¿Escuchas sonidos extraños en tu PC pero no encuentras de dónde vienen? Epic Games Launcher podría ser el culpable y, por ahora, Epic no te permite desactivarlos

Se ha identificado al Epic Games Launcher como el responsable de unos misteriosos sonidos en las computadoras de los usuarios

Epic ha confirmado que planea actualizar el lanzador para reducir la frecuencia de sus "sonidos de fiesta"

Los usuarios han solicitado una función que desactive por completo esos sonidos

Varios usuarios de PC han notado recientemente que se reproducen sonidos misteriosos de manera aleatoria, y parece que el Epic Games Launcher es el culpable.

Según informó TweakTown, una página de noticias de Fortnite en X descubrió que el Epic Games Launcher reproducía sonidos al azar en su PC, ya que se encontraron varios archivos de audio que coincidían con ellos en la carpeta «social chimes» de Epic Games.

Cada sonido representa acciones dentro de un grupo de juego, como la salida de un usuario del grupo, la activación o desactivación de la función "pulsar para hablar" y las notificaciones de mensajes, lo cual resulta extraño, ya que esto ocurre incluso cuando los usuarios no se encuentran en grupos de Epic Games.

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Desde entonces, Epic ha confirmado (a través de una página de FortniteStatus en X) que los «sonidos de grupo» se reproducían con más frecuencia de lo necesario, y ahora está actualizando el Epic Games Launcher para «limitar los eventos que reproducen un sonido mientras el lanzador está en segundo plano».

Estos sonidos de grupo son los que he notado en mi sistema de Windows 11; suenan a intervalos muy aleatorios y, a veces, incluso cuando el lanzador no está visiblemente abierto. Los sonidos tampoco van acompañados de notificaciones emergentes, lo que solo aumentó la confusión para mí y para muchos otros usuarios de PC que antes intentaban identificar la fuente.

Thanks for providing feedback about this, @FireMonkey! After taking a look, these party chimes are triggering more often than we intended. We're updating the Epic Games Launcher to narrow which events play a sound while the launcher is in the background, so you'll hear fewer of them when you're not actively using it.September 19, 2026

(Image credit: Future)

TweakTown afirma que Epic planea introducir en el futuro una opción para activar o desactivar los sonidos, pero, sorprendentemente, esta opción no es una prioridad en este momento —sobre todo porque los comentarios de los usuarios critican a Epic por no incluir una opción para eliminar los sonidos por completo.

Por ahora, al menos, una solución rápida consiste en eliminar los archivos del directorio de la siguiente manera: Archivos de programa (o Archivos de programa x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Extras\SocialChimes. Vale la pena señalar que esta es solo una solución temporal, ya que es probable que las actualizaciones de Epic Games Launcher sobrescriban estos archivos y los vuelvan a colocar en el directorio.

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Quizás todo este caso sirva como una razón más para que muchos usuarios utilicen Steam, donde los errores son poco frecuentes; pero, al menos, los usuarios de PC pueden estar tranquilos sabiendo que no hay ninguna aplicación no deseada o desconocida ejecutándose en su sistema.

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