Brand+ llega a AliExpress México con Nintendo, Xiaomi, OPPO, Logitech y más marcas

¿Eres de los que pasa horas y horas en AliExpress, pero por una u otra razón no te animas a comprar? De ser así, te tenemos noticias, pues llega Brand+, una iniciativa de la plataforma diseñada para conectar a los consumidores con catálogos originales, estándares de calidad superiores y el respaldo de grandes marcas, de esta forma los usuarios podrán sentirse más seguros y no perderse la oportunidad de adquirir los dispositivos que siempre quisieron.

Cabe destacar que como gran carta de presentación de este programa, la AliExpress revela la llegada de un impresionante portafolio de marcas icónicas y de vanguardia que protagonizarán su próxima gran campaña de temporada: "ALIgosto", bajo el lema "Renuévate para el nuevo ciclo".

Del 17 al 26 de Agosto, la plataforma da a conocer las marcas que hoy marcan el pulso de la cultura digital, el entretenimiento y el diseño de interiores.

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¿Qué es Brand+ en AliExpress y por qué transforma tus compras?

Brand+ es un programa que nace como la respuesta definitiva para el consumidor que busca total confianza y exclusividad. Este reúne exclusivamente a marcas líderes a nivel mundial, regional y doméstico, garantizando:

Autenticidad comprobada: Acceso directo a productos originales respaldados directamente por los fabricantes.

Estándares prémium: Una selección rigurosa de firmas enfocadas en la innovación tecnológica, el diseño sofisticado y la durabilidad.

Confianza total: Una experiencia de compra diseñada para descubrir el verdadero valor de las marcas que amamos con total seguridad.

Las Nuevas Marcas Protagonizadas en "ALIgosto"

Para celebrar la llegada de este programa, la campaña reúne a los nombres más influyentes del mercado divididos en tres grandes universos pensados para el estilo de vida actual:

Gigantes del Entretenimiento y la Conectividad: El ocio de alto nivel se consolida con Nintendo, el titán global de la cultura pop y la experiencia interactiva; Logitech, referente absoluto en ergonomía y periféricos avanzados; y MOTO, la marca legendaria que sigue revolucionando la movilidad y la comunicación personal.

La Vanguardia en Tecnología Móvil y Gadgets Inteligentes: Un ecosistema dinámico impulsado por gigantes de smartphones como Xiaomi y OPPO; la fluidez y el diseño estilizado de Vivo; la ingeniería en carga rápida de Baseus; los favoritos de creadores y gamers móviles con Infinix; la seguridad inteligente para autos de 70mai; la innovación en audio y cómputo de Soyo; y la potencia en iluminación portátil de Sofirn.

Diseño y Bienestar para el Hogar: Espacios transformados en refugios de armonía gracias a Madesa, expertos en mobiliario modular y diseño de cocinas; D&M, referentes en confort y decoración; y ARO+ MÉXICO, la firma local que aporta una visión fresca y sofisticada al estilo de vida doméstico

Experiencia y Beneficios para Potenciar tu Reinvención

Para acompañar este gran despliegue de marcas bajo el sello Brand+, "ALIgosto" integra una propuesta de valor diseñada para el consumidor inteligente:

Hasta 80% de descuento en colecciones seleccionadas.

Ahorro estratégico: Cupones con un extra de hasta 20% de descuento.

La experiencia lúdica "Shake and win" (Agita y gana) para desbloquear sorpresas desde la palma de la mano.

Opciones de pago de hasta 12 meses sin intereses (MSI).

Beneficios preferenciales para los usuarios de DiDiPay que incluyen un extra de hasta 60% de descuento para nuevos usuarios y 30 días sin intereses.

Con el debut de Brand+ y una curaduría de marcas que redefine las tendencias, "ALIgosto" se posiciona como el evento imperdible para descubrir, adoptar y presumir a tus marcas favoritas en este nuevo ciclo