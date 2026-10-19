Kia lanza una prueba de uso compartido de autos con control remoto de vehículos, una tecnología de conducción autónoma que facilita estacionarse

El programa piloto en funcionamiento utiliza las vans eléctricas PV5 de Kia.

Los operadores remotos devuelven los vehículos a una base después de cada uso.

La tecnología está diseñada para reducir la carga de trabajo de los operadores de grandes flotas.

Kia ha puesto en marcha la primera prueba de uso compartido de vehículos operados a distancia de Corea del Sur, en la región de Pangyo Techno Valley. El programa permite que los clientes reciban un vehículo en la ubicación que indiquen, sin necesidad de que haya un conductor a bordo.

Las vans eléctricas PV5 de Kia se utilizan en estas pruebas piloto. En ellas, operadores ubicados a distancia pueden tomar el control del vehículo y conducirlo hasta el lugar indicado, sin que haya una persona al volante.

De manera similar, los usuarios del servicio de vehículos compartidos pueden dejar el automóvil en su destino y pedir que un operador remoto lo conduzca de vuelta a la base para realizar tareas de mantenimiento y recargar la batería.

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El programa piloto es resultado de un consorcio entre Socar, KT, Kia y SUM, una startup especializada en conducción autónoma. Ahora, el proyecto ha llegado a una etapa en la que las empresas participantes buscan comercializar esta tecnología.

Según The Korea Herald, el sistema permite que operadores ubicados en centros externos controlen vehículos desocupados a través de redes 4G o 5G. Una sencilla interfaz en una aplicación permite realizar reservaciones, pagos y solicitar asistencia.

Para evitar fallas en la conectividad de red, el consorcio habría establecido un sistema de triple red, complementado con capacitación para los operadores y medidas de respuesta ante emergencias.

Según las empresas participantes, utilizar la infraestructura de telecomunicaciones existente y vehículos convencionales hace que esta solución sea menos costosa que los sistemas totalmente autónomos.

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Kia afirma que la operación remota de vehículos ayuda a reducir la carga de trabajo de los operadores de grandes flotas de vehículos compartidos. De esta manera, elimina los problemas logísticos relacionados con el traslado de distintos vehículos y ofrece a los clientes mayor libertad para recoger y devolver los automóviles en el lugar que elijan.

La automotriz también señala que esta tecnología puede contribuir a mejorar la movilidad en zonas con «infraestructura de transporte limitada y pocos servicios de conveniencia para la vida cotidiana».

Malas noticias para los valets

(Image credit: BMW)

En 2024, BMW presentó una tecnología similar de operación remota en el Consumer Electronics Show (CES), bajo el nombre, bastante predecible, de soluciones de estacionamiento con valet automatizado (Automated Valet Parking, AVP).

Desarrollado en conjunto por el gigante automotriz alemán y el proveedor de primer nivel Valeo, el sistema permitía que especialistas en estacionamiento remoto tomaran el control de cualquier BMW conectado y lo ayudaran a encontrar un lugar para estacionarse.

Probé esta tecnología en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Las Vegas. Controlé a distancia uno de los modelos iX más recientes de la marca y lo guié entre conos con ayuda de un volante y pedales similares a los de un sistema de videojuegos convencional, además de pantallas de televisión grandes y un par de pantallas táctiles.

En aquel momento, BMW y Valeo consideraban que esta tecnología era una medida de seguridad complementaria lógica mientras los vehículos buscaban estacionamiento de forma autónoma y se aparcaban por sí mismos en zonas designadas.

Esto permitiría a los clientes dejar su vehículo en una zona de descenso en lugares concurridos, como aeropuertos y centros comerciales, para que después el propio automóvil buscara un espacio utilizando su tecnología de conducción integrada.

(Image credit: BMW)

Si el vehículo tenía algún problema, un operador remoto podía tomar el control y guiarlo de forma segura hasta un lugar adecuado.

BMW todavía no ha puesto en marcha un programa piloto de operación remota abierto al público, pero el último movimiento de Kia podría animar a más empresas a explorar soluciones similares.

Elon Musk afirmó en una ocasión que todos los Tesla serían capaces de conducir de forma totalmente autónoma y podrían salir a generar dinero para sus propietarios mientras estos pasaban el día trabajando como conductores de un robotaxi.

Eso todavía no ha sucedido, pero la operación remota parece un paso intermedio lógico para aprovechar las capacidades autónomas de los automóviles conectados y los vehículos definidos por software.

Los conductores pueden mantener el control durante la mayor parte del trayecto, cuando realmente importa, y aun así utilizar el estacionamiento con valet automatizado al llegar a su destino, con una persona capacitada que se asegure de que todo funcione correctamente.

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