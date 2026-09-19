Un fotógrafo callejero se llevó el cepillo de dientes con cámara de Dyson a un paseo fotográfico, y las imágenes de baja fidelidad son de otro mundo

El creador de Instagram All Gear No Skill ha utilizado el cepillo dental CameraJet de Dyson para tomar fotos callejeras

El cepillo, que cuesta 499.99 dólares / 419.99 libras esterlinas / 799 dólares australianos, cuenta con una cámara de 100 mil píxeles (0.1 MP) para detectar los espacios entre los dientes

Las imágenes se capturaron tomando capturas de pantalla de la transmisión en vivo en la app MyDyson

Quizás hayas escuchado la frase «la mejor cámara es la que tienes contigo», pero ¿y si se tratara de un cepillo de dientes? El creador de Instagram All Gear No Skill (@allthegearnoskill) ha sacado el nuevo CameraJet de Dyson del baño y lo ha llevado a las calles, utilizando su diminuta cámara incorporada para capturar una serie de fotos callejeras maravillosamente extrañas.

Lanzada a principios de septiembre, la CameraJet es la primera incursión de Dyson en el cuidado bucal, y cuesta la astronómica suma de 499.99 dólares / 419.99 libras esterlinas / 799 dólares australianos. Justo debajo del cabezal del cepillo se encuentra una cámara macro de 100 mil píxeles que alimenta un sistema de aprendizaje automático que Dyson denomina Gap Optical Targeting. Este analiza a 28 fotogramas por segundo para detectar los espacios entre los dientes y, a continuación, dispara un chorro cónico de enjuague bucal hacia cada uno de ellos, de modo que, en la práctica, estás usando hilo dental mientras te cepillas.

La misma cámara funciona también como un endoscopio dental, transmitiendo una vista en vivo de tus molares a la app MyDyson (lo cual, como descubrió la redactora de TechRadar, Emily Peck, en su reseña del Dyson CameraJet, puede ser un poco más revelador de lo que te gustaría).

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Apunta, dispara, enjuaga, repite

Esa vista en vivo es la clave para “tomar fotos” con el cepillo de dientes. Dyson afirma que el CameraJet no guarda imágenes en el cepillo ni en la nube, y que no hay un botón de captura en la app, por lo que el proceso es, de manera refrescante, de baja tecnología. Apuntas el cabezal del cepillo hacia tu sujeto, observas la transmisión en tu celular y tomas una captura de pantalla cuando la composición te parece adecuada. Es como un visor remoto de 500 dólares / 800 dólares australianos con cerdas.

Como es de esperarse de un sensor diseñado para observar los incisivos desde unos pocos milímetros de distancia, los resultados no harán que nadie cambie su Leica: el lente macro distorsiona todo en una burbuja estilo ojo de pez, los 100 mil píxeles equivalen a una resolución de apenas 0,1 MP, y los colores y el balance de blancos varían constantemente, lo que le da a las fotos un aspecto extraño, casi infrarrojo. A mí, las fotos me recordaron de inmediato a esas imágenes de otro mundo y alucinantes generadas por IA de hace unos años: imagínate a Will Smith comiendo espaguetas.

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Seguramente, la CameraJet tampoco será el último gadget inusual en recibir este tratamiento, ya que las cámaras están apareciendo en todo tipo de dispositivos que no tienen nada que ver con la fotografía. Tu auto puede tener varias para el estacionamiento y la asistencia al conductor; las aspiradoras robotizadas las usan para esquivar los juguetes de los niños y los cables de carga; y algunos refrigeradores y hornos inteligentes te permiten echar un vistazo a lo que hay adentro a través de tu celular. Sin mencionar los cortacésped robotizados y los cascos de realidad virtual.

Muchos de estos dispositivos ofrecen una transmisión en vivo en una app complementaria, así que hay una casa llena de cámaras compactas «apuntar y disparar» accidentales por ahí, esperando a alguien con sentido del humor. Personalmente, no veo la hora de ver la primera serie de retratos tomada íntegramente en un refrigerador.

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