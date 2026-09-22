Motorola signature 27: así es el nuevo smartphone ultra premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Motorola se robó los reflectores durante el Snapdragon Summit con la presentación del nuevo motorola signature 27, el primer dispositivo que incorpora el recién anunciado "Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

ACabe mencionar que el motorola signature 27, el smartphone más avanzado creado por la empresa hasta el momento, amplía las posibilidades de un smartphone insignia al combinar inteligencia artificial, fabricación de primera calidad y tecnologías móviles de vanguardia.

Como segunda generación de la familia motorola signature, el motorola signature 27 es el primer dispositivo ultra premium de Motorola en adoptar una nueva estructura de nomenclatura numérica que utiliza los dos últimos dígitos del año siguiente, creando una identidad clara y coherente para las generaciones futuras.

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Lo que tienes que saber

Rendimiento y hardware : Integra la plataforma Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 y un sistema de refrigeración ArcticMesh un 40% más grande (con gel de diamante, metal líquido y cámara de vapor 3D).

: Integra la plataforma Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 y un sistema de refrigeración ArcticMesh un 40% más grande (con gel de diamante, metal líquido y cámara de vapor 3D). Conectividad y cobertura : Seis antenas integradas diseñadas para acelerar el procesamiento de aplicaciones de IA en la nube.

: Seis antenas integradas diseñadas para acelerar el procesamiento de aplicaciones de IA en la nube. IA e innovación : Incorpora Google Gemini (incluyendo Gemini Omni para video y Lyria para música) y Video Enhancement Engine con ajustes de color en tiempo real.

: Incorpora Google Gemini (incluyendo Gemini Omni para video y Lyria para música) y Video Enhancement Engine con ajustes de color en tiempo real. Cámaras y fotografía : Sensor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 200 MP y estabilización combinada (Qualcomm + OIS de 3,5°).

: Sensor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 200 MP y estabilización combinada (Qualcomm + OIS de 3,5°). Diseño y sonido : Primer smartphone de Motorola con Audio by B&O, acabado en aluminio con cerámica y dos variantes PANTONE (Coal Smoke y Capulet Olive).

: Primer smartphone de Motorola con Audio by B&O, acabado en aluminio con cerámica y dos variantes PANTONE (Coal Smoke y Capulet Olive). Soporte y disponibilidad: 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. Se prevé que el motorola signature 27 llegue a mercados de todo el mundo en 2026.

Nuevas dimensiones de velocidad y conectividad

Equipado con el Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, el motorola signature 27 ofrece un rendimiento de primera clase, diseñado para ofrecer una experiencia rápida, fluida y fiable a lo largo del tiempo.

Con esta plataforma de última generación, el motorola signature 27 ofrece capacidades de IA integradas en el dispositivo, experiencias mejoradas con la cámara, juegos con gran capacidad de respuesta y velocidades de descarga más rápidas.

Además, sus seis antenas funcionan conjuntamente para permitir un funcionamiento más rápido de las aplicaciones de IA en la nube. De esta manera, los usuarios pueden realizar sus tareas diarias, crear contenido y descubrir nuevas experiencias de IA.

Diseñado para durar

Para mantener el máximo rendimiento, el motorola signature 27 incorpora el sistema de refrigeración ArcticMesh de Motorola, que combina un nuevo gel térmico con partículas de diamante, metal líquido, malla de cobre y una cámara de vapor 3D rediseñada.

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Este sistema ayuda a gestionar el calor durante el uso prolongado de la IA, los videojuegos y la reproducción de video. Es un 40% más grande que la generación anterior, con el objetivo de mantener el rendimiento cuando más importa.

Además, el motorola signature 27 incluye siete años de actualizaciones del sistema operativo y hasta siete años de actualizaciones de seguridad a partir de la fecha de lanzamiento global.¹

Chatea con Google Gemini, un asistente personal de IA verdaderamente útil de Google

Más allá de ofrecer un rendimiento de primera clase, el motorola signature 27 incorpora experiencias de IA con Google Gemini.²

A medida que Gemini se integra con más aplicaciones y servicios que la gente utiliza a diario, puede ayudar a pasar de la intención a la acción, ya sea para planificar una salida, reservar una cena o encontrar entradas para un evento.

Va más allá de responder preguntas para ayudar a los usuarios a crear y actuar, siempre manteniendo el control en sus manos.

