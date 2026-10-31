La cafetera todo en uno rediseñada de De’Longhi es más compacta que nunca y está lista para preparar espresso, café de filtro y cold brew al instante

De'Longhi ha actualizado su máquina combinada de café y espresso «todo en uno»

La nueva cafetera ocupa menos espacio y cuenta con un espumador de leche fría

Ya está a la venta en EE. UU. por 349,95 dólares (aproximadamente 260 libras esterlinas / 500 dólares australianos)

De'Longhi ha lanzado una nueva versión más compacta de su cafetera multifuncional, con un tamaño un 20% más pequeño y un espumador de leche fría incorporado. La versión actualizada de la cafetera combinada «todo en uno» para café y espresso de De'Longhi puede preparar espresso, café de filtro y café frío, y ya está disponible en EE. UU. por 349,95 dólares (aproximadamente 260 libras esterlinas / 500 dólares australianos; la disponibilidad fuera de EE. UU. está por confirmar) directamente en De'Longhi y en las principales tiendas.

La nueva cafetera ofrece seis tamaños de café de filtro, desde una sola taza de 8 oz hasta una jarra completa de 12 tazas, y una selección de cuatro estilos de preparación: clásico, fuerte, café frío y sobre hielo.

Al igual que su predecesora, la nueva máquina combinada de café y espresso «todo en uno» cuenta con una varilla de vapor ajustable, con configuraciones para espumar leches de origen animal y vegetal, mientras que la incorporación de un espumador retráctil tipo batidor en el costado permite preparar espuma de leche fría para bebidas heladas.

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Otras novedades incluyen una bandeja colectora de altura ajustable para adaptarse a todo, desde tazas de espresso hasta tazas de viaje, y una nueva pantalla táctil frontal que te permite ajustar la configuración de preparación y personalizar tus bebidas.

(Image credit: De'Longhi)

La máquina cuenta con una bomba de 15 bar y un sistema de calentamiento Thermoblock con control electrónico de temperatura para un calentamiento rápido y temperaturas de preparación constantes.

Muy pronto probaremos la nueva cafetera todo en uno para ver cómo se compara con otras máquinas de De'Longhi y con sus principales competidoras, como la Ninja Luxe Café Mini y el sistema Ninja Prestige DualBrew.

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