KitchenAid renueva su línea de cocina con nuevas batidoras, licuadoras, cafeteras y más

¿La cocina es un lugar solo para preparar alimentos? Sin duda, todos podríamos decir que sí, sin embargo, KitchenAid piensa todo lo contrario, y defiende la idea de que es donde se expresa la creatividad, se cuida a los demás y construye momentos entrañables.

Bajo esa filosofía, la marca presenta una nueva generación de productos pensados para acompañar y elevar la rutina culinaria de quienes disfrutan cocinar, entretener y experimentar en casa.

Artisan Plus: un ícono que se reinventa

(Image credit: KitchenAid)

La marca de batidoras número uno en el mundo, presenta su actualización más significativa en los últimos 8 años: la nueva batidora Artisan Plus que conserva el diseño de cabezal inclinable que la hizo icónica, pero suma detalles en su arquitectura para ver cobrar vida a cada receta: un mando de control de velocidad preciso con 11 velocidades preestablecidas o ajuste manual exacto para cada receta y una luz integrada en el tazón que se puede activar en cualquier momento o bien, se enciende sola al bajar el cabezal. Llega además en nuevos colores, entre ellos Sun Dried Tomato y Porcelain White.

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Pure Power: la licuadora que no le teme a nada

(Image credit: KitchenAid)

Para quienes viven entre jugos verdes, salsas y sopas recién hechas, la licuadora Pure Power ofrece 1,700 watts de potencia pico y tres años de garantía. Licúa ingredientes calientes de forma segura con la tapa de liberación de calor y su jarra resistente diseñada para recetas frías o calientes. Está disponible en distintas configuraciones: jarra de vidrio, doble jarra (vidrio y tritan) o vasos personales. Además está disponible en más de 4 colores, para adaptarse a cada estilo de cocina.

KF3: el café de especialidad, sin salir de casa

(Image credit: KitchenAid)

La nueva cafetera Espresso KF3 es compacta, automática y pensada para quienes quieren la experiencia de una barra de café sin la curva de aprendizaje. Además, este modelo dispone de ajustes de café helado y espresso que ayudan a proteger el sabor y a evitar la extracción excesiva, de modo que el café mantiene la suavidad y el equilibrio a medida que se enfría.

Por un lado, su sistema IntelliGrind ajusta el molido automáticamente según el tipo de grano; asimismo, su molido silencioso cuenta con certificación Quiet Mark, ideal para las mañanas tranquilas. Por otro lado, AutoMilk ajusta automáticamente la textura y el volumen de la leche para cada bebida, dando como resultado espuma con calidad de barista en un solo toque.

El nuevo aliado para comer rico y ligero

(Image credit: KitchenAid)

El horno de mesa con freidora de aire y doble convección llega para quienes buscan cocinar con poco o nada de aceite sin sacrificar sabor. Su cesta para freír elimina la necesidad de voltear los alimentos y la bandeja para hornear de 9x13 pulgadas incluida, es suficiente para una cena completa, un pastel o hasta dos pollos enteros. Además, con 12 funciones preestablecidas (desde hornear y freír con aire hasta deshidratar o fermentar masa), se convierte en un electrodoméstico favorito del día a día.