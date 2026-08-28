Sandisk presenta en México su nueva familia de SSD internos SANDISK Optimus
La nueva identidad de Sandisk para SSD internos, SANDISK Optimus™, se lanzó oficialmente este mes en México, con opciones de productos enfocadas en liderazgo en rendimiento, excelencia en ingeniería y un legado de confianza en memoria flash. El portafolio de soluciones de almacenamiento interno se divide en tres líneas: SANDISK Optimus™, SANDISK Optimus™ GX y SANDISK Optimus™ GX PRO para ayudar a los consumidores a identificar fácilmente el producto que necesitan.
Los primeros productos disponibles en el mercado mexicano incluyen la unidad SSD SANDISK Optimus™ 5100 (500 GB y 1 TB), la unidad SSD SANDISK Optimus GX 7100 (500 GB y 1 TB) y la unidad SSD SANDISK Optimus GX 7100M (1 TB). También están disponibles la unidad SSD SANDISK Optimus GX PRO 850X (2 TB) y la unidad SSD SANDISK Optimus GX PRO 8100, con o sin disipador térmico, en capacidades de 1 TB y 2 TB.
De acuerdo con Eduardo Alexandri, director general de Sandisk para América Latina, la necesidad de los consumidores por estos productos refleja el creciente protagonismo del contenido digital y de las experiencias impulsadas por inteligencia artificial en la vida cotidiana.
“A medida que las cargas de trabajo digitales continúan evolucionando, los clientes necesitan soluciones que ofrezcan tanto rendimiento como confiabilidad. SANDISK Optimus™ organiza nuestro portafolio de SSD internos en función de cómo las personas los utilizan realmente y reúne nuestras unidades más rápidas y confiables bajo una estructura clara e intuitiva, ya sea para crear contenido, jugar o construir una PC enfocada a IA”.
Para ayudar a los clientes a comprender mejor cada nivel de rendimiento y elegir el producto adecuado, el portafolio SANDISK Optimus™ está segmentado de la siguiente manera:
- Línea de productos SANDISK Optimus: Diseñada para creadores de contenido que exigen una experiencia de cómputo rápida y fluida. Estas unidades ofrecen el equilibrio ideal entre velocidad y accesibilidad, con velocidades de lectura de hasta 6,600 MB/s y de escritura de hasta 5,600 MB/s.
- Línea de productos SANDISK Optimus GX: Diseñada para jugadores que buscan tiempos de carga rápidos, mayor capacidad y eficiencia energética, con velocidades de lectura de hasta 7,250 MB/s y de escritura de hasta 6,900 MB/s.
- Línea de productos SANDISK Optimus GX PRO: Representa el máximo nivel de rendimiento. Esta línea insignia fue diseñada para desarrolladores, profesionales creativos y gamers que buscan construir PCs enfocadas a IA, estaciones de trabajo o PCs de alta gama. Ofrece velocidades de lectura de hasta 14,900 MB/s y de escritura de hasta 14,000 MB/s.
Las líneas de productos SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX, y SANDISK Optimus GX PRO ya se encuentran disponibles a través de sitios y canales oficiales de Sandisk en México como Amazon, Cyberpuerta, DD Tech, Supermex, y más.
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