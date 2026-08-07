OMODA y JAECOO presentan OMODA 4, una SUV con IA, actualizaciones OTA y diseño Cyber Mecha

¡El futuro es hoy! ¿Oíste? OMODA y JAECOO presentaron la nueva OMODA 4, una SUV compacta que busca ir más allá de lo tradicional, pero ¿es capaz de hacerlo? A continuación te compartimos los detalles para que tu mismo respondas esta pregunta.

OMODA 4 EV (Image credit: OMODA)

Super AI Cockpit: una cabina que evoluciona con el usuario

Uno de los principales diferenciales de OMODA 4 es su Super AI Cockpit, presentada como una cabina inteligente diseñada para entender mejor a los usuarios jóvenes. El modelo es el primero en el Sudeste Asiático equipado con el modelo de lenguaje ByteDance Seed, y su sistema puede operar en cinco idiomas principales con la coordinación de 10 agentes de inteligencia artificial.

Esta arquitectura permite que la experiencia de manejo evolucione desde "entender comandos" hacia "entender al usuario". En escenarios cotidianos, la cabina permite interacción por voz para controlar funciones del vehículo, navegación, entretenimiento, acceso a información, generación de imágenes con IA y personalización de la experiencia sin necesidad de usar las manos.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

La propuesta también contempla una evolución por etapas mediante actualizaciones OTA. La versión 2.0, prevista para 2027, incorporará cuatro escenarios de mayor entendimiento: intención, hábitos, emociones y tendencias. Más adelante, la versión 3.0 buscará convertir la cabina en un AI Life Companion Cockpit, con valor inteligente a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

Inteligencia artificial con una base de seguridad

OMODA y JAECOO han fortalecido su marco de seguridad de IA tras obtener dos certificaciones internacionales: ISO/PAS 8800, enfocada en el desarrollo seguro de inteligencia artificial para vehículos, e ISO/IEC 42001, orientada a la gestión y gobernanza de sistemas de inteligencia artificial.

Estas certificaciones permiten respaldar el desarrollo de funciones como asistencia inteligente, interacción por voz y cabinas impulsadas por modelos de lenguaje bajo un marco estandarizado, verificable y trazable desde etapas tempranas de desarrollo. Para una propuesta como OMODA 4, este avance refuerza la idea de que la innovación inteligente debe crecer acompañada de control de riesgos, supervisión y confianza para el usuario.

Mr. Shawn Xu, CEO of OMODA JAECOO International (Image credit: OMODA)

Diseño Cyber Mecha y estilo de vida digital

Además de sus capacidades inteligentes, OMODA 4 integra un lenguaje de diseño Cyber Mecha, pensado para conectar con usuarios que buscan una SUV con personalidad tecnológica. Sus faros Cyber Lightning, silueta Mecha Flow y botón de encendido tipo superdeportivo F1 construyen una identidad visual futurista y diferenciada.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El modelo también desarrolla el ecosistema Cyber Verse, que busca conectar la vida dentro y fuera del vehículo. A través de su asistente de IA, la cabina puede funcionar como un tercer espacio para los usuarios jóvenes: un lugar para relajarse después del trabajo, escuchar música, vivir experiencias de karaoke, conectar con videojuegos o acompañar planes urbanos de fin de semana.

Esta visión amplía el papel del vehículo en la vida diaria. OMODA 4 se presenta como una plataforma de movilidad que integra entretenimiento, interacción, tecnología, mascotas, actividades outdoor y experiencias sociales, con una cabina capaz de adaptarse a distintos momentos del usuario.

OMODA 4

OMODA 4 (Image credit: OMODA)

Un debut estratégico para el mercado joven

La elección de Indonesia como sede del debut regional de OMODA 4 responde a la importancia del Sudeste Asiático como una región con alta presencia de consumidores jóvenes y una fuerte adopción de tecnología. Con esta presentación, OMODA y JAECOO buscan reforzar su posición dentro de la movilidad inteligente y fortalecer su conexión con usuarios que esperan vehículos más digitales, personalizados y alineados con su estilo de vida.

OMODA 4 continuará apoyándose en su Super AI Cockpit y en su capacidad de actualización OTA para ofrecer una experiencia que mejore con el uso. La marca también buscará profundizar su presencia en mercados jóvenes globales mediante ecosistemas localizados, mayor interacción inteligente y tecnologías capaces de evolucionar junto con los usuarios.