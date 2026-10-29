Renault Kwid 2027 llega a México con nuevo diseño, más tecnología y seguridad

¡Es oficial! Llegó a México el nuevo Kwod 2027, y lo mejor de todo, viene con un nuevo diseño, más tecnología y un esquema de financiamiento que facilitará estrenar auto.

Renault refrenda su esfuerzo por mantener los mismos precios para continuar impulsando la democratización del acceso a la movilidad. En comparación con los principales competidores del segmento Hatchback, ofrece más tecnología con una pantalla táctil de hasta 10.1 pulgadas que lo coloca en línea con SUV del segmento B.

La evolución de Kwid 2027 también se refleja en una propuesta donde la seguridad ocupa un lugar central. Con seis airbags en todas sus versiones, el modelo reafirma su compromiso con ofrecer mayor protección a conductores y pasajeros. Esta propuesta se complementa con sus 3.68 metros de longitud, 185 mm de altura libre al suelo y un eficiente motor de 1.0 litros y tres cilindros, capaz de alcanzar hasta 22.1 km/l en ciclo mixto y una autonomía de hasta 750 kilómetros por tanque.

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El desempeño comercial de Kwid respalda esta evolución. Al cierre de septiembre de 2026, el modelo se ubicó dentro del Top 10 de los vehículos particulares más vendidos de México, reflejo de una propuesta de valor sustentada en eficiencia, tecnología, seguridad y costos de propiedad competitivos.

“Desde nuestra estrategia de renovación y reconexión de Renault en el mercado mexicano, era natural continuar con nuestro vehículo más vendido. Creemos firmemente que la tecnología, la seguridad y el equipamiento no deben ser exclusivos de segmentos superiores. Con el nuevo Renault Kwid 2027 acercamos estos atributos a más personas y reforzamos nuestro compromiso de ofrecer una propuesta de valor competitiva para quienes buscan su primer vehículo o una alternativa de movilidad eficiente y accesible”, mencionó Jesús Gallo, CEO de Renault México.

El nuevo Kwid 2027 fortalece su propuesta de valor sobre cuatro pilares fundamentales: accesibilidad, eficiencia en consumo y mantenimiento, tecnología y seguridad. En eficiencia, ofrece un rendimiento de hasta 22.1 km/l y una autonomía de hasta 750 kilómetros por tanque. En tecnología, incorpora una nueva pantalla multimedia táctil de hasta 10.1 pulgadas, conectividad para dispositivos móviles y un clúster digital de 7 pulgadas.

En materia de seguridad, ofrece seis bolsas de aire y 25 elementos de seguridad desde la versión de entrada, una característica que fortalece su posicionamiento dentro de su segmento y acerca atributos tradicionalmente reservados para categorías superiores. Completa esta propuesta un esquema de mantenimiento entre los más competitivos del mercado, con costos hasta 25% menores frente a generaciones anteriores y una disminución del 5% en el costo de su seguro, en un entorno de inflación que se ha reflejado en incrementos importantes en el resto de la industria.

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Además, Renault Servicios Financieros acompaña el lanzamiento con 0% de comisión por apertura de crédito y plazos de hasta 84 meses, facilitando el acceso al nuevo Kwid 2027 para más clientes en el país.

“Durante los últimos años nos hemos enfocado en renovar nuestro portafolio y ampliar las opciones disponibles para los mexicanos. Queremos que más personas encuentren en Renault una opción acorde con sus necesidades y presupuesto. El nuevo Kwid 2027 refleja esa estrategia al incorporar más tecnología, equipamiento y seguridad, manteniendo una propuesta de valor altamente competitiva y el mismo posicionamiento accesible que caracteriza al modelo”, señaló Iván Ramírez, director de Mercadotecnia de Renault México.

Con el Plan Kwid, la mensualidad de referencia de la versión de entrada puede ir a partir de $4,000 pesos, con un enganche desde el 10% y un plazo de 84 meses. Con todo y sus mejoras en seguridad, equipamiento y diseño, Kwid se mantiene como la mejor opción para el mercado mexicano, siendo una solución de movilidad versátil que se adapta a distintas necesidades y momentos de la vida cotidiana: puede ser el auto familiar, el primer vehículo para estudiantes, una herramienta de trabajo para quienes conducen mediante plataformas digitales o un aliado para pequeños negocios.

Más de siete años de evolución

Desde su llegada a México en mayo de 2019, Kwid ha evolucionado al ritmo de las necesidades de quienes lo manejan. Nació con una propuesta poco común entre los autos de entrada: frenos ABS y cuatro bolsas de aire desde la versión de acceso, cuando la mayoría de sus competidores ofrecía solo dos. Con los años sumó un diseño de SUV compacto, clúster digital, cámara de visión trasera, monitoreo de presión de neumáticos, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Con el Kwid 2027 da el siguiente paso: seis bolsas de aire, 25 elementos de seguridad desde la versión de entrada, pantalla multimedia táctil de hasta 10.1 pulgadas, clúster digital y nuevo diseño exterior.

(Image credit: Renault)

Kwid en México

2019: Llega a México como parte de la ofensiva de Renault en el segmento de entrada.

Llega a México como parte de la ofensiva de Renault en el segmento de entrada. 2022: Renueva su diseño exterior y equipamiento, fortaleciendo su posicionamiento dentro de los vehículos más vendidos del mercado.

Renueva su diseño exterior y equipamiento, fortaleciendo su posicionamiento dentro de los vehículos más vendidos del mercado. 2023: Se consolida como el Renault más vendido en México: 1,868 unidades solo en abril (INEGI).

Se consolida como el Renault más vendido en México: 1,868 unidades solo en abril (INEGI). 2025: 18,158 unidades vendidas: vigésimo modelo más vendido del país y 55% de las ventas de Renault (INEGI).

18,158 unidades vendidas: vigésimo modelo más vendido del país y 55% de las ventas de Renault (INEGI). 2026: Se consolida dentro del Top 10 de los vehículos particulares más vendidos de México.

Se consolida dentro del Top 10 de los vehículos particulares más vendidos de México. 2027: Nueva generación con pantalla multimedia táctil de hasta 10.1 pulgadas, clúster digital de 7 pulgadas, seis bolsas de aire y 25 elementos de seguridad desde la versión de entrada.

(Image credit: Renault)

Kwid cuenta con el respaldo de la red Renault: 88 agencias en todos estados del país y tasa de servicio del 88% de disponibilidad de refacciones.

El nuevo Kwid 2027 estará disponible a partir de noviembre en las agencias Renault de todo el país y en store.renault.com.mx.