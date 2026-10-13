Ya vi el nuevo Citroën 2 CV eléctrico y es un magnífico homenaje a uno de los autos más entrañables y peculiares de la historia

Citroën apunta a algunos de los vehículos eléctricos más económicos del mercado con su renovado 2 CV.

Este pequeño auto eléctrico retoma algunas de las características más queridas del modelo original.

Las marcas europeas están recurriendo en gran medida a sus catálogos históricos en un intento por hacer frente a sus rivales chinos.

Amado por los granjeros franceses, quienes transportaban huevos a través de campos llenos de surcos sin ningún percance durante la década de 1940, y adorado por amplios sectores del público europeo comprador de autos por su enfoque sencillo y sin florituras para la conducción multifuncional, el Citroën 2 CV goza ahora de un estatus casi de culto entre los entusiastas de los autos clásicos.

Al igual que la reciente resurrección por parte de Renault tanto del Renault 5 como del Renault 4, más orientado a la clase trabajadora, Citroën espera poder aprovechar la tendencia de la nostalgia automotriz con un vehículo eléctrico increíblemente barato que sea capaz de desempeñar múltiples funciones.

El director ejecutivo de Citroën, Xavier Chardon, declaró que la empresa espera vender una versión de producción de su llamativo prototipo por alrededor de 15 000 dólares cuando llegue a los concesionarios en 2028, lo que equivaldría a aproximadamente 13 500 libras esterlinas, lo que convertiría al 2 CV en el vehículo eléctrico potencialmente más barato del Reino Unido y de Europa.

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Para lograrlo, la empresa francesa está desarrollando una plataforma de autos eléctricos completamente nueva en la que espera que, con el tiempo, se basen varios modelos pequeños, lo que reducirá los costos de producción y le permitirá trasladar esos ahorros al consumidor.

@flatoutmagazine The new Citroen 2CV unveiled at the Paris Motor Show 2026. A homage to the original but Citroen plans to sell this for around €15,000 (£13,500) when it goes on sale in 2028. ♬ original sound - Dj "S"

No se sabe aún cuál será la fuente de energía del 2 CV eléctrico, aunque podemos suponer que utilizará una batería similar a la del último Twingo de Renault, que cuenta con un pequeño paquete de LFP de 28 kWh para una autonomía de 157 millas.

Sin embargo, Chardon reveló que sus ingenieros están ocupados reduciendo el peso de su actual gama de autos eléctricos, con el objetivo de vender un 2 CV eléctrico que pese «menos de una tonelada». Eso lo haría más ligero que cualquier auto eléctrico actualmente a la venta y podría aumentar drásticamente su autonomía.

Además, la empresa va en contra de la tendencia de dimensiones cada vez mayores, ya que el 2 CV moderno es, de hecho, más corto que su predecesor, con solo 3,76 m de largo.

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Mejor en persona

Aunque el 2 CV sigue siendo solo un concepto por ahora, cuenta con algunos elementos de diseño ingeniosos que hacen que el interior se vea y se sienta mucho más amplio de lo que realmente es.

Para empezar, no hay un tablero de instrumentos tradicional, mientras que tanto los asientos delanteros como los traseros se parecen más a un banco de jardín que a algo que encontrarías dentro de un vehículo.

Una canasta de mimbre extraíble en la parte delantera es probablemente lo más francés desde que Renault ofreció un soporte para baguettes en el R5.

En lugar del tradicional y voluminoso sistema de infoentretenimiento, los diseñadores de Citroën han optado por lo que ellos llaman una pantalla táctil «figital» cuadrada de 8 pulgadas, que se parece a un lector electrónico y cuenta con gráficos inspirados en los cómics.

También hay una palanca de cambios muy sencilla que casi flota sobre un gran cilindro montado en el volante, así como una radio desmontable de estilo clásico situada frente al pasajero del frente, que funciona también como un altavoz Bluetooth para los picnics.

(Image credit: Citroen)

Si observas más de cerca este concepto, encontrarás un sinfín de guiños y referencias al modelo original, como los pedales que llevan un conejo (o tal vez sea una liebre) y una tortuga para distinguir el acelerador del freno, los compartimentos de almacenamiento en las puertas diseñados para guardar huevos y el sonido de la bocina digital, que es una copia exacta de la del 2 CV original.

El enorme techo corredizo de tela, que prácticamente convierte al 2 CV en un descapotable, es un vínculo directo con el pasado, mientras que los parachoques de metal macizo en la parte delantera y trasera están diseñados para protegerlo contra la típica técnica parisina de “estacionamiento a toque”. Es a la vez increíblemente retro y vanguardista.

Con toda honestidad, no me convenció cuando lo vi por primera vez en las imágenes de prensa; lo descarté por considerarlo una novedad excesiva, sin el estilo retro suficiente para que me cautivara como las recientes propuestas de Renault; pero cambié de opinión cuando lo vi en persona.

Citroën también ha desarrollado un prototipo de camioneta 2 CV Fourgonnette (Image credit: Citroen)

Es linda, es sumamente práctica y el interior es una obra maestra de simplicidad. Es inconfundiblemente un 2 CV, pero también tiene toques del Volkswagen Escarabajo original e incluso del Twingo más reciente de Renault.

Citroën afirma que este prototipo está cerca de la producción en cuanto al diseño, y agrega que también está considerando una variante de vehículo comercial pequeño, ilustrada por el prototipo 2 CV Fourgonnette (arriba) que acompañó a esta presentación.

Solo el tiempo dirá si tendrá tanto éxito como el relanzamiento del Renault 5; pero el precio es sumamente competitivo —y aprovechar el legado es algo que los rivales chinos simplemente no pueden imitar.

¿Qué opinas del concepto 2 CV de Citroën? ¿Te inscribirías para comprar uno? Cuéntanos en los comentarios a continuación.

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