Sandisk presenta en México su nueva familia de SSD internos SANDISK Optimus

La nueva identidad de Sandisk para SSD internos, SANDISK Optimus™, se lanzó oficialmente este mes en México, con opciones de productos enfocadas en liderazgo en rendimiento, excelencia en ingeniería y un legado de confianza en memoria flash. El portafolio de soluciones de almacenamiento interno se divide en tres líneas: SANDISK Optimus™, SANDISK Optimus™ GX y SANDISK Optimus™ GX PRO para ayudar a los consumidores a identificar fácilmente el producto que necesitan.

Los primeros productos disponibles en el mercado mexicano incluyen la unidad SSD SANDISK Optimus™ 5100 (500 GB y 1 TB), la unidad SSD SANDISK Optimus GX 7100 (500 GB y 1 TB) y la unidad SSD SANDISK Optimus GX 7100M (1 TB). También están disponibles la unidad SSD SANDISK Optimus GX PRO 850X (2 TB) y la unidad SSD SANDISK Optimus GX PRO 8100, con o sin disipador térmico, en capacidades de 1 TB y 2 TB.

De acuerdo con Eduardo Alexandri, director general de Sandisk para América Latina, la necesidad de los consumidores por estos productos refleja el creciente protagonismo del contenido digital y de las experiencias impulsadas por inteligencia artificial en la vida cotidiana.

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“A medida que las cargas de trabajo digitales continúan evolucionando, los clientes necesitan soluciones que ofrezcan tanto rendimiento como confiabilidad. SANDISK Optimus™ organiza nuestro portafolio de SSD internos en función de cómo las personas los utilizan realmente y reúne nuestras unidades más rápidas y confiables bajo una estructura clara e intuitiva, ya sea para crear contenido, jugar o construir una PC enfocada a IA”.

Para ayudar a los clientes a comprender mejor cada nivel de rendimiento y elegir el producto adecuado, el portafolio SANDISK Optimus™ está segmentado de la siguiente manera:

Línea de productos SANDISK Optimus : Diseñada para creadores de contenido que exigen una experiencia de cómputo rápida y fluida. Estas unidades ofrecen el equilibrio ideal entre velocidad y accesibilidad, con velocidades de lectura de hasta 6,600 MB/s y de escritura de hasta 5,600 MB/s.

: Diseñada para creadores de contenido que exigen una experiencia de cómputo rápida y fluida. Estas unidades ofrecen el equilibrio ideal entre velocidad y accesibilidad, con velocidades de lectura de hasta 6,600 MB/s y de escritura de hasta 5,600 MB/s. Línea de productos SANDISK Optimus GX : Diseñada para jugadores que buscan tiempos de carga rápidos, mayor capacidad y eficiencia energética, con velocidades de lectura de hasta 7,250 MB/s y de escritura de hasta 6,900 MB/s.

: Diseñada para jugadores que buscan tiempos de carga rápidos, mayor capacidad y eficiencia energética, con velocidades de lectura de hasta 7,250 MB/s y de escritura de hasta 6,900 MB/s. Línea de productos SANDISK Optimus GX PRO: Representa el máximo nivel de rendimiento. Esta línea insignia fue diseñada para desarrolladores, profesionales creativos y gamers que buscan construir PCs enfocadas a IA, estaciones de trabajo o PCs de alta gama. Ofrece velocidades de lectura de hasta 14,900 MB/s y de escritura de hasta 14,000 MB/s.

Las líneas de productos SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX, y SANDISK Optimus GX PRO ya se encuentran disponibles a través de sitios y canales oficiales de Sandisk en México como Amazon, Cyberpuerta, DD Tech, Supermex, y más.