Suzuki presenta ACROSS BOOSTERGREEN 2027, su nueva SUV con tecnología, eficiencia y seguridad

Durante décadas, SUZUKI se ha especializado en desarrollar vehículos compactos y altamente eficientes en el consumo de combustible, convirtiendo la eficiencia en uno de los pilares de su ingeniería. Hoy, esa experiencia evoluciona con ACROSS BOOSTERGREEN 2027, una SUV que señala un antes y después para la marca, al ofrecer una propuesta más sofisticada, tecnológica, equipada y segura.

ACROSS BOOSTERGREEN 2027 incorpora 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), diseñados para brindar al conductor información y asistencia adicionales durante cada recorrido. Su equipamiento integra gadgets como: cámara de 360°, sensores de estacionamiento, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y frenado autónomo de emergencia, que brindan al conductor mayores elementos para reaccionar oportunamente ante distintas situaciones en el camino.

En el interior, esta SUV combina confort, sofisticación y calidad. Cuenta con clúster digital de 10.25 pulgadas, head up display y pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, que permiten consultar información de manera práctica e intuitiva. A ello se suman un cargador inalámbrico, sistema de audio firmado por Infinity Harman de 8 bocinas, iluminación ambiental LED con 64 colores, creando una experiencia a bordo más envolvente.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

El confort también cobra especial relevancia con el asiento del conductor que cuenta con ajuste eléctrico de ocho posiciones, asientos delanteros ventilados y; apertura y cierre eléctrico en la quinta puerta, elementos pensados para brindar mayor comodidad y responder a las necesidades de quienes buscan una SUV más completa para cada trayecto.

ACROSS BOOSTERGREEN 2027 también representa la evolución de una filosofía que históricamente ha acompañado a SUZUKI: “hacer más con menos”. La experiencia de la marca en el desarrollo de vehículos de bajo consumo de combustible se combina con la tecnología BOOSTERGREEN, buscando un equilibrio entre desempeño y eficiencia para responder a las necesidades actuales de movilidad.

El precio de lista de ACROOS BOOSTERGREEN 2027 es de:

$529,990.00 MXN en versión automática (GLX)

Con ACROSS BOOSTERGREEN 2027, SUZUKI avanza hacia una nueva generación de producto que combina diseño, innovación, confort, eficiencia y confianza, fortaleciendo la evolución de la marca y su visión hacia el futuro