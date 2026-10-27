"Un concepto impresionante": el Lepas Aura demuestra que China se toma en serio el diseño automotriz y Audi debería preocuparse

La marca del Grupo Chery revela su lado deportivo

El prototipo combina elementos del diseño de los hatchback y los shooting brake

Su parte delantera imponente recuerda a los modelos recientes de Audi

La marca automotriz Lepas, de propiedad china, que ha causado sensación en muchos mercados europeos con una selección de SUV a precios reducidos, ha presentado recientemente un impresionante prototipo que podría influir en sus futuros modelos.

Si bien los SUV L8 y L6 de la marca tienen un diseño exterior bastante genérico, el prototipo Aura combina las proporciones de un hatchback con la estética deportiva de un shooting brake que fácilmente podría competir con algunos de los mejores diseños de Europa.

Según la empresa china, que presentó su prototipo en la «Global Elegant Lifestyle Week» de la marca en Wuhu, China, el Aura representa la segunda evolución de lo que denominan ingeniosamente "Estética del Leopardo".

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Después de todo, el nombre de la empresa es una combinación de "leopardo" y "pasión".

La característica más distintiva es la firma lumínica "Leopard-Eye" en la parte delantera, mientras que la parrilla simulada es una enorme pantalla retroiluminada que alberga el logotipo de Lepas.

(Image credit: Lepas/Chery)

Según su diseñador, Iván Dulanovic, este lienzo digital en la parte delantera puede mostrar gráficos adaptables, efectos de iluminación y animaciones, mientras que una pantalla elíptica en la parte trasera ofrece la posibilidad de personalizar el diseño de las luces traseras.

La ausencia de una parrilla delantera y de conductos de ventilación también sugiere que el prototipo podría contar con un tren motriz electrificado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Dejando de lado las especulaciones, las pronunciadas líneas de los hombros, las superficies fluidas y la silueta larga y baja hacen que se vea muy diferente a casi cualquier otro vehículo que circule hoy en día. Y aunque no hay confirmación de si se trata o no de un adelanto de un auto de producción, el prototipo nos da una idea clara de la dirección de diseño que la marca pretende seguir con sus futuros modelos.

Rompiendo esquemas

(Image credit: Lepas/Chery)

El concepto Lepas Aura también resulta interesante porque no se presenta como otro SUV genérico más.

Uno de los mayores problemas de muchas de las nuevas marcas chinas que ingresan al Reino Unido y a Europa es que suelen carecer de una identidad propia, y a menudo parecen una mezcla generada por inteligencia artificial de numerosos crossovers exitosos que se venden actualmente.

Posiblemente se trate de una táctica deliberada, ya que ofrecer a los clientes algo que reconozcan de inmediato ayuda a reducir cualquier inquietud a la hora de confiar en una nueva marca. Además, el SUV sigue siendo el tipo de carrocería más vendido en la mayoría de los mercados.

Pero el Aura es diferente y ofrece un adelanto de cómo podría verse un hatchback o un shooting brake elegante y con estilo de Lepas. El diseño sencillo y despejado, por su parte, se siente fresco y debería generar más preocupación entre los fabricantes europeos establecidos.

Hasta ahora, marcas como Audi, Porsche y Mercedes-Benz se han apoyado en su reputación como líderes en diseño, pero ahora se podría argumentar que la floreciente industria automotriz china está comenzando a refinar un estilo propio. Y se ve bien.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.