En el motorola signature 27, esto incluye convertir una indicación, fotos o material de video existente en un video con Gemini Omni, o generar música original y bandas sonoras personalizadas con Lyria. La experiencia ofrece nuevas posibilidades creativas más rápidas, potentes y fluidas.

Fotografía profesional, capturada sin esfuerzo

(Image credit: Motorola / Future)

Cuando Motorola presentó por primera vez la familia motorola signature, estableció un nuevo estándar para la fotografía con smartphones . Ahora, con el nuevo motorola signature 27, Motorola amplía aún más estas capacidades mediante una combinación de hardware, video cinematográfico y fotografía inteligente.

En el centro de la experiencia se encuentra un avanzado sistema de cámara, diseñado para ofrecer resultados profesionales en cualquier entorno.

Entre sus características más destacadas se encuentran el sensor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP, que captura imágenes con claridad, colores intensos y contraste profundo, y el teleobjetivo periscópico de 200 MP, que facilita la captura de detalles lejanos, obras arquitectónicas y paisajes.

Como complemento al hardware, el Video Enhancement Engine de Motorola aprovecha la IA para crear una capa de inteligencia en tiempo real que ajusta automáticamente los tonos de color mediante el análisis de la escena antes y durante la grabación.

Esto permite capturar momentos en diferentes condiciones, como conciertos, escenas nocturnas o puestas de sol, con imágenes nítidas incluso con poca luz y colores naturales y realistas.

La experiencia fotográfica también incorpora la estabilización de imagen de Qualcomm Technologies, que funciona en combinación con el sistema OIS de 3,5° del dispositivo. Esto permite que los movimientos panorámicos, al caminar y las grabaciones a mano alzada resulten más fluidos y estables.

Aunque solo es un adelanto de lo que está por venir, el sistema de cámara completo del motorola signature 27 demuestra el compromiso continuo de Motorola por ampliar los límites de la fotografía con smartphones.

Audio by B&O, experiencia diseñada para sentirse

Al igual que el sistema de cámara está redefiniendo la fotografía con smartphones, el audio establece un nuevo estándar en el motorola signature 27.

Como primer smartphone de Motorola que incorpora “Audio by B&O”, tras la colaboración plurianual recientemente anunciada con Bang & Olufsen , combina la innovación móvil de primera clase de la empresa con la reconocida experiencia de Bang & Olufsen en sonido y diseño icónico para ofrecer una experiencia de audio diseñada para sentirse, no solo para escucharse.

Un icono de estilo y moda

Con el motorola signature 27, Motorola continúa la evolución del lenguaje de diseño característico de su familia signature, con una filosofía que equilibra la expresión estética con el rendimiento práctico.

Diseñado para ser admirado, sostenido y elegido con convicción, aúna una identidad visual cohesionada, un refinamiento táctil y la facilidad de uso diario en un único diseño.

Combinando rendimiento, materiales y diseño, el motorola signature 27 presenta una silueta de aluminio con bordes contorneados y un grosor reducido que transmite una sensación moderna y atemporal.

Acentuando esta silueta se encuentra una carcasa de cámara distintiva, con acabado en cerámica lisa y aluminio cepillado, que combina funcionalidad y calidad superior.

Fabricado con materiales de alta calidad, el motorola signature 27 estará disponible en dos acabados:

PANTONE Coal Smoke en Tactical Weave: se inspira en la ingeniería automovilística y la ropa deportiva de alto rendimiento. La textura tejida mejora el agarre y refuerza la resistencia, la durabilidad y la calidad superior.

se inspira en la ingeniería automovilística y la ropa deportiva de alto rendimiento. La textura tejida mejora el agarre y refuerza la resistencia, la durabilidad y la calidad superior. PANTONE Capulet Olive: cuenta con un acabado cepillado inspirado en los tejidos. Inspirado en la moda de alta gama y el diseño de interiores, aporta una experiencia táctil suave y profundidad visual.

La presentación de hoy en el Snapdragon Summit es solo un adelanto del nuevo dispositivo motorola signature. Motorola compartirá más detalles sobre las características, innovaciones y experiencias del motorola signature 27 a medida que se acerque su lanzamiento.

Disponibilidad

Se prevé que el motorola signature 27 salga al mercado en todo el mundo en 2026. Motorola dará más detalles a medida que se acerque la fecha de lanzamiento.