YouTube se adentra más en el campo de la inteligencia artificial, cambiando tu página de inicio y la forma en que se producen los videos, pero...

En el auditorio del Pier 57, repleto de YouTubers de todas las edades y tipos, me sentí un poco fuera de lugar. Hace años que no subo un video completo a mi canal de YouTube, pero al escuchar al director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, a otros ejecutivos y, sobre todo, a los creadores de YouTube hablar con entusiasmo sobre las nuevas herramientas para espectadores y creadores impulsadas por IA, me sentí inspirado de nuevo para, si no crear, al menos retomar mi hábito habitual de ver videos en YouTube.

El evento anual "Made on YouTube", una reunión en la que se analizan las últimas actualizaciones destacadas de la plataforma de YouTube tanto desde la perspectiva de los creadores como de los consumidores de videos, contó con una gran variedad de YouTubers jóvenes y enérgicos como Happy Kelli (Kelli Erdmann), Gremlita (Mina Le) y Derrick Gee, cada uno de quienes presentó algunas actualizaciones bastante significativas para la plataforma de videos, la cual, según Mohan, ha generado más de medio millón de empleos de tiempo completo y contribuirá con 60 mil millones de dólares al PIB de EE. UU. en 2025.

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Lo más destacado para quienes no se cansan de los videos de creadores y los cortos son los nuevos "Feeds personalizados", impulsados por IA. Si bien es probable que tu página de inicio actual de YouTube esté llena de suscripciones y recomendaciones algorítmicas para tu próximo video, los feeds personalizados se crean mediante una instrucción («Quiero ver videos de gatos con esmoquin tocando jazz en pianos») y luego aparecen en una pestaña en la parte superior de tu feed. Según la YouTuber Mina Lee, quien realizó la demostración, los feeds se actualizan constantemente con los videos más recientes que se ajustan a tu solicitud. Se espera que los feeds personalizados estén disponibles en computadoras y dispositivos móviles este otoño (antes de que termine este año).

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Apenas unos meses después de que Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, presentara «Ask YouTube» en Google I/O, YouTube está mejorando este chatbot impulsado por inteligencia artificial con habilidades conversacionales más sólidas y la capacidad de analizar el contenido de los videos. Como vimos en la demostración, puedes tener una conversación bastante extensa con Ask YouTube, que puede profundizar en el contenido del video y ofrecer resultados contextuales con marcas de tiempo, incluso extrayendo información de los comentarios.

(Image credit: YouTube)

Naturalmente, este recorrido podría continuar hasta llegar a los resultados con las especificaciones del producto e incluso la posibilidad de comprarlo directamente. Por ahora, el creador del video que habló primero sobre el producto podría perder ingresos por afiliación, a menos que alguien haga clic desde el resultado de Ask YouTube hacia el video original. Los ejecutivos de YouTube nos dijeron más tarde que quieren asegurarse de que el enlace de afiliación siga funcionando.

Incorporar el aspecto agencial en la edición de video

Aunque algunas de las herramientas de IA que YouTube está presentando puedan parecer que perjudican temporalmente a los creadores, las nuevas herramientas de edición con inteligencia artificial parecen marcar un antes y un después.

Los usuarios de la app móvil pronto encontrarán «Ask Studio», un asistente de edición conversacional que te permite usar lenguaje natural para realizar ediciones. En la demostración que realizó Happy Kelli, vimos cómo una serie de indicaciones, cada una basada en la anterior sin necesidad de repetir la tarea inicial, convirtió una colección de clips en un video completo. Ella lo describió como un «ayudante infinitamente paciente». YouTube afirma que la herramienta ayudará a los creadores a editar un primer borrador, agregar tipografía, encontrar la música adecuada e incluso sincronizarla con la acción del video. Y sí, te ayudará a decidir cuál es el gancho perfecto: aquello que la gente ve primero después de la miniatura y que podría atraerlos hacia tu video.

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(Image credit: YouTube)

La IA también ayudará a crear para los usuarios de contenido de audio una nueva sección llamada "Tu podcast", que básicamente consistirá en un breve resumen en audio de los podcasts que podrían gustarte. El creador de YouTube Derrick Gee lo describió como "un podcast personalizado sobre otros podcasts, seleccionados especialmente para ti; muy meta".

(Image credit: YouTube)

YouTube Music también tendrá su propio chatbot, llamado, como es lógico, «Ask Music». Gee nos mostró cómo puede profundizar en los detalles más sutiles de un artista o una canción. En su ejemplo, preguntó sobre las influencias musicales del nuevo sencillo de Troye Sivan, «She’s the Best». Una de las canciones resultó ser «Walk on the Wild Side», de Lou Reed. Al igual que en otras demostraciones, el recorrido contextual puede continuar. En este caso, Gee le preguntó a Ask Music sobre el bajista de la canción de Reed, «I» (Herbie Flowers). Más tarde, Sivan, quien comenzó su carrera en YouTube en 2007, se unió a Gee en el escenario (no cantó).

Otras novedades incluyen:

Los Shorts de YouTube se convertirán en "Shorts Series" con temporadas y episodios específicos, además de reproducción secuencial automática

GIFs en los comentarios

Miniaturas personalizadas para diferentes audiencias

Las estadísticas incorporarán información detallada y la posibilidad de realizar pruebas A/B de videos completos con los espectadores en vivo de YouTube

Doblaje automático para videos en vivo, lo que esencialmente es una traducción en tiempo real

(Image credit: YouTube)

Las huellas de Google Gemini están presentes en muchas de estas actualizaciones, y me pregunté cómo está navegando YouTube por las turbulentas aguas de la opinión pública sobre la IA.

Aparna Pappu, quien dirige YouTube Shorts, me comentó que están desarrollando estas nuevas herramientas y capacidades basándose en las necesidades de los creadores. La creación de videos sigue siendo, dijo, un proceso cocreativo y colaborativo en el que el creador siempre tiene el control. En cuanto a la IA, "una de las formas en que [la IA] nos ayuda es que solo tenemos éxito cuando los creadores tienen éxito".

Amjad Hanif, vicepresidente de Productos para Creadores, comentó que hubo un tiempo en que los creadores se mostraban recelosos respecto a cómo la IA podría ayudarlos. "Ahora", dijo, "es difícil encontrar a alguien que no la esté utilizando en su flujo de trabajo".

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