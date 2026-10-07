Dreame amplía su presencia en México con nuevos productos de limpieza y cuidado personal

¡Dreame confirma su compromiso en México con la llegada de nuevos productos que fortalecen sus categorías: limpieza inteligente y cuidado personal.

Las aspiradoras inteligentes D20 Plus, D30 Ultra CE, H50GT (Vela Pro) y R10 Pro robustecen su portafolio de soluciones para automatizar y simplificar las tareas del hogar, mientras que la Aero Straight Pro, Air Auto, Pocket Aura y Chrona Mask marcan una importante expansión de la compañía dentro del segmento de cuidado personal.

Con estos lanzamientos, Dreame busca llevar su experiencia en innovación y desarrollo tecnológico a nuevos momentos de la vida cotidiana. Así, además de robustecer su oferta para el hogar inteligente, la marca busca conquistar el mundo del cuidado personal, incorporando tecnologías enfocadas en el estilizado y cuidado del cabello, así como en el cuidado de la piel.

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"En Dreame buscamos que la tecnología tenga un impacto real en la vida cotidiana de las personas. Durante los últimos años hemos construido una sólida propuesta de soluciones inteligentes para el hogar y, al mismo tiempo, hemos ampliado nuestra presencia en otras categorías. La llegada de estos nuevos productos representa un paso importante para Dreame en México, ya que no solo fortalece nuestro portafolio de limpieza, sino que también refuerza nuestra propuesta de cuidado personal con nuevas soluciones que combinan innovación, diseño y tecnología para hacer más simples y eficientes las rutinas de todos los días", señaló Claudio Ibarrolla, Country Manager de Dreame México.

Tecnología que lleva la limpieza del hogar a otro nivel

D20 Plus: Robot aspirador y trapeador 2 en 1 diseñado para simplificar la limpieza diaria del hogar. Cuenta con una potencia de succión Vormax de hasta 13,000 Pa y el sistema HyperStream Detangling DuoBrush, que facilita la recolección de cabello y ayuda a reducir los enredos. Su estación con bolsa de polvo de 5 L permite hasta 150 días de recolección de polvo manos libres, mientras que su batería ofrece hasta 285 minutos de autonomía. También integra Smart Pathfinder para navegar y mapear el hogar. Ya disponible en México.

Robot aspirador y trapeador 2 en 1 diseñado para simplificar la limpieza diaria del hogar. Cuenta con una potencia de succión Vormax de hasta 13,000 Pa y el sistema HyperStream Detangling DuoBrush, que facilita la recolección de cabello y ayuda a reducir los enredos. Su estación con bolsa de polvo de 5 L permite hasta 150 días de recolección de polvo manos libres, mientras que su batería ofrece hasta 285 minutos de autonomía. También integra Smart Pathfinder para navegar y mapear el hogar. Ya disponible en México. D30 Ultra CE : Robot aspirador y trapeador que ofrece una alternativa más accesible con varias de las funciones presentes en los modelos más avanzados de la marca. Cuenta con una potencia de succión Vormax de 25,000 Pa, sistema de trapeado DuoScrub con dos mopas giratorias a 165 rpm y elevación automática de hasta 10.5 mm. Además, incorpora navegación LDS, evasión de obstáculos, Carpet Boost y una estación con sistema AceClean DryBoard para facilitar su mantenimiento. Ya disponible en México.

: Robot aspirador y trapeador que ofrece una alternativa más accesible con varias de las funciones presentes en los modelos más avanzados de la marca. Cuenta con una potencia de succión Vormax de 25,000 Pa, sistema de trapeado DuoScrub con dos mopas giratorias a 165 rpm y elevación automática de hasta 10.5 mm. Además, incorpora navegación LDS, evasión de obstáculos, Carpet Boost y una estación con sistema AceClean DryBoard para facilitar su mantenimiento. Ya disponible en México. H50GT (Vela Pro): Aspiradora en húmedo y seco que permite aspirar y trapear al mismo tiempo con una potencia de succión de 22,000 Pa. Incorpora depósitos independientes para agua limpia y usada, además de un sistema de autolimpieza con lavado y secado a 90 °C. Su diseño reclinable de 180° facilita la limpieza debajo de muebles, mientras que su cobertura de borde triple ayuda a alcanzar esquinas y bordes. Ofrece hasta 37 minutos de autonomía en modo estándar. Próximamente disponible.

