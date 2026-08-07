INFINITI QX65 AUTOGRAPH 2027 llega a México para redefinir las SUV de lujo

El segmento de las SUV de lujo de dos filas lleva años dividido entre dos fórmulas que el mercado ya conoce de memoria: la deportividad agresiva de los modelos orientados a la pista, y el confort predecible de los que convirtieron la calidez de cabina en su único argumento. Ninguno ocupa la zona intermedia: la del lujo que combina un diseño genuinamente expresivo con una experiencia interior que lo sostiene para crear una experiencia única. Esa zona estaba vacía. Hasta hoy.

“El segmento de las SUVs de alta gama llevaba años obligando al comprador a elegir. O la agresividad deportiva o el confort predecible. La Nueva INFINITI QX65 eligió el territorio que nadie se había atrevido a reclamar”, comentó Francisco Soto, Director General, INFINITI México, Latinoamérica e Israel.

La excepción que el segmento no tenía

INFINITI presenta en México la Nueva INFINITI QX65 AUTOGRAPH 2027, la SUV fastback que reclama ese espacio vacío con una doble convicción: ofrecer un diseño que impacta antes de que alguien abra una puerta, y una experiencia de cabina que sostiene y profundiza esa primera impresión en lugar de contradecirla. No es una promesa de marketing. Es un argumento de producto verificable en dos dimensiones, que hasta el momento se habían tratado como incompatibles.

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La silueta fastback. Esa línea en el techo que desciende de forma continua hasta la cajuela. Proyecta movimiento incluso detenida. Es el mismo lenguaje de diseño que INFINITI propuso con el FX en 2003, ahora llevado a su expresión más completa con la ingeniería, la tecnología y la experiencia de cabina que aquella generación no tuvo.

El color Sunfire Red, con sus tres capas de pintura y partículas micro-metálicas doradas heredadas del GT-R, cambia de profundidad según la luz que lo toca. La parrilla inspirada en un bosque de bambú en medio de una tormenta en Kyoto, genera dinamismo visual. Los rines de 21” con acabados en negro, completan una postura que se anuncia desde cualquier ángulo.

La cabina que cumple lo que la silueta promete

La audacia exterior de la Nueva INFINITI QX65 se combina con una cabina que crea una atmósfera de hospitalidad que aísla al conductor del ruido exterior con la misma convicción con que el diseño externo lo provoca. Los asientos están tapizados en piel genuina, inspirados en los kimonos japoneses, con función de masaje, calefacción y ventilación para conductor y copiloto. El tablero incorpora madera de poro abierto. La iluminación ambiental es personalizable. La climatización de tres zonas integra purificador de aire Plasmacluster.

“La Nueva INFINITI QX65 está diseñada para demostrar que el fuego del exterior y la profundidad del interior no son atributos opuestos. Son la misma convicción expresada en dos dimensiones. La Nueva INFINITI QX65 es la elección indiscutible”, mencionó Danilo Zanetti, Subdirector de Producto, INFINITI México, Latinoamérica e Israel.

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El sistema de audio Klipsch® Reference Premiere de 20 bocinas hace algo que ningún sistema convencional hace. Distribuye el sonido de forma independiente según la posición de cada ocupante. Las cabeceras de los asientos delanteros tienen altavoces individuales que crean un espacio acústico privado para conductor y copiloto. El Head-Up Display de 10.8” proyecta velocidad, navegación y alertas sobre el parabrisas. La pantalla central táctil de 12.3” integra Google Automotive Services®, Apple CarPlay® y Android Auto™.

El desempeño que justifica la silueta

Una silueta fastback promete dinamismo. El motor VC-Turbo de compresión variable, tecnología exclusiva de INFINITI en su segmento, es la razón por la que esa promesa se sostiene en carretera. Adapta continuamente la relación de compresión entre potencia máxima y eficiencia según las condiciones de manejo, entregando una respuesta que combina con el carácter visual del vehículo sin sacrificar el refinamiento de la cabina. La Tracción Inteligente AWD distribuye el torque entre ambos ejes de forma automática. Los seis modos de manejo; Auto, Sport, Eco, Nieve, Off-Road y Tow; permiten que el mismo vehículo responda diferente según lo que el conductor necesite en cada momento.

El ProPILOT Assist combina control crucero inteligente con mantenimiento activo de carril. Asimismo, el sistema de visión periférica 360° integra cuatro vistas diferenciadas, incluyendo la Vista Invisible, que hace transparente el cofre para facilitar el manejo y la Vista 3D que genera una imagen aérea del entorno inmediato, una tecnología que no tiene equivalente.

Una sola versión: la declaración más clara

La Nueva INFINITI QX65 llega a México con la versión más indiscutible: Autograph, completamente equipada desde el primer día. Quien elige la Nueva INFINITI QX65, elige la excepción. Y la excepción no tiene versión de inicio.

La Nueva Era INFINITI

La Nueva INFINITI QX65 se presenta en el marco de la Nueva Era INFINITI, la estrategia de cinco años de la marca para consolidar su posición entre las cinco marcas de lujo más importantes de México, con un producto nuevo o renovado cada año. El Nuevo INFINITI QX80 abrió esta era en 2024 con la apuesta más ambiciosa en el segmento de gran formato. Después, la Nueva INFINITI QX60 sostuvo el portafolio con una propuesta dirigida al ejecutivo con vida familiar activa, y ahora, la Nueva INFINITI QX65 mantiene esa lógica con una pieza que faltaba, un diseño que no pide permiso y una experiencia sibarita que lo sostiene.

La Nueva INFINITI QX65 AUTOGRAPH 2027 estará disponible próximamente en la red de Distribuidores Autorizados INFINITI en México. Para más información, contacta a tu Distribuidor Autorizado INFINITI más cercano.