PEUGEOT presenta el E-T16 Concept, un prototipo eléctrico de 816 hp inspirado en el 205 T16

¿Has escuchado de la doble victoria del 205 T16 en los Campeonatos Mundiales de Rally de 1985 y 1986? De ser así, esto te interesa, pues para celebrar el 40 aniversario de este suceso llega el increíble Peugeot E-T16 Concept.

PEUGEOT E-T16 CONCEPT reinventa el mito para la era eléctrica, transformando una leyenda en una experiencia única y futurista que ofrece un placer de conducir excepcional. Un objeto reconocible al instante, instintivamente deseable y diseñado para generar emociones intensas.

Extremadamente avanzado y desarrollado en colaboración con PEUGEOT SPORT, PEUGEOT E-T16 CONCEPT combina una postura feroz, una elegancia radical y vanguardista, prestaciones extraordinarias (816 hp, de 0 a 300 km/h en 16 segundos) y tecnologías de vanguardia que intensifican los sentidos y despiertan los instintos del conductor.

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PEUGEOT E-T16 CONCEPT introduce los códigos de diseño PEUGEOT Feline Future y ofrece la visión definitiva de la próxima generación del PEUGEOT E-208 mediante su firma luminosa y la nueva generación del Digital i-Cockpit® con Hypersquare.

E-T16 CONCEPT crea su propio segmento "Hyperhatch", al presentar el PEUGEOT más potente de la historia, un automóvil que solo encuentra rival en el prototipo 208 T16 Pikes Peak, que estableció un récord en la célebre subida de montaña estadounidense en 2013.

DESEMPEÑO EXTREMO Y PLACER DE CONDUCIR, CON EL SELLO PEUGEOT SPORT

E-T16 CONCEPT abre un nuevo capítulo en la rica herencia deportiva de PEUGEOT, llevando el desempeño más lejos que nunca y manteniéndose fiel al mismo objetivo: generar la máxima emoción y ofrecer un placer de conducir excepcional.

El PEUGEOT más potente jamás construido

Los tres motores eléctricos del E-T16 CONCEPT, uno montado al frente y dos en la parte trasera, entregan una potencia combinada de 816 hp. Esta cifra estratosférica se traduce en una relación peso-potencia excepcional, especialmente para un automóvil moderno homologado para circular, de menos de 2 kg por caballo de fuerza.

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Tecnología de vanguardia para intensificar los sentidos

PEUGEOT Sport ha dotado al E-T16 CONCEPT de lo mejor de su experiencia y tecnología. En combinación con el sistema Torque Vectoring, el sistema de propulsión eléctrico de tres motores distribuye el torque en tiempo real, tanto entre las dos ruedas traseras como entre los ejes delantero y trasero, según las condiciones de adherencia. Hay tres modos de conducción disponibles, que ajustan la entrega de potencia, la distribución del torque entre ambos ejes y la configuración de la suspensión, incluido un modo Track para una conducción extrema sin restricciones. El conductor puede personalizar por completo un cuarto modo.

Al llevar el automóvil al límite, E-T16 CONCEPT cuenta con cuatro discos de freno de 380 mm, un freno de mano hidráulico montado verticalmente, como en los autos de rally, y neumáticos Michelin sobredimensionados, de 275 mm de ancho al frente y 315 mm atrás.

Inspirado en el volante del PEUGEOT 9X8 que compite en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, el mando Hypersquare del E-T16 CONCEPT demuestra la adaptabilidad de esta nueva tecnología steer-by-wire, desarrollada aquí con una configuración enfocada en el desempeño. Por primera vez, Hypersquare integra una pantalla central configurable que muestra información esencial, como la velocidad y los tiempos por vuelta, según las condiciones de conducción. La sobresaliente ergonomía de Hypersquare, que permite acceder a funciones clave con un simple movimiento de los dedos, resulta especialmente valiosa en situaciones de manejo deportivo. Combinado con el sistema steer-by-wire calibrado específicamente, Hypersquare también ofrece precisión y agilidad excepcionales.

Desempeño extraordinario

(Image credit: Peugeot)

Gracias a sus 816 hp, su excepcional relación peso-potencia y un tren motriz enfocado en el desempeño, E-T16 CONCEPT ofrece una aceleración impresionante: alcanza de 0 a 100 km/h en asombrosos 2.5 segundos, mientras que de 0 a 300 km/h requiere solo 16 segundos.

