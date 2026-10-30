Motorola estará presente en el Gran Premio de México 2027

¿Asistirás al Gran Premio de la Ciudad de México 2027? De ser así, tienes que saber que Motorola, Socio Global de Smartphones de Formula 1 estará presente con grandes sorpresas.

Como parte de esta alianza global con Formula 1, Motorola y Lenovo estarán presentes con un booth interactivo dentro del evento, donde los asistentes podrán conocer las últimas innovaciones de ambas marcas, descubrir experiencias exclusivas inspiradas en el mundo de las carreras y explorar cómo la tecnología impulsa el rendimiento dentro y fuera de la pista.

La colaboración entre Motorola y Formula 1 refleja valores compartidos como la innovación, la velocidad, la precisión y el alto desempeño. A través de esta presencia en uno de los eventos deportivos más importantes del país, la compañía busca acercar a los consumidores mexicanos experiencias tecnológicas que conectan con su pasión por el automovilismo.

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Los visitantes del booth podrán interactuar con los más recientes dispositivos Motorola como la familia motorola signature, un primer vistazo al nuevo motorola signature 27 que llegará pronto al país; además de conocer las soluciones de Lenovo y participar en diversas actividades diseñadas para celebrar la emoción del deporte motor y la tecnología de vanguardia con Lenovo como Smart Connect para optimizar el uso con el amplio ecosistema de Lenovo y Motorola juntos.

(Image credit: Motorola)

¿Dónde encontrar a Motorola?

Booth Motorola y Lenovo en la Fan Zone (ubicada entre zona azul y amarilla)

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2027

Del 30 de octubre al 1 de noviembre

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México