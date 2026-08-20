ASUS presenta Garantía VIP en México para proteger laptops contra daños accidentales

¡Atención! Sobre todo si estás pensando en adquirir una nueva laptop de ASUS, pues acaba de anunciar la llegada de México Garantía VIP a México, la cual

En la actualidad adquirir una laptop no solo representa una inversión importante, también implica la necesidad de un equipo que nos acompañe en nuestras actividades diarias, ya sea en los traslados, trabajo híbrido, escuela viajes o jornadas en las que podemos estar propensos a accidentes inesperados. Pensando en ello, ASUS presentó en México Garantía VIP, un programa diseñado para ofrecerle a los usuarios de equipos ASUS elegibles -adquiridos en el país- una mayor tranquilidad.

La nueva Garantía VIP de ASUS complementa la garantía estándar de un año y ofrece hasta 2 años de cobertura total sin costo adicional a través de dos esquemas diferenciados: Plan GOLD y Plan SILVER. Con esto, situaciones imprevistas como caídas leves, roturas accidentales, derrames de líquidos o sobretensiones eléctricas dejan de representar un gasto extraordinario. Como parte del lanzamiento, la activación de la garantía será gratuita.

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Dos planes adaptados a cada línea de producto

Para adaptarse de forma precisa a las necesidades de cada perfil de usuario, ASUS ha estructurado el beneficio según la familia de la laptop adquirida:

Plan GOLD: Diseñado para las líneas ROG, Zenbook y ProArt. Incluye 2 años de extensión de garantía, 1 año de Protección contra Daños Accidentales y hasta 2 años en el paquete de servicio de batería.

Diseñado para las líneas ROG, Zenbook y ProArt. Incluye 2 años de extensión de garantía, 1 año de Protección contra Daños Accidentales y hasta 2 años en el paquete de servicio de batería. Plan SILVER: Diseñado para las familias Vivobook, Vivobook Go y TUF. Incluye 2 años de extensión de garantía y 1 año de Protección contra Daños Accidentales.

Protección pensada para el uso real

Desde una reunión en una cafetería hasta una jornada de trabajo en casa o el traslado a la escuela o trabajo, las laptops están expuestas a múltiples situaciones que pueden ocasionar daños accidentales. Garantía VIP responde a estos escenarios cotidianos al incluir cobertura para:

Derrames accidentales de líquidos.

Sobretensiones y descargas eléctricas.

Caídas, golpes, colisiones y roturas accidentales derivadas del uso normal (sujeto a verificación técnica por ASUS).

Activación sencilla en pocos pasos

Para obtener el beneficio, los usuarios deberán registrar su laptop elegible dentro de los 90 días posteriores a la compra mediante el sitio web oficial de ASUS. Una vez validado el registro, la cobertura se activa automáticamente conforme a las condiciones del programa.

Ya sea para estudiantes, profesionistas, creadores de contenido o gamers, la nueva Garantía VIP representa un respaldo adicional que permite utilizar la laptop con mayor tranquilidad, sabiendo que ASUS está preparado para responder cuando un accidente inesperado ocurre.

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El programa contempla un evento cubierto durante el primer año a partir de la fecha de compra del equipo, sujeto a los términos y condiciones establecidos por ASUS. Quedan excluidos casos como robo, pérdida, daños provocados por fenómenos naturales o daños intencionales.