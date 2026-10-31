La cafetera todo en uno rediseñada de De’Longhi es más compacta que nunca y está lista para preparar espresso, café de filtro y cold brew al instante
Prepara prácticamente cualquier bebida de café sin tener que ocupar toda la encimera de tu cocina
- De'Longhi ha actualizado su máquina combinada de café y espresso «todo en uno»
- La nueva cafetera ocupa menos espacio y cuenta con un espumador de leche fría
- Ya está a la venta en EE. UU. por 349,95 dólares (aproximadamente 260 libras esterlinas / 500 dólares australianos)
De'Longhi ha lanzado una nueva versión más compacta de su cafetera multifuncional, con un tamaño un 20% más pequeño y un espumador de leche fría incorporado. La versión actualizada de la cafetera combinada «todo en uno» para café y espresso de De'Longhi puede preparar espresso, café de filtro y café frío, y ya está disponible en EE. UU. por 349,95 dólares (aproximadamente 260 libras esterlinas / 500 dólares australianos; la disponibilidad fuera de EE. UU. está por confirmar) directamente en De'Longhi y en las principales tiendas.
La nueva cafetera ofrece seis tamaños de café de filtro, desde una sola taza de 8 oz hasta una jarra completa de 12 tazas, y una selección de cuatro estilos de preparación: clásico, fuerte, café frío y sobre hielo.
Al igual que su predecesora, la nueva máquina combinada de café y espresso «todo en uno» cuenta con una varilla de vapor ajustable, con configuraciones para espumar leches de origen animal y vegetal, mientras que la incorporación de un espumador retráctil tipo batidor en el costado permite preparar espuma de leche fría para bebidas heladas.
Otras novedades incluyen una bandeja colectora de altura ajustable para adaptarse a todo, desde tazas de espresso hasta tazas de viaje, y una nueva pantalla táctil frontal que te permite ajustar la configuración de preparación y personalizar tus bebidas.
La máquina cuenta con una bomba de 15 bar y un sistema de calentamiento Thermoblock con control electrónico de temperatura para un calentamiento rápido y temperaturas de preparación constantes.
Muy pronto probaremos la nueva cafetera todo en uno para ver cómo se compara con otras máquinas de De'Longhi y con sus principales competidoras, como la Ninja Luxe Café Mini y el sistema Ninja Prestige DualBrew.
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