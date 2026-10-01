La prestigiosa marca Loewe acaba de lanzar una cafetera espresso de lujo con motivo del Día Internacional del Café

La Loewe aura.matic es una nueva cafetera espresso de lujo minimalista

Tiene dos tolvas para granos y dos molinillos, y ofrece 18 bebidas personalizables

Saldrá a la venta a finales de este año por 5.000 libras esterlinas

La empresa alemana Loewe no solo fabrica televisores de alta gama y altavoces de lujo; también tiene una línea de cafeteras de alta gama, y ​​su último lanzamiento, la Loewe aura.maticmatic, tiene un diseño que nunca antes había visto.

La aura.matic tiene una puerta de cristal negro que se puede cerrar cuando no se usa, dejando el frontal completamente liso. Con su marco de madera y carcasa de aluminio negro, se parece más a un equipo de audio de la compañía que a un electrodoméstico de cocina. Sin embargo, al abrirla, encontrarás una pantalla a color de siete pulgadas, una bandeja antigoteo con sensor de detección de vasos y un dispensador iluminado.

La aura.matic también está equipada con dos depósitos de granos, que permiten alternar entre dos tipos de café al instante. Es una función poco común en las cafeteras domésticas (la Siemens EQ900 Plus es una excepción), pero resulta muy práctica. Prefiero cambiar a café descafeinado por la tarde —como editor de Hogar de TechRadar, bebo tanto café que probablemente no dormiría si no—, pero hacerlo normalmente implicaría gastar todos los granos del depósito y volver a ajustar el molinillo. Simplemente no es práctico.

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La aura.matic no solo tiene dos depósitos de granos, sino también dos molinillos que se pueden ajustar por separado. Si te sientes creativo, incluso puedes crear tu propia mezcla combinando ambos cafés.

El depósito de agua está discretamente ubicado a un lado del dispensador, mientras que el sistema de leche utiliza una jarra oculta tras una puerta lateral para lograr un diseño minimalista. Dispone de un menú con 18 bebidas personalizables y seis perfiles de usuario para guardar recetas a medida.

El modelo aura.matic tiene un precio de venta al público de 5.000 libras esterlinas y estará disponible directamente en Loewe a finales de este año.