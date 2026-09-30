Así es el nuevo portafolio premium de Motorola con razr y edge

Durante años, hablar de un smartphone premium significó pensar en una pantalla grande, un cuerpo de cristal y la ficha técnica más ambiciosa posible. Motorola está ampliando esa definición con una familia de dispositivos que apuesta por diferentes formatos, materiales y maneras de usar el teléfono. Su portafolio en México reúne ahora a los motorola razr fold, razr 70 ultra y razr 70, junto con el motorola edge 70 pro, dentro de una propuesta donde diseño e inteligencia artificial tienen tanto peso como el rendimiento.

La idea resulta relevante porque no todos los usuarios buscan lo mismo en la gama alta. Algunas personas priorizan un equipo compacto que pueda utilizarse sin abrirlo; otras quieren una pantalla amplia para trabajar, y otras prefieren un teléfono tradicional que sea delgado, resistente y cómodo. Motorola cubre esos escenarios con las familias razr y edge, sin obligarlas a compartir una sola forma física.

Tres maneras de entender un teléfono plegable

La familia razr es el ejemplo más claro de esa variedad. El motorola razr 70 mantiene el formato tipo flip y combina una pantalla interna de 6.9 pulgadas con una pantalla externa de 3.6 pulgadas. Esa segunda pantalla permite consultar información y utilizar funciones frecuentes con el teléfono cerrado, mientras que el cuerpo compacto facilita guardarlo y transportarlo.

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El motorola razr 70 ultra eleva la propuesta con una pantalla externa de 4 pulgadas, tasa de actualización de hasta 165 Hz y una pantalla interna de 7 pulgadas. Motorola también utiliza materiales poco habituales en smartphones, como Alcantara y madera natural, además de colores seleccionados con Pantone. La intención es que el acabado sea una diferencia visible y táctil, no solamente otra opción dentro de una paleta de colores.

Para quienes necesitan más espacio, el motorola razr fold lleva por primera vez a la familia razr a un plegable tipo libro. Cerrado funciona mediante una pantalla externa de 6.6 pulgadas y, al abrirse, ofrece un panel LTPO 2K de 8.1 pulgadas. El formato permite mostrar varias aplicaciones, consumir contenido en una superficie mayor y utilizar el moto pen ultra para escribir, dibujar o editar con más precisión.

El diseño también llega a la familia edge

Motorola no limita esta estrategia a los plegables. El motorola edge 70 pro inaugura Collections by Motorola, un enfoque que utiliza texturas inspiradas en seda, madera, lana y acetato, combinadas con colores desarrollados junto a Pantone. El dispositivo mide 7.19 milímetros de grosor y emplea una estructura de fibra de vidrio con cuatro curvas para mejorar el agarre.

Detrás del diseño conserva características propias de la gama premium. Incluye una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con tasa de actualización de 144 Hz, una batería de silicio y carbono de 6500 mAh y un sistema formado por cuatro cámaras de 50 megapíxeles. Su teleobjetivo periscópico ofrece zoom óptico de 3.5 aumentos, mientras que moto ai interviene en tareas como el procesamiento de imagen y la personalización de la experiencia.

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La inteligencia artificial depende del formato

La IA aparece en todo el portafolio, pero su utilidad cambia según el equipo. En los razr tipo flip, funciones como Catch me up pueden resumir notificaciones desde la pantalla externa, y Next Move propone acciones relacionadas con el contenido visible. Flex View permite apoyar el teléfono parcialmente abierto para tomar fotografías sin trípode o realizar videollamadas con las manos libres.

En el razr fold, la pantalla interior ofrece más espacio para la multitarea y para herramientas creativas compatibles con el lápiz óptico. En el edge 70 pro, las funciones de moto ai se integran en la cámara, la organización cotidiana y la adaptación del sistema. El valor de estas herramientas depende menos de acumular funciones y más de aprovechar el formato específico de cada dispositivo.

Colaboraciones que se pueden ver y escuchar

Pantone participa en la selección de colores y en la validación cromática de varias pantallas y cámaras. Bose aporta su experiencia de audio a productos del ecosistema y al motorola razr fold. Swarovski, por su parte, forma parte de ediciones como Brilliant Collection, que combina cristales, acabados inspirados en seda y el color PANTONE Violet Indigo en el motorola signature y los moto buds 2 plus.

Estas alianzas permiten que Motorola construya una gama premium reconocible más allá del procesador o la memoria. La familia razr ofrece diferentes formas de plegar y utilizar el teléfono; edge traslada la atención a un cuerpo ultradelgado con materiales sensoriales; y las colecciones especiales exploran la relación entre tecnología y estilo personal.

Una gama premium para prioridades distintas

La evolución del portafolio de Motorola no busca que todos elijan el mismo dispositivo. El razr 70 prioriza la portabilidad; el razr 70 ultra combina el formato compacto con más potencia y una pantalla externa más capaz; el razr fold se orienta a productividad y entretenimiento en gran formato; y el edge 70 pro conserva la silueta tradicional con un diseño delgado y cámaras versátiles.

Esa diversidad es la parte más interesante de la propuesta. En lugar de reducir la gama alta a una carrera de especificaciones, Motorola plantea que el formato, los materiales y la manera de interactuar con el equipo también pueden definir qué significa utilizar un smartphone premium.