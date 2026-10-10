Brandcast 2026: YouTube presenta sus novedades para México

¿Te lo perdiste? El pasado 7 de octubre YouTube reveló algunos detalles del impacto de la plataforma al mercado mexicano, lo que demuestra la confianza de los usuarios y su liderazgo en el streaming.

Esto y la creciente implementación de herramientas de IA potenciadas por Gemini en la creación de contenido dan inicio a una nueva era, la era de YouTube.

El mercado mexicano siempre ha sido de suma importancia para YouTube, quien continúa liderando la conversación dentro del consumo de contenido en nuestro país, con más de 75 millones de personas arriba de los 18 años alcanzados en agosto de 2026 en México. 1

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Una plataforma para cada pantalla y cada forma de escuchar

El consumo de YouTube ya no se limita a una sola pantalla ni a un formato específico. Su presencia en televisores, dispositivos móviles y otros equipos permite que las audiencias encuentren contenido de acuerdo con sus intereses y momentos del día. Esto ha impactado favorablemente, pues actualmente YouTube es la plataforma número uno de streaming en tiempo de visualización en las ciudades medidas en México, posicionándose por delante de Netflix, Prime Video, ViX, Disney+, HBO Max y otros servicios.

Este crecimiento se ve beneficiado del auge de la televisión conectada que sigue ganando cada vez más terreno dentro de los dispositivos en los que la plataforma está disponible y es que el 57% transmite más contenido de YouTube en una televisión que hace un año.

La confianza de los creadores conecta inspiración y oportunidades de negocio

La relación entre creadores y audiencias es uno de los pilares del ecosistema de YouTube. La autenticidad, la especialización y la cercanía pero sobre todo la confianza que caracterizan a muchas de estas comunidades también influyen en la manera en que las personas descubren productos, investigan opciones y toman decisiones de compra; es por eso que el 88% de los espectadores encuestados en México afirma que YouTube es la plataforma de video en la que más confía, superando al promedio competitivo del 63% (Facebook, Instagram, TikTok y X). 4

Entendiendo esto la plataforma recientemente lanzada en México, YouTube Shopping , el cual está disponible de la mano de Mercado Libre y que permite a los usuarios y a las marcas conectar de una forma mucho más directa.

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La Creación de Contenido en la Era de YouTube

Cada vez son más los evento que encuentran en la plataforma y en el ecosistema de creadores la forma de conectar con múltiples audiencias, tal es el caso de la alianza que tuvimos con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la transmisión de partidos de la NFL o festivales como Coachella 2026, ejemplos que siguen demostrando que la conversación está dentro de YouTube.

Por otro lado, la oferta de contenido ha ido encontrando nuevos formatos y nuevas audiencias y es que el contenido original ha continuado creciendo dentro de la plataforma, ahora los creadores ya no son participantes, son protagonistas pues el 63% disfruta ver videos de retos, juegos o eventos deportivos inventados por creadores.

Como parte de la amplia oferta de creadores de contenido, durante Brandcast 2026 se anunciaron algunos de los contenidos claves de gran formato para 2026/27:

Ring Royale 2 (Poncho de Nigris): Tras lograr 7M de espectadores concurrentes y 30M de vistas en su primera edición, la secuela suma a Poncho como peleador tras su campamento de entrenamiento.

Top Challenge (Los Polinesios): Un game show familiar monumental en un tablero gigante de 30 casillas donde los participantes son las fichas. Combina retos físicos y mentales, apuestas de puntos y votaciones en tiempo real en YouTube con creadores como capitanes.

EX!T: La salida tiene un ganador (Fer Jalil): Reality de 3 episodios grabado a puerta cerrada en un supermercado nocturno donde el top 10 de creadores busca un tesoro a contrarreloj.

YouTube continúa demostrando que es una plataforma que no solo es parte de la conversación, la lidera, y es que cada usuario puede encontrar su propia comunidad y formar parte de ella. El entretenimiento en nuestro país sigue encontrando nuevas audiencias y la era de YouTube apenas está comenzando.