que, en general, deberías hacerlo, y no solo porque el sistema operativo de Microsoft no sea adecuado; Valve también tiene parte de la culpa.

Como informa WCCFTech, dado que actualmente no hay forma de ejecutar estos sistemas operativos en arranque dual, instalar Windows 11 en la Steam Machine sobrescribirá SteamOS, por lo que, si descubres que Windows no funciona bien, será más complicado volver a SteamOS.

Como también señalan algunos comentaristas en el artículo de WCCFTech, Valve no tiene una gran reputación en lo que respecta al soporte de controladores de Windows en sus dispositivos Steam, siendo la Steam Deck un ejemplo claro. La consola portátil de Valve también funciona con SteamOS y se le puede instalar Windows 11, pero Valve ha sido bastante deficiente en la actualización de sus controladores; hay quien afirma que la gente todavía tiene que depender de controladores de gráficos y sonido que tienen dos años de antigüedad.

No hace falta decir que jugar con controladores desactualizados no va a ser una experiencia agradable. La buena noticia es que Valve también ha hecho que el uso de Windows 11 sea menos necesario para muchos juegos al actualizar continuamente su capa de compatibilidad Proton, que permite ejecutar juegos de Windows 11 en Linux, en lugar de tener que esperar a que se lance una versión del juego para Linux (lo cual rara vez ocurre debido a las diferencias en el número de usuarios entre ambas plataformas).

Según informa Neowin, Valve ha actualizado Proton para que sea compatible con más juegos que nunca. Es una herramienta genial que reduce la necesidad de usar Windows 11 con la Steam Machine o la Steam Deck.

Así que, aunque aplaudo a Valve por ofrecer esta opción a los usuarios, ya que ayuda a demostrar lo abiertas que pueden ser la Steam Machine y las computadoras para videojuegos en general, creo que Valve también ha hecho que esta opción sea bastante inútil, tanto por razones positivas como negativas.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.