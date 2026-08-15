El postre ya no tiene que ser igual para todos: así crece la tendencia de la personalización

¡Es hora de disfrutar de un postre sin culpa y todo gracias a Ninja! ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación todos los detalles.

El postre está viviendo una transformación silenciosa. Durante décadas, elegir un helado significaba seleccionar entre los sabores disponibles en un mostrador; hoy, una nueva generación de consumidores busca crear sus propias versiones, adaptadas a sus gustos, objetivos nutricionales y hasta a los sabores que forman parte de su identidad.

Esta transformación se refleja en el crecimiento de tendencias como la alimentación personalizada, las dietas adaptadas a objetivos específicos y el interés por conocer con mayor detalle qué contienen los productos que consumimos. De acuerdo con Innova Market Insights , la personalización y la búsqueda de productos alineados con necesidades individuales se encuentran entre los principales impulsores de innovación dentro de la industria de alimentos y bebidas.

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En este nuevo escenario, el consumidor ya no busca únicamente productos "saludables"; busca opciones que puedan adaptarse a su estilo de vida. Más proteína, menos azúcar, ingredientes vegetales, sabores específicos o recetas inspiradas en sus propias preferencias forman parte de una conversación que está transformando la manera en que entendemos la alimentación.

El postre es uno de los mejores ejemplos de esta evolución. Durante décadas estuvo asociado con una experiencia predeterminada; hoy, la tendencia apunta hacia una idea distinta: experimentar con ingredientes, crear recetas propias y convertir un antojo en una experiencia completamente personalizada.

Es precisamente esta necesidad la que dio origen a Ninja CREAMi Scoop & Swirl, un sistema diseñado para transformar mezclas congeladas en diferentes tipos de postres con la posibilidad de adaptar ingredientes, sabores y perfiles nutricionales según las preferencias de cada usuario.

Su principal diferenciador es la tecnología exclusiva Creamify 2 en 1, que permite preparar dos estilos de postre en un mismo equipo: helado tradicional servido en bola (scoop) y helado suave, una funcionalidad exclusiva de Ninja® CREAMi® Scoop & Swirl que amplía las posibilidades de personalización para cada ocasión.

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Leche tradicional, bebidas vegetales, frutas naturales, ingredientes con mayor contenido de proteína, menos azúcar o combinaciones inspiradas en sabores locales. La personalización deja de ser una tendencia aspiracional y se convierte en parte del proceso de cocinar y disfrutar.

Además, incorpora 13 programas inteligentes que permiten preparar helado, helado light, gelato, sorbete, smoothie bowl, milkshake, frozen yogurt, frozen custard, frappé, crema congelada de frutas (CreamiFit™), frozen drink y otras preparaciones congeladas con solo seleccionar la función adecuada. Esta versatilidad permite adaptar recetas, ingredientes y perfiles nutricionales según las preferencias de cada usuario, llevando la personalización mucho más allá de elegir un sabor.

La proteína también llegó al mundo del postre

Uno de los cambios más relevantes dentro de la conversación de bienestar es la integración de objetivos nutricionales en momentos cotidianos de consumo.

El crecimiento del interés por la proteína es evidente. De acuerdo con datos de Google Trends, las búsquedas relacionadas con "protein" y "high protein" han mantenido una tendencia creciente a nivel global en los últimos años, impulsadas por consumidores que buscan incorporar este nutriente en diferentes momentos del día, no únicamente en comidas principales o suplementos deportivos.

A través del programa CreamiFit, Ninja CREAMi Scoop & Swirl responde a quienes buscan crear recetas con mayor contenido de proteína y perfiles nutricionales personalizados, ampliando las posibilidades de preparación dentro del hogar.

De los sabores virales a la identidad mexicana

Otro elemento que impulsa esta nueva generación de postres personalizados es la creatividad gastronómica.

Las redes sociales han convertido la experimentación culinaria en una forma de entretenimiento. Recetas inspiradas en cafeterías de especialidad, combinaciones inesperadas y reinterpretaciones de postres clásicos muestran que los consumidores ya no solo buscan consumir tendencias: quieren recrearlas y adaptarlas a su propia identidad.

En México, esta oportunidad adquiere una dimensión particular, ya que la riqueza gastronómica del país abre la puerta a reinterpretar sabores tradicionales en nuevos formatos: helados de mango con chile, chocolate mexicano, horchata, café de olla, cajeta, mazapán o combinaciones inspiradas en ingredientes regionales.

La posibilidad de recrear estas recetas desde casa convierte al postre en un espacio de experimentación donde conviven creatividad, identidad y tradición. Cada preparación puede reinterpretar ingredientes y sabores que forman parte de la cultura gastronómica mexicana.

El futuro del bienestar también tiene espacio para el disfrute

Más que una máquina para hacer helados, Ninja CREAMi Scoop & Swirl refleja un cambio más amplio en la manera en que las personas se relacionan con los alimentos.

Hoy, el consumidor quiere decidir qué ingredientes utiliza, cómo prepara sus recetas y qué papel juega el postre dentro de su estilo de vida. La personalización dejó de ser un diferenciador para convertirse en una expectativa.

En ese contexto, el wellness también está evolucionando. Ya no se trata de elegir entre cuidarse o disfrutar, sino de contar con herramientas que permitan adaptar cada experiencia a las necesidades y preferencias de cada persona. Esa libertad de crear es, probablemente, la nueva definición del placer.