Aspiradora en húmedo y seco que permite aspirar y trapear al mismo tiempo con una potencia de succión de 22,000 Pa. Incorpora depósitos independientes para agua limpia y usada, además de un sistema de autolimpieza con lavado y secado a 90 °C. Su diseño reclinable de 180° facilita la limpieza debajo de muebles, mientras que su cobertura de borde triple ayuda a alcanzar esquinas y bordes. Ofrece hasta 37 minutos de autonomía en modo estándar. Próximamente disponible. R10 Pro: Aspiradora inalámbrica diseñada para una limpieza profunda y versátil, con 150 AW de potencia de aspiración y un motor sin escobillas de 120,000 RPM. Ofrece hasta 65 minutos de autonomía e incorpora luces LED frontales para detectar polvo y residuos en áreas con poca iluminación. Además, cuenta con un sistema de filtración de cinco capas con una eficiencia de hasta 99.9%, cepillo multi superficie y diferentes accesorios para limpiar muebles, pelo de mascotas, esquinas y espacios de difícil acceso. Próximamente disponible.

Imágen 1 de 2 D20 Plus (Crédito de la imagen: Dreame) D30 Ultra CE (Crédito de la imagen: Dreame) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Dreame refuerza su portafolio de cuidado personal

Aero Straight Pro: Alisador-secador 2 en 1 que permite secar y alisar el cabello al mismo tiempo mediante un sistema de flujo de aire dual. Su tecnología de inteligencia artificial analiza las condiciones del cabello en tiempo real y ajusta automáticamente la temperatura. Además, incorpora un sistema de cuidado triple con queratina, argán e iones negativos y cuatro modos de funcionamiento para adaptarse a diferentes necesidades de estilizado. Ya disponible en México.

Alisador-secador 2 en 1 que permite secar y alisar el cabello al mismo tiempo mediante un sistema de flujo de aire dual. Su tecnología de inteligencia artificial analiza las condiciones del cabello en tiempo real y ajusta automáticamente la temperatura. Además, incorpora un sistema de cuidado triple con queratina, argán e iones negativos y cuatro modos de funcionamiento para adaptarse a diferentes necesidades de estilizado. Ya disponible en México. Air Auto: Rizador automático diseñado para crear rizos de manera sencilla con solo presionar un botón. Su sistema de succión introduce y enrolla automáticamente el cabello dentro de una cámara y ofrece tres niveles de temperatura para adaptarse a distintos tipos de cabello. También incorpora tecnología de iones negativos para ayudar a reducir el encrespamiento y aire frío automático para fijar la forma del rizo. Ya disponible en México.

Rizador automático diseñado para crear rizos de manera sencilla con solo presionar un botón. Su sistema de succión introduce y enrolla automáticamente el cabello dentro de una cámara y ofrece tres niveles de temperatura para adaptarse a distintos tipos de cabello. También incorpora tecnología de iones negativos para ayudar a reducir el encrespamiento y aire frío automático para fijar la forma del rizo. Ya disponible en México. Pocket Aura: Secadora compacta y plegable diseñada para combinar rapidez, cuidado del cabello y portabilidad. Su motor de 110,000 RPM permite secar cabello largo en aproximadamente tres minutos, mientras que su sensor de distancia ajusta la temperatura y el flujo de aire en tiempo real. Genera 600 millones de iones de plasma para ayudar a reducir el encrespamiento y proteger el cabello teñido. Además, incluye tres boquillas intercambiables, pesa solo 374 g y cuenta con voltaje universal, convirtiéndola en una opción práctica para viajar. Ya disponible en México.

Imágen 1 de 2 Chrona Mask (Crédito de la imagen: Dreame) Air Auto (Crédito de la imagen: Dreame) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Tecnología también al servicio del cuidado de la piel

Chrona Mask (Chrona Photon): Máscara facial de fototerapia LED diseñada para incorporar el cuidado de la piel a la rutina diaria. Cuenta con 280 puntos LED distribuidos en una cámara de luz 3D y cinco modos de luz orientados a diferentes necesidades de la piel. Además, ofrece tres niveles de intensidad, temporizador de 5, 10 o 15 minutos, función de memoria y apagado automático. Su diseño inalámbrico y baterías intercambiables proporcionan hasta 120 minutos de autonomía utilizando dos baterías. Próximamente disponible.

Con esta nueva generación de productos, Dreame amplía el alcance de su tecnología más allá de las tareas del hogar y comienza a construir una propuesta más completa alrededor del estilo de vida de los consumidores, llevando conceptos como automatización, personalización y diseño inteligente a nuevas categorías.

Los nuevos lanzamientos de la marca estarán disponibles a través de los canales oficiales de venta de Dreame en México, incluyendo El Palacio de Hierro, Liverpool y Amazon. Con motivo de su llegada al mercado, contarán con descuentos especiales de lanzamiento del 10 %, 15 % y hasta 20 %, dependiendo del producto, así como facilidades de pago a meses sin intereses. Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado.