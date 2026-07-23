Huawei trae a México su nuevo portafolio con smartphones, tablets, audífonos y wearables

¡La espera terminó! Huawei presentó en México su nuevo portafolio de dispositivos, incluyendo smartphones, smartwatches y mucho más. Así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

HUAWEI Pura 90s Series: el nuevo referente de la fotografía

Bajo la filosofía "Now is Your Moment", la nueva HUAWEI Pura 90s Series marca un hito en la fotografía de gama alta con una integración perfecta entre hardware, software e inteligencia artificial (IA).

HUAWEI Pura 90s Pro Max: diseñado con un elegante marco central metálico con degradado de dos tonos [1] , destaca por su cámara Telefoto de 200 MP , líder en la industria, que permite capturar videos nítidos con zoom de 20x gracias a su procesamiento RAW en tiempo real a nivel de chip. Incorpora además una cámara HDR de Ultra Iluminación con sensor RYYB y estabilización CIPA 7.0 para tomas perfectas a mano alzada.

diseñado con un elegante marco central metálico con degradado de dos tonos , destaca por su , líder en la industria, que permite capturar videos nítidos con zoom de 20x gracias a su procesamiento RAW en tiempo real a nivel de chip. Incorpora además una cámara HDR de Ultra Iluminación con sensor RYYB y estabilización CIPA 7.0 para tomas perfectas a mano alzada. HUAWEI Pura 90s Pro: presenta una paleta de colores fresca e inspirada en tonos festivos (Guayaba Fizz, Naranja Spritz, Blanco Frapé y Soda Mora) y destaca en la exploración de detalles cercanos con su fotografía macro avanzada a solo 5 cm de distancia.

presenta una paleta de colores fresca e inspirada en tonos festivos (Guayaba Fizz, Naranja Spritz, Blanco Frapé y Soda Mora) y destaca en la exploración de detalles cercanos con su fotografía macro avanzada a solo 5 cm de distancia. Inteligencia Artificial y Durabilidad: la serie incluye funciones inteligentes en la app de Galería como Composición con IA, Eliminar reflejo y Mover con IA, con una pantalla que está protegida por el ultrarresistente Kunlun Glass de 2ª generación y tecnología antirreflejos y cuenta con baterías de larga duración con carga ultrarrápida HUAWEI SuperCharge (de hasta 100W en el modelo Pro Max).

la serie incluye funciones inteligentes en la app de Galería como Composición con IA, Eliminar reflejo y Mover con IA, con una pantalla que está protegida por el ultrarresistente y cuenta con baterías de larga duración con carga ultrarrápida HUAWEI SuperCharge (de hasta 100W en el modelo Pro Max). Precios y disponibilidad en México: La preventa inicia este 22 de julio y la venta oficial arrancará el 20 de agosto .

La preventa inicia este y la venta oficial arrancará el . HUAWEI Pura 90s Pro:

Versión 12 GB + 256 GB: $22,999 MXN

Versión 12 GB + 512 GB: $27,999 MXN

Adquiérelo aquí

HUAWEI Pura 90s Pro Max:

Versión 12 GB + 256 GB: $28,499 MXN

Versión 12 GB + 512 GB: $32,999 MXN

Adquiérelo aquí

La nueva serie Pura 90s incluye los siguientes beneficios de servicio, totalmente gratis:

1 año HUAWEI Care+ : disfruta 1 año gratis de protección contra daños accidentales y reemplazo de batería (sujeto a 1 vez por beneficio).

: disfruta 1 año gratis de protección contra daños accidentales y reemplazo de batería (sujeto a 1 vez por beneficio). Garantía Regional : cobertura de servicio válida en toda Latinoamérica.

: cobertura de servicio válida en toda Latinoamérica. Trade in: aplica para nuestra promoción de intercambio. Si tienes un equipo usado, te damos un cupón que podrás usar para adquirir tu nuevo Huawei.

(Image credit: Huawei)

HUAWEI FreeClip 2 S: sonido premium con un diseño "Open-Ear" revolucionario

Los nuevos HUAWEI FreeClip 2 S perfeccionan el concepto de audio Open-Ear, ofreciendo un diseño ligero y ergonómico que brinda comodidad durante todo el día mientras permite mantener la percepción del entorno.

Latest Videos From Watch full video here:

Gracias a su innovador diseño de puente elástico, proporcionan un ajuste seguro para diferentes tipos de oído, complementado con una calidad de sonido mejorada, cancelación de ruido para llamadas y resistencia para acompañar al usuario durante el trabajo, el ejercicio y el entretenimiento.

