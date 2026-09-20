¿Una cámara en un cepillo de dientes? Dyson explica por qué combinó “Wi-Fi, IA, sensores inteligentes y dinámica de fluidos con una experiencia de cepillado altamente desarrollada” para crear el Dyson Camerajet

El Dyson CameraJet llegó 10 años después de que surgieran rumores en línea de que Dyson había presentado una solicitud de patente para un cepillo de dientes eléctrico con chorro de agua. Como era de esperarse, ha superado los rumores con un cepillo de dientes que va un paso más allá de lo habitual y está repleto de innovación. Tras probarlo una semana antes de su lanzamiento, fui uno de los primeros periodistas en ofrecer una reseña práctica del Dyson CameraJet.

Como el único cepillo de dientes eléctrico inteligente e irrigador bucal con cámara incorporada, el CameraJet utiliza imágenes, aprendizaje automático y dinámica de fluidos de precisión para identificar los espacios entre los dientes y aplicar un chorro de enjuague bucal. El CameraJet ha recibido mucha atención desde su lanzamiento; muchos elogian a Dyson por ampliar los límites con nuevas innovaciones en salud bucal, mientras que otros cuestionan su precio, reportan fallas en línea y se preguntan si realmente necesitamos una cámara en un cepillo de dientes. Pero para una marca que revolucionó la aspiradora con la succión ciclónica, rediseñó el secador de cabello y fue pionera en la tecnología de ventiladores sin aspas, el Dyson CameraJet nunca iba a ser un producto obvio.

En mayo de 2026, visité la fábrica y la sede mundial de Dyson en Singapur para conocer de primera mano el Dyson CameraJet. Me adentré en los laboratorios de salud bucal de Dyson, donde se habían llevado a cabo seis años de investigación, desarrollo e ingeniería para el CameraJet, y hablé con Rich Bacon, jefe de desarrollo de productos de Dyson, para descubrir qué es lo que hace que el CameraJet sea tan único. También le pregunté sobre las posibles implicaciones de seguridad que podría tener el hecho de tener una cámara inteligente en el baño, y cómo Dyson espera mejorar nuestra salud bucal.

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¿Por qué ahora?

(Image credit: Dyson)

Cuando vi por primera vez la CameraJet, inmediatamente quise saber por qué Dyson está incursionando en el desarrollo de uno de los mejores cepillos de dientes eléctricos y por qué hacerlo ahora.

El equipo de Dyson explicó que le gusta comenzar con un problema que las personas experimentan todos los días y preguntarse si pueden resolverlo mejor mediante la ingeniería. “El cuidado bucal es un área en la que muchas personas quieren mejorar sus rutinas, pero a menudo tienen dificultades para ser constantes, utilizar la técnica correcta o saber qué tan eficazmente se están cepillando”, explicó Bacon. “Las investigaciones de Dyson muestran que 9 de cada 10 personas no usan hilo dental con la frecuencia que deberían, lo que refuerza la necesidad de una solución que ayude a atender los espacios entre los dientes como parte de una rutina diaria.

“La tecnología ha llegado al punto en el que podemos combinar Wi-Fi, IA, sensores inteligentes y dinámica de fluidos con una experiencia de cepillado altamente desarrollada, por lo que este es el momento adecuado para llevar el producto al mercado”.

Al combinar dos dispositivos —un cepillo de dientes y un irrigador dental— en uno solo, la CameraJet tiene el potencial de ahorrarnos tiempo en nuestras rutinas diarias y también de ayudarnos a cepillarnos durante el tiempo recomendado. “En nuestra investigación descubrimos que muchas personas se cepillan los dientes durante 45 segundos, pero el tiempo óptimo es de dos minutos o, idealmente, tres”, señala Bacon. “Cuando utilizo este dispositivo durante tres minutos, me resulta mucho más práctico que tener dispositivos separados para limpiar los dientes”.

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Lo que más entusiasma a Bacon de la CameraJet es su sofisticada ingeniería combinada con una experiencia de usuario sencilla. “Aquí hay una enorme cantidad de tecnología trabajando detrás de escena, desde la cámara y el aprendizaje automático hasta su sistema Gap Optical Targeting y la dinámica de fluidos de precisión”, afirma. “Pero el usuario no necesita pensar en nada de eso. Como ingenieros, ese es siempre nuestro objetivo: resolver problemas complejos de una manera que resulte sencilla y sin esfuerzo para la persona que utiliza el producto”.

Bacon cree que esta tecnología tiene el potencial de hacer que el cuidado bucal sea más constante y personalizado. “Muchas personas se cepillan los dientes exactamente de la misma manera todos los días sin saber realmente si lo están haciendo de manera eficaz, y muchas no usan hilo dental con la frecuencia que deberían. Dyson CameraJet incorpora el cepillado, la limpieza de precisión con hilo dental y el enjuague bucal a tu rutina para atender los espacios entre los dientes donde puede acumularse la placa”.

Privacidad garantizada

(Image credit: Dyson)

Pero en la era de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la recopilación incesante de datos, tener una cámara en el baño es motivo natural de preocupación. Sin embargo, para Dyson, la privacidad también fue una consideración clave. Bacon me asegura que la cámara solo está activa durante la visualización en vivo o la limpieza automática; no se graban ni almacenan imágenes en el producto ni en la nube, y las imágenes permanecen privadas para el usuario.

“Nos tomamos la privacidad muy en serio”, dice. “La app MyDyson es un excelente complemento y ofrece información única sobre la limpieza, como la cobertura de las áreas. A través de la app, también puedes acceder a limpiezas guiadas, mapas de cobertura y comentarios personalizados para que comprendas mejor dónde estás limpiando bien y dónde tal vez te estés quedando corto”.

La app es un ecosistema cerrado, pero ¿podría convertirse algún día en una plataforma más amplia de datos de salud, similar a cómo la gente usa Oura o Apple Health? "La app se ha diseñado como una plataforma que puede evolucionar con el tiempo, y el enfoque inmediato está en información útil y basada en evidencia que ayude a las personas a entender sus hábitos de cepillado y limpieza interdental", dice Bacon. "Existe la oportunidad de ayudar a que esos comportamientos sean más fáciles de identificar, comprender y mejorar. Cualquier información u orientación futura debería basarse en evidencia sólida y desarrollarse de manera responsable, pero nuestra ambición es empoderar a los usuarios con comentarios útiles y precisos sobre su cuidado bucal. Siempre estamos explorando cómo la tecnología puede ayudar a las personas a sacar más provecho de nuestros productos".

Problemas iniciales

(Image credit: Future / Emily Peck)

Desde su lanzamiento, han aparecido informes en Reddit sobre fallas en un pequeño número de lotes iniciales de producción, por lo que TechRadar se comunicó con Dyson para obtener comentarios.

“Estamos al tanto de que un pequeño número de lotes iniciales de productos Dyson CameraJet pudo haber tenido un problema con algún componente”, afirma un portavoz de Dyson.

“Estamos aislando esos lotes y tomando todas las medidas necesarias para apoyar a nuestros clientes. Hemos recibido una reacción muy positiva hacia el nuevo Dyson CameraJet y estamos experimentando una fuerte demanda a nivel mundial; además, estamos observando cierta escasez de suministro, ya que nos encontramos en proceso de ampliar la producción».

Independientemente de si te tienta o no probar un cepillo de dientes con cámara incorporada y una aplicación inteligente, es emocionante ver cómo los ingenieros de Dyson abren camino con nuevas innovaciones en el ámbito de la salud bucal. Y por eso, creo que tenemos un motivo para sonreír.

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