El Volkswagen ID.3 GTI podría tener dificultades para conquistar a los fieles de los hot-hatch, a pesar de ser el GTI más potente que jamás ha fabricado

Volkswagen revela todos los detalles del próximo ID.3 GTI

Es el segundo modelo de la gama en lucir el famoso emblema de la marca

La tracción trasera y su peso podrían desanimar a los fieles

Volkswagen ha presentado su tan esperado ID.3 GTI, posiblemente lo más parecido que tendremos a un Golf GTI totalmente eléctrico hasta que la marca alemana decida fabricar uno.

Este es el segundo modelo de la gama en lucir el famoso emblema de alto rendimiento, después de que VW anunciara que el ID. Polo, de menor tamaño, también recibiría el tratamiento de alto rendimiento.

Volkswagen afirma que el ID.3 GTI seguirá al ID. Polo GTI en la línea de producción, y que el primero se lanzará en el primer trimestre de 2027.

También es una señal de que Volkswagen se está tomando más en serio este tema de los vehículos eléctricos de alto rendimiento, después de andar con rodeos con la insignia GTX —ligeramente más deportiva pero muy confusa— en los primeros ID.3 y, quizás lo más extraño de todo, en el ID. Buzz.

Pero pronto, los clientes podrán ponerse al volante de un hatchback totalmente eléctrico que cuenta con 240 kW (326 hp), 545 Nm (403 lb-ft) de par motor y una aceleración de 0 a 62 mph en solo 5,6 segundos. Como muestra de desafío, el ID.3 GTI tiene un hp más que el Golf GTI Edition 50, que hasta ahora era el más potente.

Pero, a diferencia de cualquier otro modelo GTI en la historia, la potencia del motor único se transmite a las ruedas traseras, mientras que los ingenieros le dijeron a la revista Evo que ajustaron el software para evitar que las llantas traseras patinen cuando se libera toda la fuerza del par motor, incluso con el control de tracción desactivado.

(Image credit: Volkswagen)

A diferencia del Hyundai Ioniq 5 N y el 6 N, así como del pequeño y atrevido Honda Super N, Volkswagen no ha optado por ofrecer cambios de marcha simulados para aumentar la participación del conductor, pero sí ha incorporado un ruido de motor simulado en la cabina para realzar el carácter deportivo.

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Si bien el exterior ahora viene en el famoso color de pintura Tornado Red GTI y luce unas llantas de aleación de 20 pulgadas diseñadas a la medida, la mayoría de los detalles de alto rendimiento se han agregado en el interior de la cabina, donde la tapicería estilo tartán y un gran botón GTI en el volante delatan su naturaleza deportiva.

Volkswagen afirma que, a pesar de su rendimiento, su ID.3 GTI seguirá teniendo una autonomía de 373 millas con una sola carga, aunque las velocidades máximas de carga están limitadas a 183 kW, lo que dificulta realizar ese tipo de recargas rápidas de batería en un día de pista de las que son capaces los vehículos eléctricos de alto rendimiento de Hyundai.

Un público difícil de complacer

(Image credit: Volkswagen)

Volkswagen tiene más de 50 años de historia con el GTI y, durante prácticamente todo ese tiempo, casi todos los vehículos que han llevado este famoso emblema han sido celebrados tanto por fans y propietarios como por periodistas.

Desde el primer Golf GTI de 1975 hasta el más reciente Edition 50, todos han ofrecido una conducción ágil y divertida con tracción delantera, acompañada por el confort, la calidad de construcción, la practicidad y el diseño deliberadamente discreto de Volkswagen. Los fans pueden pasar todo el día discutiendo sobre cuál ha sido el GOAT, pero en general existe consenso en que todos son algunos de los mejores hot hatches jamás fabricados.

Intentar trasladar este emblema a la era eléctrica siempre iba a ser una tarea complicada, ya que aquí falta prácticamente todo lo que convirtió a algunos de los mejores GTI en modelos legendarios.

Según Top Gear, el nuevo ID.3 GTI pesa alrededor de dos toneladas, unos 500 kg más que incluso los Golf de combustión interna más pesados, mientras que la decisión de enviar la potencia a las ruedas traseras cambiará fundamentalmente la manera en que se comporta este GTI eléctrico.

Si a esto le sumamos la ausencia de cambios de marcha sintetizados (o reales) y de otros trucos tecnológicos que hacen que los vehículos eléctricos de alto rendimiento de Hyundai y Honda resulten más atractivos al volante, lo que nos queda podría ser el ID.3 más rápido y potente hasta ahora, pero ¿realmente es un digno sucesor del Golf GTI?

Me encantaría que Volkswagen demostrara que estoy equivocado, pero creo que tendrá dificultades para convencer a los fanáticos de los motores de gasolina de abandonar sus Golf GTI Mark 7 y subirse a este.

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