Precio y disponibilidad en México:

Precio: $4,499 MXN

$4,499 MXN Fecha de disponibilidad: 29 de julio

29 de julio Primera venta en canales físicos: 10 de agosto

10 de agosto Adquiérelos aquí

Los nuevos FreeClip 2 S incluyen los siguientes beneficios de servicio para que los disfrutes:

Loss Care : repón tu auricular dañado o extraviado por sólo el 50% de su precio.

: repón tu auricular dañado o extraviado por sólo el 50% de su precio. Limpieza externa : disfruta 1 limpieza y revisión externa del dispositivo durante 1 año.

: disfruta 1 limpieza y revisión externa del dispositivo durante 1 año. Garantía Regional : cobertura de servicio válida en toda Latinoamérica.

: cobertura de servicio válida en toda Latinoamérica. Trade in: aplica para nuestra promoción de intercambio. Si tienes un equipo usado, te damos un cupón que podrás usar para adquirir tu nuevo Huawei.

(Image credit: Huawei)

HUAWEI MatePad Air: productividad ligera y creatividad sin límites

La nueva HUAWEI MatePad Air está diseñada para quienes buscan una experiencia de productividad completa sin sacrificar portabilidad. Su pantalla de alta resolución y alta tasa de actualización ofrece una experiencia visual fluida tanto para trabajar como para crear contenido.

En combinación con el HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, permite convertir la tablet en una verdadera oficina móvil, facilitando la multitarea, la toma de notas, la edición de documentos y los procesos creativos con una experiencia cómoda y eficiente.

Su diseño delgado y ligero la convierte en la compañera ideal para estudiantes y profesionales que necesitan rendimiento en cualquier lugar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Precio y disponibilidad en México:

HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition, 8GB + 256GB, Azul (con teclado incluido en caja): $22,999 MXN | Adquiérelo aquí

$22,999 MXN | HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition, 12GB + 256GB, Azul (con teclado incluido en caja): $25,999 MXN | Adquiérelo aquí

$25,999 MXN | HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition, 8GB + 256GB, Rosa (con HUAWEI M-Pencil Pro Rosa incluido en caja): $19,999 MXN | Adquiérelo aquí

$19,999 MXN | Preventa: 10 de agosto

10 de agosto Primera venta en e-commerce: 17 de agosto

17 de agosto Primera venta en canales físicos: 14 de septiembre

14 de septiembre Con la nueva HUAWEI MatePad Air puedes disfrutar de los siguientes beneficios de servicio, totalmente gratis:

1 año Huawei Care+: disfruta 1 año gratis de protección contra daños accidentales y reemplazo de batería (sujeto a 1 vez por beneficio).

disfruta 1 año gratis de protección contra daños accidentales y reemplazo de batería (sujeto a 1 vez por beneficio). Garantía Regional: cobertura de servicio válida en toda Latinoamérica.

cobertura de servicio válida en toda Latinoamérica. Limpieza externa: disfruta de una limpieza y revisión externa del dispositivo, gratis durante un año.

disfruta de una limpieza y revisión externa del dispositivo, gratis durante un año. Trade in: aplica para nuestra promoción de intercambio. Si tienes un equipo usado, te damos un cupón que podrás usar para adquirir tu nuevo Huawei.

(Image credit: Huawei)

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition: donde la alta joyería se encuentra con la tecnología

Desarrollado en colaboración con la reconocida diseñadora internacional Francesca Amfitheatrof, el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition fusiona la alta relojería, la joyería y la innovación tecnológica en una pieza diseñada para la mujer moderna.

Su diseño incorpora 99 diamantes naturales, un cristal de zafiro tallado con precisión mediante un proceso de corte tipo diamante y una colección de exclusivas esferas inspiradas en la naturaleza y la secuencia de Fibonacci, convirtiéndolo en una auténtica pieza de lujo.

Más allá de su estética, integra avanzadas funciones de salud gracias a la combinación de sensores ECG, PPG, medición de presión y la tecnología X-TAP, ofreciendo un monitoreo integral del bienestar con la precisión característica de Huawei.

Precio y disponibilidad en México:

Precio: $69,999 MXN

$69,999 MXN Fecha de disponibilidad: 27 de julio

27 de julio Adquiérelo aquí

Con esta nueva generación de productos, Huawei reafirma su compromiso de ofrecer dispositivos que combinan innovación tecnológica, diseño excepcional y experiencias inteligentes, acercando a los usuarios mexicanos un ecosistema cada vez más conectado, creativo y sofisticado.