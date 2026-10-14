SanDisk será el proveedor exclusivo de almacenamiento para las Meta VR Glasses

¡Es oficial! Sandisk se convierte en el proveedor exclusivo de soluciones de almacenamiento flash de la próxima generación para las Meta VR Glasses , las cuales se prevé que lleguen en 2027.

Cabe mencionar que esta alianza, resultará en soluciones diseñadas en colaboración con Meta, las cuales formarán parte del ecosistema oficial de accesorios “Made for Meta” .

Evaluadas y certificadas para las Meta VR Glasses, estas soluciones incluyen las tarjetas de memoria Sandisk microSD Express y las unidades flash USB-C™, que ofrecen almacenamiento confiable y de alto rendimiento para bibliotecas cada vez más amplias de juegos, aplicaciones y contenido VR (realidad virtual), ayudando a los usuarios a disfrutar experiencias de realidad virtual más inmersivas.

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“Nos entusiasma ser el proveedor exclusivo de almacenamiento y ayudar a Meta a impulsar el futuro de la realidad virtual”, señaló Susan Park, vicepresidenta de Gestión de Producto de Consumer Products en Sandisk. “Las tarjetas de memoria microSD Express de alto rendimiento de Sandisk se integran perfectamente con las nuevas Meta VR Glasses y ofrecen acceso inmediato a capacidad de almacenamiento adicional, lo que permite a los usuarios disfrutar plenamente de sus contenidos de entretenimiento y medios premium favoritos”.

Como parte del ecosistema oficial de accesorios “Made for Meta”, las soluciones de Sandisk para realidad virtual de Meta se someten a rigurosas pruebas para cumplir con sus altos estándares de calidad. Esto ayuda a garantizar la compatibilidad y un rendimiento óptimo con Meta VR Glasses, brindando a los consumidores las opciones de almacenamiento que necesitan para capturar, guardar y disfrutar una mayor cantidad de contenido VR.

Los productos de almacenamiento de Sandisk se venderán en los mercados donde se comercialicen las Meta VR Glasses, para ofrecer a los usuarios soluciones de almacenamiento de alto rendimiento.