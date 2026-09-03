Dyson presenta su nueva gama de productos inteligentes en el evento Dyson Unveiled

Dyson Unveiled, un evento lleno de sorpresas realizado en Berlín, nos regaló una gama de máquinas que incorporan inteligencia avanzada, lo que marca un cambio en los productos de la marca.

Durante el evento Dyson Unveiled en Berlín, Jake Dyson, Ingeniero Jefe, comentó:

“Siempre nos hemos centrado profundamente en la ingeniería mecánica de nuestros productos, dedicando décadas a perfeccionar la forma física en que funciona cada máquina. Ahora hemos evolucionado de dispositivos puramente mecánicos a máquinas inteligentes que pueden ver, pensar y responder. Estamos utilizando inteligencia artificial, sistemas de visión y aprendizaje automático para permitir que las máquinas comprendan el entorno en el que operan. El enfoque es el mismo, ya sea que funcionen en tu boca, sobre tu cabello o en tu hogar.”

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Dyson presentó nuevos productos desarrollados en torno a este nuevo concepto de inteligencia, entre los que se incluyen:

Dyson CameraJet, el único cepillo de dientes con cámara que identifica las zonas difíciles de alcanzar y elimina la placa entre los dientes.

el único cepillo de dientes con cámara que identifica las zonas difíciles de alcanzar y elimina la placa entre los dientes. La gama Dyson Robot Nurovi, equipada con inteligencia avanzada para ofrecer una limpieza sin precedentes.

equipada con inteligencia avanzada para ofrecer una limpieza sin precedentes. La gama de purificadores de aire Dyson HushJet, con un nuevo diseño que proporciona aire limpio de forma potente, silenciosa e inteligente en todo el hogar.

con un nuevo diseño que proporciona aire limpio de forma potente, silenciosa e inteligente en todo el hogar. Dyson W1 PencilWash, rediseñada para lograr un acabado impecable en los pisos con la máxima comodidad de uso.

rediseñada para lograr un acabado impecable en los pisos con la máxima comodidad de uso. Dyson Corrale Coolshine, la alaciadora con tecnología de última generación

la alaciadora con tecnología de última generación Dyson Airsmooth, equipada con tecnología patentada de doble cerda para secar, dar volumen y suavizar el cabello con facilidad.

Dyson CameraJet, el único cepillo de dientes con cámara que permite llegar a los espacios interdentales y eliminar la placa entre los dientes

Dyson CameraJet introduce una nueva forma de cepillarse los dientes al combinar cepillado, irrigación bucal dirigida y dispensación de enjuague bucal en un único dispositivo conectado. CameraJet es el único cepillo dental con una cámara integrada de lente macro de 100,000 píxeles, impulsada por Gap Optical Targeting, el sistema de aprendizaje automático de Dyson que identifica en tiempo real los espacios entre los dientes y activa una descarga precisa de enjuague bucal exactamente donde se requiere.

Desarrollado durante seis años por 661 ingenieros de Dyson, CameraJet fue diseñado para abordar problemas comunes del cuidado bucal, como los espacios interdentales que suelen pasarse por alto, la falta de constancia en el uso del hilo dental y hábitos de cepillado que no siempre cumplen con las rutinas recomendadas. El sistema analiza 28 imágenes en vivo por segundo, utiliza 16 millones de líneas de código y ha sido entrenado con más de 470,000 imágenes dentales para detectar y rastrear los espacios entre los dientes, ayudando a dirigir la limpieza hacia las zonas donde la placa tiende a acumularse con mayor frecuencia.

Dyson ha desarrollado una serie de nuevas tecnologías para Dyson CameraJet: un chorro cónico que elimina la placa de manera más eficaz mientras mantiene la suavidad con las encías y el esmalte dental; un depósito antigravedad que suministra chorros controlados de enjuague bucal desde cualquier ángulo; un cabezal con cerdas dobles diseñado para cubrir una mayor superficie del diente; y una oscilación sónica variable que ayuda a evitar que las cerdas pierdan eficacia en zonas de difícil acceso.

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CameraJet cuenta con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que permite la visualización en tiempo real, limpieza guiada, mapeo de cobertura, retroalimentación personalizada y modos de cepillado e irrigación configurables a través de la aplicación MyDyson. Además, las imágenes no se graban ni se almacenan en el producto ni en la nube.

