El Tesla Roadster "volador" tendrá propulsores de cohete de SpaceX y alcanzará los 370 km/h; Elon Musk promete que "destrozará todos los récords de pista que hayan existido"

Tesla presenta la tan comentada tecnología de propulsión por gas frío

El nuevo Roadster puede “saltar” y dar volteretas en el aire

El sistema de ventiladores genera una fuerza de carga que “batirá todos los récords de pista”

Tras una presentación típicamente incómoda y un tanto improvisada en el Centro de Pruebas y Desarrollo de Cohetes de SpaceX, en McGregor, Texas, Tesla finalmente presentó su nuevo Roadster, después de casi una década de retrasos.

El evento dio la impresión de que el público se había encontrado por casualidad con unos amigos haciendo experimentos en la clase de física. La presentación estuvo a cargo de Franz von Holzhausen, jefe de diseño de Tesla; Lars Moravy, vicepresidente de Ingeniería; y Elon Musk, director ejecutivo de la compañía. Los tres improvisaron durante unos 20 minutos, compartiendo información a cuentagotas y realizando demostraciones en vivo al estilo de Hollywood.

Ah, y por fin pudimos ver cómo será la supuesta versión de producción del Roadster cuando salga a la venta en 2028 (esta vez, en serio).

Las curvas y las líneas limpias del Roadster que Tesla había prometido anteriormente quedaron atrás. En su lugar, la compañía apuesta por un diseño más anguloso, al estilo de la Cybertruck, que aparentemente se inspira en los aviones SR-71 y las naves espaciales.

Se podría argumentar que ahora parece la interpretación de Tesla de un Lamborghini eléctrico, pero el trío de la compañía insistió en varias ocasiones en que el próximo Roadster es un esfuerzo conjunto entre el fabricante de vehículos eléctricos y SpaceX, la empresa de Elon Musk. De ahí las numerosas referencias a los cohetes presentes en su diseño.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfidOctober 15, 2026

"El resultado de la colaboración entre la mejor compañía automotriz del mundo y la mejor compañía de cohetes del mundo", presumió Musk antes de demostrar de lo que es capaz el vehículo.

En resumen (adelanta el video de arriba hasta las demostraciones), el auto incorpora numerosos propulsores de gas frío desarrollados por SpaceX. Estos no solo pueden proporcionar una aceleración brutal —Tesla afirma que las versiones de gama más alta pueden pasar de 0 a 96 km/h en menos de 0.59 segundos y superar los 370 km/h—, sino que también pueden hacer que el auto «vuele» durante periodos breves.

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Los propulsores de la parte trasera del Roadster generan hasta 80 kN de empuje para alcanzar altas velocidades en línea recta, mientras que las unidades individuales distribuidas alrededor y debajo del vehículo proporcionan elevación vertical y permiten controlar sus movimientos en el aire.

Lograr que estos sistemas funcionen en la atmósfera terrestre, y no en el vacío del espacio, es el desafío de ingeniería que los equipos de SpaceX y Tesla llevan años intentando resolver.

Durante una demostración en vivo, que fue «autónoma» y no utilizó un conductor real por motivos de seguridad, el nuevo Tesla Roadster saltó por encima de toda la flota de vehículos de la compañía. En pleno vuelo, realizó un giro de 360 grados sobre su eje longitudinal antes de aterrizar entre una densa nube de gas y alejarse conduciendo.

Lars Moravy, vicepresidente de Ingeniería, explicó que Tesla llama a esta maniobra "el kick-flip" y añadió que "Tony Hawk estaría orgulloso".

El director ejecutivo de Tesla reveló que el sistema utiliza un avanzado tanque de aire de presión ultraalta. "Así que el auto puede recargar su tanque de aire; no es como si necesitaras un propulsor especial ni nada por el estilo", agregó Musk.

Este Tesla sí que succiona

"Tuvimos autos voladores antes de GTA 6", como muchos han señalado en las redes sociales (Image credit: Tesla)

Otra tecnología clave del próximo Roadster es un sistema de succión que utiliza ventiladores instalados debajo del auto para generar una enorme carga aerodinámica.