Los ingenieros de PEUGEOT Sport se aseguraron de que estas prestaciones excepcionales pudieran mantenerse. Se prestó especial atención al enfriamiento de la batería para evitar la reducción de potencia destinada a prevenir el sobrecalentamiento. A partir de la experiencia en competencia, se optimizó la gestión térmica de la batería y se introdujo la tecnología "Side Cooling", derivada de las carreras, que enfría las celdas a través de sus paredes laterales, en lugar de hacerlo por la base como en los sistemas convencionales.

El resultado es igualmente extraordinario: E-T16 CONCEPT puede completar tres vueltas al Nürburgring Nordschleife, más de 60 km, en modo Performance y sin limitación de potencia.

Salvaje por naturaleza, civilizado para el uso diario

A pesar de su apariencia feroz y sus especificaciones extremas, E-T16 CONCEPT sigue siendo fácil de utilizar todos los días. Su arquitectura de 800 V, combinada con una batería de 85 kWh, garantiza un desempeño eléctrico optimizado, con hasta 400 km de autonomía en ciclo combinado WLTP y una recarga del 10% al 80% en menos de 15 minutos.

EL ESTILO FRANCÉS DEL DISEÑO PEUGEOT FELINE FUTURE: UNA ESTÉTICA FEROZ, RADICAL Y FUTURISTA

En términos de diseño, PEUGEOT E-T16 CONCEPT abraza con orgullo su herencia, con referencias audaces al legendario 205 T16, al tiempo que anuncia el futuro mediante el lenguaje de diseño PEUGEOT Feline Future, que debutará en el próximo PEUGEOT E-208.

"E-T16 CONCEPT reinterpreta las líneas del futuro PEUGEOT E-208, llevando cada proporción al extremo. Un diseño radical que celebra nuestra herencia y transforma la potencia y la deportividad en un auténtico lenguaje de diseño", Matthias HOSSANN, Director de Diseño de PEUGEOT.

Un diseño exterior radicalmente expresivo

PEUGEOT E-T16 CONCEPT ofrece la visión definitiva del futuro E-208. El rasgo exterior más significativo es una interpretación completamente nueva de la icónica firma luminosa de tres garras de PEUGEOT, tanto al frente como atrás. Reinventadas con un tratamiento horizontal, las tres garras en movimiento incorporan tres barras luminosas largas y estilizadas que enmarcan un emblema PEUGEOT iluminado. Así reafirman con fuerza la identidad de PEUGEOT mediante potencia, elegancia y modernidad, a la vez que enfatizan la postura firme del automóvil sobre el camino.

Con audacia y valentía, PEUGEOT E-T16 CONCEPT lleva más allá los límites del desempeño y el diseño. Completamente enfocado en las prestaciones, este nuevo concepto amplía todavía más las fronteras, aprovechando la experiencia y las tecnologías actuales.

E-T16 CONCEPT afirma su presencia única, atlética y musculosa: pasos de rueda pronunciados, un cofre esculpido agresivamente con dos grandes salidas de aire, una fascia delantera con tres entradas de refrigeración sobredimensionadas, extractores de aire detrás de las ruedas delanteras y un extractor inferior trasero que incorpora un difusor doble con dos elementos aerodinámicos ajustables para generar carga adicional, coronado por un gran alerón trasero con forma de "orejas de gato", una firma distintiva de PEUGEOT.

Los entusiastas apreciarán otros guiños sofisticados al legendario 205 T16: el color de carrocería Gris Winchester Mate, muy cercano al gris original; rines plateados microgranallados con insertos al color de la carrocería; y la espectacular línea roja retroiluminada que recorre todo el automóvil, en referencia a la fina franja roja del 205 T16.

Los diseñadores de PEUGEOT se mantuvieron fieles al espíritu original. La entrada de aire situada delante de la rueda trasera del 205 T16, que anteriormente alimentaba al motor de combustión, ahora aloja el puerto de carga y el mecanismo de apertura de la puerta. Encima, se conservó y optimizó el concepto de pilar C flotante, que ahora permite que el flujo aerodinámico circule libremente hacia la parte trasera.

PEUGEOT E-T16 CONCEPT ofrece un auténtico espectáculo: al igual que en el 205 T16, toda la sección trasera de la carrocería se inclina y abre para mostrar los componentes mecánicos. En este caso no hay un motor turboalimentado de cuatro cilindros, sino dos motores eléctricos y componentes de la suspensión exhibidos con orgullo, lo que permite realizar ajustes rápidos.

Un diseño interior ultradeportivo y digital

El habitáculo del PEUGEOT E-T16 CONCEPT ofrece un adelanto del interior del futuro E-208 dentro de un entorno ultradeportivo y exclusivo.