Presentamos la nueva gama Dyson Robot Nurovi

La nueva gama Dyson Nurovi lleva una inteligencia de limpieza sin precedentes al hogar, integrando las más recientes innovaciones de Dyson en una nueva familia de robots. ¿Por qué Nurovi? Porque combina nuestra tecnología Neural Intelligence con nuestro más avanzado sistema de visión para crear una gama de productos inteligentes, altamente desarrollados y distintivamente Dyson.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV: nuestro robot para limpieza en seco y húmedo más avanzado, capaz de revelar, identificar y eliminar manchas invisibles mediante inteligencia artificial mejorada con luz UV.

El nuevo Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV incorpora un avanzado sistema de detección de manchas basado en inteligencia artificial, que combina luz ultravioleta, visión por IA e iluminación similar a un láser verde para identificar cerca de 200 tipos de sustancias y objetos domésticos. El robot limpia de forma repetida hasta que las manchas son eliminadas. Su rodillo húmedo autolimpiante utiliza un sistema de hidratación de 12 puntos que aplica continuamente agua limpia calentada a 70 °C, lo que permite desprender y eliminar simultáneamente las manchas más difíciles. Además, el rodillo se limpia automáticamente con cada rotación, garantizando un rendimiento constante durante toda la limpieza.

El Nurovi R3 maximiza el potencial de limpieza gracias a un rodillo de microfibra de ancho completo que se extiende 40 mm para limpiar hasta los bordes de la habitación. Además, su motor de 30.000 Pa proporciona un 65 % más de potencia de succión, ofreciendo una potente limpieza en seco tanto en pisos duros como en alfombras. Su estación higiénica ciclónica sin bolsa vacía automáticamente el contenedor, limpia la máquina y la recarga después de cada sesión de limpieza.

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, equipada con almohadillas de triángulo de Reuleaux con una geometría diseñada para limpiar hasta las esquinas

Muchos robots trapeadores utilizan almohadillas de limpieza circulares, que tienen dificultades para llegar completamente a las esquinas. Inspiradas en el triángulo de Reuleaux, una figura triangular formada por tres arcos circulares, las nuevas almohadillas de triángulo de Reuleaux de Dyson mantienen un ancho constante y se desplazan suavemente mediante un preciso patrón de movimiento excéntrico, creando un acabado de limpieza cuadrado que alcanza eficazmente las esquinas. De esta forma, la aspiradora robot Dyson R2 Nurovi Wash+Dry maximiza el contacto con los bordes y las esquinas para lograr una cobertura superior, ofreciendo un mejor desempeño en la limpieza de perímetros en comparación con los diseños convencionales. Además, la limpieza profunda se potencia con agua a 75 °C, calentada en la estación de carga para facilitar la eliminación de manchas difíciles.

El Nurovi R2 también incorpora el nuevo sistema Twin-capture™ de Dyson, diseñado para separar residuos finos y gruesos con el fin de maximizar la eficiencia de limpieza. Las cerdas del cepillo recogen mecánicamente los residuos de mayor tamaño y los introducen directamente en la máquina, reduciendo la dependencia de la potencia de succión, mientras que el motor de aspiración se concentra en capturar el polvo fino y las partículas más pequeñas. Al combinar la recolección mecánica de residuos con una succión potente y dirigida, el nuevo sistema Twin-capture™ permite que las aspiradoras robot Dyson ofrezcan un rendimiento de limpieza más eficiente y uniforme frente a distintos tipos de suciedad.

Por último, el sensor piezoeléctrico acústico detecta de forma inteligente los niveles de polvo y los diferentes tipos de piso en tiempo real, ajustando automáticamente la potencia de succión y el comportamiento de limpieza para ofrecer un desempeño óptimo en diversas superficies.

Dyson R1 Nurovi Dry, diseñada para ofrecer resultados de limpieza superiores en pisos duros y alfombras

Dyson Nurovi R1 Dry incorpora la misma tecnología Twin-capture presente en la R2, con una potencia de succión de 21.000 Pa, para realizar una limpieza profunda en superficies secas. Nurovi R1 también comparte el mismo sistema rediseñado de cepillos laterales, desarrollado con un ángulo de precisión y un conector de estructura en malla que controla activamente la presión y la dirección de los cepillos. Esto permite dirigir el polvo y los residuos hacia el flujo de aire de manera más eficiente y controlada, en lugar de dispersarlos, al tiempo que reduce los enredos y la acumulación de cabello alrededor de las cerdas.

Además, los cepillos laterales se extienden hacia afuera para llegar más cerca de las paredes y adentrarse en las esquinas, mejorando la cobertura en áreas que normalmente suelen pasar desapercibidas durante la limpieza.

La nueva Dyson W1 PencilWash, rediseñada para ofrecer un acabado impecable con la misma practicidad de “tomar y usar”, ahora con autolimpieza

La nueva W1 PencilWash ha sido rediseñada para incorporar un rodillo más absorbente y un sistema higiénico de gestión de residuos que mejora el rendimiento de limpieza. Además, añade tecnología de autolimpieza en la base de carga, todo ello manteniendo el mismo diseño ligero y estilizado que caracteriza a la línea, para ofrecer la máxima comodidad y facilidad de uso durante la limpieza.

Tratamiento del aire: el inicio de la era HushJet

En 2025, Dyson anunció un enfoque de diseño completamente nuevo con el lanzamiento de Dyson HushJet Compact Purifier. Posteriormente, en abril de 2026, presentó el mismo diseño en el ventilador Dyson HushJet Mini Cool, llevando la potencia de flujo de aire característica de Dyson a un formato portátil que se agotó rápidamente en todo el mundo.

Inspirada en la aviación, la boquilla HushJet™ aplica principios aeroespaciales de control del flujo de aire al entorno doméstico. Los ingenieros de Dyson estudiaron cómo las aeronaves reducen el ruido mientras desplazan aire a velocidades extremas, utilizando geometrías complejas para controlar la turbulencia desde su origen. Este principio, según el cual la forma puede utilizarse para controlar tanto el aire como el sonido, sirvió de base para abordar el desafío del ruido generado por flujos de aire de alta potencia. Hoy, Dyson anuncia que esta misma tecnología avanzada de flujo de aire se incorporará a toda su gama de purificadores, calentadores y ventiladores, ofreciendo niveles de proyección de aire mediante un nuevo diseño con salida de aire orientada hacia el frente.

Purificador de aire Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde

El modelo más grande de la gama y el purificador más potente de Dyson, el Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde, está diseñado para quienes buscan purificar múltiples habitaciones de manera rápida y sin compromisos. Gracias a la ingeniería de proyección de aire Dyson HushJet, este purificador logra una proyección de largo alcance, lo que favorece una mejor circulación del aire y permite la purificación eficaz de varias habitaciones.

En su núcleo, un compresor de baja presión y alto flujo de aire trabaja en conjunto con un sistema de filtración de tres etapas que captura partículas, elimina gases y destruye el formaldehído, ofreciendo una tasa de suministro de aire limpio (CADR) líder en el mercado. El sistema es capaz de capturar el 99.999% de los contaminantes de hasta 0.01 micras, manteniendo al mismo tiempo un funcionamiento silencioso para brindar una purificación potente que resulta discreta en la vida cotidiana.

El purificador de aire Dyson HushJet Pure Cool+ Formaldehyde

Diseñado como un purificador de alto rendimiento en un formato de tamaño medio, el Dyson HushJet Pure Cool+ Formaldehyde ofrece una potente capacidad de purificación en un diseño más compacto, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan limpiar espacios amplios de forma rápida sin necesidad de recurrir a un sistema de gran escala.

Los nuevos equipos proporcionan una capacidad de purificación hasta tres veces más potente que la de sus predecesores, impulsando aire limpio a una mayor distancia dentro de la habitación para mejorar la purificación de todo el espacio. Al mismo tiempo, ofrecen una función de enfriamiento personal, proporcionando una experiencia más confortable para el usuario.

El purificador de aire Dyson HushJet Hot Cool Pure+

Diseñado como el purificador 3 en 1 más potente de Dyson, el Dyson HushJet Hot Cool Pure+ combina en un solo producto funciones de purificación, calefacción y enfriamiento personal, ofreciendo confort durante todo el año. Ideal para espacios donde el confort térmico y el control de la calidad del aire deben trabajar en conjunto, utiliza la tecnología de proyección de aire HushJet para generar un potente flujo de aire que puede calentarse o enfriarse según las necesidades del usuario, proporcionando el máximo nivel de confort en el hogar.

Tecnología de alisado de última generación: alaciadora Corrale CoolShine

Corrale CoolShine representa un avance revolucionario en el estilizado con placas térmicas, redefiniendo la forma en que el cabello se alacia, moldea y se da acabado. Diseñada con un sistema de control preciso de la temperatura, placas flexibles y enfriamiento activo, la más reciente innovación de Dyson para el cuidado del cabello ofrece resultados lisos, suaves y brillantes, con menor daño por calor. Además, está diseñada para requerir menos pasadas y brindar un nivel superior de control durante el peinado.

Basándose en los avances de ingeniería desarrollados para la alaciadora Corrale original, Dyson ha combinado su innovadora tecnología de placas flexibles con el nuevo accesorio de enfriamiento Corrale CoolShine, logrando hasta un 29% menos de daño al cabello. Juntas, estas tecnologías transforman el proceso de alisado, pasando de un método impulsado únicamente por el calor a una experiencia de estilizado de nueva generación, diseñada para ofrecer rendimiento, precisión y cuidado capilar.

Aprovechando la amplia experiencia de Dyson en ingeniería térmica avanzada, incluidos los principios de lplacas de calor (heat pipes) utilizados en tecnologías como la lámpara Dyson Solarcycle, Corrale CoolShine incorpora tubos de extracción térmica dentro de su accesorio de enfriamiento para transferir el exceso de calor lejos del cabello durante el peinado.

En el corazón de Corrale CoolShine se encuentra el primer accesorio de enfriamiento de su tipo desarrollado por Dyson, diseñado con tubos de extracción de calor que contienen una cantidad de agua controlada con precisión. A medida que se aplica calor durante el estilizado, estos tubos absorben y alejan el exceso de calor del cabello, enfriándolo mientras se peina y ayudando a reducir la exposición al calor residual. El resultado es un cabello más fresco al tacto durante y después del peinado, con una sensación más suave y sedosa.

Al eliminar el exceso de calor del cabello durante el proceso de estilizado, Corrale CoolShine ayuda a reducir la exposición térmica mientras ofrece resultados lisos, brillantes y definidos, con hasta un 29% menos de daño por calor. El cabello queda más fresco al tacto, suave y brillante, con hasta un 154% más de brillo en comparación con el cabello sin tratar. Además, su diseño ligero y compacto proporciona una mayor maniobrabilidad, permite un peinado más rápido y un alisado más controlado con menos pasadas, ofreciendo estilos que pueden durar hasta 24 horas.

Secado más rápido, peinado controlado y un cabello más saludable: cepillo térmico Dyson Airsmooth

Dyson Airsmooth es el primer cepillo de aire caliente desarrollado específicamente por Dyson, diseñado para simplificar las rutinas diarias de estilizado sin comprometer los resultados. Al combinar la reconocida tecnología de flujo de aire de Dyson con las nuevas tecnologías PivotFlex™ y Anti-snag (antienredos), Airsmooth™ está diseñado para secar, alisar y dar volumen al cabello con facilidad, ayudando a crear un acabado pulido y de apariencia natural, similar al de un secado profesional.

En el corazón del dispositivo se encuentra un sistema patentado de doble tipo de cerdas, diseñado para guiar el cabello, no para luchar contra él. Las cerdas antienredos utilizan una estructura de bucle única que se pliega para liberar los mechones con facilidad, reduciendo los tirones y mejorando la comodidad del cuero cabelludo durante el peinado. Por su parte, las cerdas PivotFlex aprovechan un diseño de base abierta para distribuir y controlar el flujo de aire de alta presión, minimizando el frizz y la alteración del cabello. Gracias a su capacidad de flexionarse hasta 90 grados, su perfil cónico ayuda al cabello a envolverse y liberarse suavemente, creando tensión sin generar enredos. Dispuestas en una formación en forma de gota, ambos tipos de cerdas trabajan en conjunto para estirar rizos y espirales, reducir el frizz y alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas en un solo movimiento.

Respaldado por un sistema inteligente de control de temperatura que mide el calor 100 veces por segundo, el Dyson Airsmooth ofrece una experiencia de peinado controlada y cómoda, al tiempo que ayuda a proteger la integridad de los patrones y texturas naturales del cabello rizado con el paso del tiempo. Diseñado para acompañarte dondequiera que vayas, también cuenta con voltaje universal, lo que te permite mantener una rutina de peinado consistente y saludable en cualquier lugar del mundo.