Al igual que el McMurtry Spéirling, que ha batido numerosos récords en circuitos gracias a su aparentemente inagotable nivel de agarre, el sistema de Tesla extrae suficiente aire de debajo del vehículo como para mantenerlo boca abajo.

La Fórmula 1 prohíbe esta tecnología por razones evidentes, pero Tesla demostró sus capacidades haciendo que el Roadster subiera por una sección vertical de la pista y permitiendo después que el sistema de ventiladores lo mantuviera sujeto a un saliente.

(Image credit: McMurtry)

Pero Tesla fue un paso más allá: hizo que el Roadster saltara desde ese peligroso saliente, girara hasta quedar en posición vertical gracias a la tecnología de propulsores de gas frío y aterrizara cuidadosamente en el escenario de abajo, como uno de los cohetes de SpaceX al regresar de un viaje a la órbita exterior.

Según la compañía, el sistema de ventiladores también incorpora faldones laterales patentados y actuadores del robot humanoide Optimus, de Tesla, que permiten ajustar la configuración de forma autónoma para adaptarse a distintos tipos de superficies, no solo a las pistas de carreras extremadamente lisas en las que actualmente está limitado el McMurtry Spéirling.

"Es mejor que cualquier auto de James Bond», afirmó Elon Musk. Explicó que la tecnología de ventiladores permitiría a los conductores tomar las curvas «como si estuvieras desafiando las leyes de la física".

"En aceleración y en curvas, va a pulverizar todos los récords de circuito que hayan existido", aseguró Musk.

¿Especificaciones y precios?

(Image credit: Tesla)

El evento ofreció una impresionante demostración de esta tecnología y, pese a las advertencias de Elon Musk de que el éxito "no estaba garantizado", confirmó varios rumores que habían circulado durante meses.

Sí, el próximo Tesla Roadster utilizará propulsores de gas frío para mejorar su rendimiento en línea recta y permitir breves periodos de vuelo. Sí, incorporará un «sistema de succión multimodo» para generar niveles extraordinarios de carga aerodinámica. Y sí, podrás comprar uno, aunque únicamente estará disponible con el volante a la izquierda.

Musk prometió que el vehículo entrará en producción en 2028 y que la compañía seguirá aceptando reservaciones. Los clientes tendrán que pagar $5,000 dólares ahora y otros $45,000 dólares en un plazo de 10 días; de lo contrario, se cancelará la reservación.

Todavía no hay un precio definitivo para el modelo de producción, aunque la compañía publicó más información en X después del evento sobre las distintas versiones que saldrán a la venta.

Entre ellas se encuentra la versión Performance, que utilizará el "sistema de succión multimodo" y podrá acelerar de 0 a 96 km/h en menos de 1.6 segundos, pero prescindirá de los propulsores de gas. Es probable que sea la única variante homologada para circular por carretera.

La siguiente versión será Thrust, que tendrá una producción limitada e incorporará los propulsores de gas frío montados en la parte trasera, con un tiempo de aceleración declarado de 0 a 96 km/h en menos de 0.9 segundos. Es muy probable que esté destinada exclusivamente a circuitos.

Por último, estará la versión Rocket, que, según los informes, solo podrá adquirirse mediante invitación. Este modelo contará con el conjunto completo de propulsores de gas frío y será capaz de realizar las acrobacias que Tesla mostró durante la presentación, aunque todavía no hay información sobre dónde podrían utilizarse estos sistemas de forma segura y legal.

Todas las versiones tendrán faros ocultos, rines «superligeros», un alerón trasero ajustable, pintura inspirada en la industria aeroespacial y ventanas de vidrio tintado diseñadas para imitar el revestimiento de cobre que da a las viseras de los trajes espaciales su característico brillo dorado.

Sin embargo, la estimación inicial de 965 km de autonomía totalmente eléctrica parece haberse reducido considerablemente, ya que Tesla ha insinuado que los 483 km serán una cifra más realista para el nuevo Roadster.

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