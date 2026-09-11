Kia Seltos 2027: la nueva generación llega a México con versión híbrida y hasta 25.11 km/l

¡La espera terminó! La nueva Kia Seltos 2027 oficialmente inició ventas en México.

Cabe destacar que se trata de su segunda generación, así que el modelo evoluciona para elevar los estándares de su segmento mediante la adopción de un diseño disruptivo, más fuerte y maduro basado en la filosofía Opposites United, una nueva plataforma modular de tercera generación, así como tecnología y características premium tanto de equipamiento como de seguridad.

Desde su llegada en 2020 hasta la fecha, Kia Seltos acumula ventas que superan las 105 mil unidades. Posicionándose como uno de los modelos más relevantes y estratégicos para la marca en México.

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En términos de diseño exterior, la nueva Kia Seltos 2027 luce un frontal de trazos rectos e imponentes donde destaca una amplia parrilla en acabado negro brillante y la firma luminosa vertical LED Star Map.

En los costados, las proporciones son robustas y sofisticadas, destacando unas marcadas líneas de carácter diagonales que contrastan con superficies limpias que integran las manijas retráctiles a la carrocería. Atrás, destaca la iluminación que recorre de lado a lado con ángulos de 90° a los extremos que le confieren una postura ancha y agresiva.

La totalmente nueva Kia Seltos de segunda generación fue desarrollada con el objetivo de conquistar los mercados globales más exigentes, para lograr esa misión fue necesaria una evolución radical que inicia desde los cimientos. De esta manera, Seltos ahora emplea una arquitectura modular de tercera generación que permite incrementar las dimensiones, mejorar la calidad de marcha, reducir de forma significativa los ruidos de viento, rodamiento, así como de vibraciones e incrementar la rigidez estructural mediante el uso intensivo de aceros de ultra alta resistencia,

Las medidas son 4,460 mm (+75 mm) de largo, 1,830 mm (+30 mm) de ancho, 1,615 mm (-5 mm) de alto y una distancia entre ejes de 2,690 mm (+30 mm). Estas dimensiones se aprovechan al máximo en el interior, donde la segunda fila presume un espacio para piernas de 990 mm. De igual manera, la cajuela crece para ofrecer ahora 436 litros de capacidad.

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Uno de los aspectos más destacados es la incorporación de una nueva pantalla central panorámica de 27” que extiende hasta la posición del copiloto, que está complementada por un clúster de instrumentos digital de 10”.

Este nuevo sistema de info entretenimiento disponible de serie en todas las versiones de Seltos con motor a gasolina, es compatible de forma inalámbrica con Apple Carplay y Android. Sin embargo, adicionalmente los usuarios podrán proyectar video desde aplicaciones como: Youtube, Tiktok o Pluto TV e incluso jugar alguno de los videojuegos preinstalados en el sistema. Estas dos últimas funciones únicamente se habilitan cuando el vehículo se encuentra detenido.

Kia Seltos 2027 llega en 4 versiones, ofreciendo Asistencias Avanzadas a la Conducción (ADAS) desde la de entrada.

La versión LX, ofrece un propulsor orientado a la eficiencia y accesibilidad de 1.5L con 113 HP y 106 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión variable inteligente (IVT) que entrega un rendimiento de combustible combinado de hasta 17.96 km/l.

Seltos EX 1.5L IVT adiciona climatizador automático de doble zona, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y asientos forrados en piel sintética.

El siguiente escalón, EX Pack mantiene el nivel de equipamiento de la anterior, pero con la diferencia que incorpora una nueva motorización 1.5 litros Turbo GDI capaz de entregar 197 Hp y 187 lb-pie de torque, asociada a una transmisión automática de 8 velocidades que ofrece un consumo combinado de hasta 16.20 km/l.

En el caso de Seltos SX 1.5T GDI, se agregan Faro LED de proyección, techo panorámico, asiento del conductor con ajuste eléctrico, iluminación ambiental con 64 colores diferentes y un sistema de audio premium de ocho bocinas firmado por Bose.

Alineada a las nuevas tendencias del mercado, así como a la agresiva estrategia de expansión del portafolio de vehículos electrificados de Kia. Por primera vez en Seltos se ofrece una mecánica híbrida (HEV) que combina un 1.6 litros GDI con uno eléctrico para entregar una potencia combinada de 154 Hp y 195 lb-pie de torque. La potencia es gestionada mediante una caja de doble embrague (DCT) de 6 velocidades con paletas al volante para regular el freno regenerativo, así como un selector de marchas E-Shift by Wire en la columna de dirección. El consumo combinado de esta eficiente variante alcanza los 25.11 km/l.

En esta gama electrificada, el escalón de acceso corresponde a la versión SXL HEV, que incorpora rines de aluminio de 18 pulgadas, faros LED multirreflector, asientos en tela y piel sintética, aire acondicionado automático de doble zona, cargador inalámbrico, clúster de instrumentos digital de 4.2 pulgadas y una pantalla central de 12.3 pulgadas.

Por último, como tope de gama en Kia Seltos 2027 se encuentra la variante X-Line HEV, que añade un paquete estético exclusivo con parrilla diamantada de diseño exclusivo, rines negros de 19 pulgadas, rieles, molduras y carcasas de espejos laterales en negro brillante, así como insertos en gris Gun Metal, mientras que en el interior ofrece: asientos en piel con bordados X-Line, cabeceras de tipo malla, volante calefactable, un display panorámico de casi 30 pulgadas (12.3” + 5” + 12.3”) y un sistema de audio premium firmado por Harman Kardon.

En materia de seguridad, la nueva Kia Seltos 2027 cuenta con una nutrida dotación. Toda la gama de gasolina equipa seis bolsas de aire y siete en la híbrida, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y una suite de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye: Control de Crucero Inteligente con función Stop & Go (SCC), Asistente de Evasión de Colisión Frontal con función de giro en intersecciones (FCA-JX), Asistente de Mantenimiento y Seguimiento de Carril (LKA/LFA2) y Alerta de Atención al Conductor (DAW).

Así mismo, la variante Seltos X-Line HEV agrega elementos como el Monitor de Punto Ciego proyectado en el clúster (BVM), Cámara de visión 360° (SVM), sensores de estacionamiento laterales y el Asistente de Prevención de Colisión en Reversa (PCA-R).

Kia Seltos 2027 en sus versiones gasolina ya se encuentra disponible en la red de distribuidores en todo el País, respaldada por una garantía líder en el mercado de 7 años o 150 mil kilómetros. Los precios son:

· Kia Seltos LX 1.5L IVT: $499,000

· Kia Seltos EX 1.5L IVT: $529,900

· Kia Seltos EX Pack 1.5T 8 AT: $554,900

· Kia Seltos SX 1.5T 8 AT: $619,900

Por su parte, Kia Seltos HEV inicia preventa desde el 9 hasta el 30 de septiembre a través de Mercado Libre. Las entregas darán inicio durante la segunda mitad de octubre. Los precios son:

Kia Seltos SXL HEV: $649,900

Kia Seltos X-Line HEV: $704,900

Para participar en la preventa, los interesados deberán acceder al sitio exclusivo de la preventa en Mercado Libre.