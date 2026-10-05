La última actualización de Windows 11 tiene un error que afecta gravemente al funcionamiento del sistema, y aún no hay una solución

Microsoft ha admitido que hay un error en la última actualización de Windows 11

La actualización preliminar de septiembre provoca que algunos juegos y aplicaciones se cuelguen

Según algunos informes, este parche también está causando un rendimiento lento o incluso fallas en el arranque, así que ten mucho cuidado

La última actualización de Windows 11 tiene un error que está causando problemas con algunos juegos y aplicaciones de PC o, peor aún, según algunos reportes que han detectado que la actualización puede dejar completamente inutilizado todo el sistema.

Windows Latest destacó una publicación en el panel de estado de Windows, donde Microsoft admite que existe un problema con la actualización opcional de septiembre, que fue lanzada hace casi dos semanas.

Hay que tener en cuenta que este parche (KB5124010) es una actualización preliminar, pero parece que está causando bastantes problemas a los gamers, según algunos comentarios en redes sociales. Estos problemas afectan a los usuarios de Windows 11 26H2 y 25H2, así como a quienes todavía utilizan 24H2.

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Microsoft nos informa que: "Algunas aplicaciones que requieren la decodificación de audio AC-3 (Dolby Digital) podrían cerrarse inesperadamente".

La compañía añade: "Las aplicaciones afectadas pueden variar e incluir juegos, reproductores multimedia y determinadas aplicaciones de productividad".

El error puede provocar que el juego o la aplicación no pueda iniciarse por completo o que se cierre inesperadamente y, en algunas circunstancias, todo podría funcionar con normalidad hasta que se utilicen determinadas funciones, especialmente la reproducción de música.

Al menos Microsoft asegura que "muchas aplicaciones modernas no utilizan Windows para este tipo de codificación y, por lo tanto, no experimentarán este problema", pero está claro que existen dificultades.

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En Reddit hay reportes de gamers que expresan su descontento después de experimentar cierres inesperados, por ejemplo, en Fallout: New Vegas, Elder Scrolls IV: Oblivion y Wardogs. En todos los casos, los jugadores descubrieron que los problemas comenzaron después de instalar el parche preliminar de septiembre y desaparecieron cuando desinstalaron la actualización.

Lo más preocupante es que algunos de los gamers afectados están reportando problemas más graves, entre ellos sistemas que terminan dañados y presentan fallas de arranque, así como un rendimiento muy lento al iniciar o apagar la PC. Otras quejas incluyen una lentitud general en el escritorio.

Como señala un usuario de Reddit: "KB5124010 fue un desastre en una de mis PCs con Win11 25H2. Provocó problemas de arranque, apagados y búsquedas muy lentos y, después de desinstalarla, la máquina se quedó atascada en el logo de Asus y dejó de arrancar. Al final tuve que hacer una reinstalación limpia".

Otro usuario coincide: "Pensé que me estaba volviendo loco por lo lento que arrancaba. Problemas con el Explorador de archivos. Solo grandes cuadros grises que tardaban una eternidad".

Esto necesita una solución rápida

(Image credit: Bethesda)

Microsoft afirma: «Estamos trabajando para lanzar una solución a este problema en una futura actualización de Windows. Proporcionaremos más información cuando la tengamos disponible».

Bueno, este es un problema bastante grave según todos los indicios, así que más vale que Microsoft movilice todos sus recursos para solucionar el error lo antes posible. Después de todo, aunque por ahora se trata de una actualización preliminar, mañana se cumplirá una semana para que se convierta en la actualización completa de octubre para Windows 11, así que no falta mucho.

Además, hay algunas personas que tal vez hayan querido instalar esta actualización opcional de inmediato porque incluye una corrección para un error anterior de la actualización de septiembre (que no era de vista previa) que inutilizaba una función de copia de seguridad en Windows 11. Así que podrían haber descargado KB5124010 y haberse alegrado de recibir esta corrección en particular, solo para descubrir que sus juegos o aplicaciones de repente están en problemas (o algo peor). Lamentablemente, este tipo de situaciones son muy comunes con Windows 11 en estos días.

Además, esto sirve como advertencia para tener cuidado con las actualizaciones de vista previa, ya que, al parecer, la única solución para estos errores es desinstalar el parche; no hay ninguna solución alternativa. También ten en cuenta que, si has seleccionado la opción «Recibir las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles» en Windows 11, recibirás todas estas actualizaciones de vista previa automáticamente y es posible que te veas afectado por errores como estos.

Por eso recomendaría tener cuidado al ejercer este derecho, incluso si estás muy interesado en recibir las nuevas funciones de Windows 11 lo antes posible.

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