E-T16 CONCEPT introduce la próxima generación del PEUGEOT i-Cockpit®, completamente digital y con Hypersquare, mientras mantiene la misma prioridad: ofrecer una ergonomía excepcional dedicada al placer de conducir.

La gran pantalla panorámica HD ultradelgada de 21 pulgadas, suavemente curvada con el espíritu de las que se encuentran en PEUGEOT 3008 y 5008, está situada de manera ideal dentro de la línea de visión del conductor. Al combinar el cuadro de instrumentos elevado y la pantalla táctil central, se ubica justo encima de Hypersquare, la pieza central del nuevo PEUGEOT i-Cockpit®, demostrando su capacidad para adaptarse a un vehículo ultradeportivo. El Hypersquare del E-T16 CONCEPT se mantiene fiel a la versión que equipará al futuro E-208, salvo por la pantalla central, que aquí ocupa el espacio normalmente reservado para la bolsa de aire, innecesaria gracias a la adopción de arneses de seguridad de cuatro puntos.

Fiel a la filosofía de diseño interior de PEUGEOT, centrada en el conductor y abierta del lado del pasajero, el habitáculo fue adaptado al carácter ultradeportivo del E-T16 CONCEPT. Fibra de carbono, aluminio anodizado y malla técnica: desde los pedales hasta la consola del techo, los materiales utilizados en todo el habitáculo muestran la máxima sofisticación técnica del E-T16 CONCEPT.

Los espectaculares asientos tipo bucket combinan diseño y confort, y proporcionan una sujeción ideal incluso en las condiciones de conducción más extremas. Moldeados en una carcasa de fibra de carbono elegantemente conectada con la consola central, mantienen firmemente en su lugar la cadera de los ocupantes e incorporan una impresionante sujeción lateral a la altura de los hombros.

El acabado de los asientos tipo bucket refleja el carácter ultraexclusivo y vanguardista del E-T16 CONCEPT. Están tapizados con tejido técnico y la innovadora piel reciclada PELINOVA.

Los asientos tipo bucket se realzan aún más con una franja roja vertical que se extiende desde el cojín hasta la cabecera. En el respaldo, la franja adopta la forma de un elemento de Plexiglas que retoma la línea roja que rodea la carrocería. Este llamativo rasgo no compromete el confort, ya que el elemento de Plexiglas no entra en contacto con el cuerpo del ocupante.

Color icónico de los modelos PEUGEOT GTi, el rojo ocupa un lugar central en el E-T16 CONCEPT, el nuevo modelo insignia deportivo de la Marca. El revestimiento del techo, fabricado con malla técnica roja que se desvanece hacia el negro, hace un guiño a la alfombra roja del nuevo E-208 GTi y crea un auténtico efecto "WOW" al entrar en el habitáculo.

El rojo también aparece en la jaula antivuelco tubular, que queda espectacularmente expuesta cuando toda la sección trasera del E-T16 CONCEPT se inclina y abre. Toda la sofisticación técnica del E-T16 CONCEPT se despliega entonces sobre una plataforma de fibra de carbono: componentes del chasis, amortiguadores y los motores eléctricos traseros desarrollados por PEUGEOT Sport, además de un compartimento de almacenamiento capaz, por ejemplo, de alojar dos cascos.

EL DESEMPEÑO SUSTENTABLE COMO NUEVO ESTÁNDAR

PEUGEOT nunca dejará de perseguir el máximo placer de conducir. E-T16 CONCEPT demuestra que la electrificación hace posible un hiperdeempeño responsable y sustentable. Un placer de conducir extremo, con cero emisiones, que define los estándares del mañana.

Soluciones innovadoras y responsables

Las secciones interiores de los asientos tipo bucket del E-T16 CONCEPT incorporan la innovadora piel Pelinova®, elaborada con recortes reciclados de la industria de artículos de piel: cuero animal sin curtir que, de otro modo, normalmente no se aprovecharía. Este nuevo material ofrece toda la elegancia, el confort y las cualidades sensoriales, como aroma, tacto y más, de la piel genuina, con un menor impacto ambiental.

Las baterías de litio, níquel y manganeso utilizadas en el E-T16 CONCEPT ofrecen una densidad energética muy alta, lo que permite almacenar la máxima energía en un espacio compacto y con un peso controlado, ayudando a optimizar la eficiencia.

Elemento icónico del placer de conducir de PEUGEOT desde hace casi 15 años, el PEUGEOT i-Cockpit continúa evolucionando y superando la prueba del tiempo. E-T16 CONCEPT anticipa una generación completamente nueva del PEUGEOT i-Cockpit, elevando aún más el placer de conducir gracias a Hypersquare y a la tecnología steer-by-wire.