El Oppo Find X10 Pro Max es uno de los mejores celulares con cámara del año, y estas fotos lo demuestran

El primer celular con tres cámaras de 200 MP

Una cámara para selfies de 50 MP completa el conjunto de lentes ultra gran angular (0,6x), gran angular (1x) y teleobjetivo (3x)

El kit para fotógrafos incluye un teleobjetivo convertidor de 300 mm

Ya tenemos otro teléfono Pro Max entre nosotros, y esta vez se trata del Oppo Find X10 Pro Max, que compite con el iPhone 18 Pro Max, tras el Vivo X500 Pro Max y el Xiaomi 18 Pro Max. Para los fotógrafos, el nuevo teléfono de Oppo podría destacar como uno de los mejores teléfonos con cámara de 2026.

Pasé una buena semana con el Oppo Find X10 Pro Max antes de su lanzamiento el 21 de octubre, incluyendo varios días en Lisboa, Portugal, donde tuve la oportunidad de poner a prueba la cámara del teléfono a fondo. Nuestra reseña completa, escrita por Luker Baker, ya está disponible.

Incorpora un sistema de cámaras ligeramente más sencillo que el del Oppo Find X9 Ultra del año pasado —el teléfono con cámara insignia de la compañía— con una cámara ultra gran angular mejorada de f/2.2 (0.6x), una gran angular de f/1.5 (1x) y un teleobjetivo de f/2.1 (3x).

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Cada una de estas cámaras ofrece la opción de tomar imágenes de 200 MP; así es, es el primer teléfono con tres cámaras de 200 MP. Por supuesto, también cuenta con una cámara para selfies de f/2, capaz de capturar fotos de hasta 50 MP.

Las especificaciones de video también impresionan: video de hasta 8K a 30 fps con el perfil de color O-Log 2, 4K hasta 120 fps, además de video Open Gate. Son especificaciones fotográficas y de video formidables, pero ¿qué tan buenas son las imágenes que produce el Find X10 Pro Max?

En mi opinión, la mayoría de las fotos que he tomado con el Find X10 Pro Max tienen un aspecto natural muy atractivo, sobre todo si las comparo con las de un Samsung Galaxy S26 Ultra. A continuación, he incluido algunas de mis fotos favoritas hasta ahora, junto con notas que explican las características de la cámara.

El Find X10 Pro Max cuesta 1,499 libras esterlinas en su versión de 12 GB + 512 GB. No se vende en EE. UU., mientras que su disponibilidad en Australia aún está por confirmar.

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Galería de imágenes del Oppo Find X10 Pro Max: modo retrato

Imágen 1 de 10 Al tomar fotos mirando hacia el sol, se produce un destello en el lente (Crédito de la imagen: Tim Coleman) But the tones are balanced nicely here — not too vibrant compared to other phones that I've tested (Crédito de la imagen: Tim Coleman) I used the 3x lens here. Using portrait mode, the background can be blurred even more in the phone's photo editor (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) I opted for the wide 1x lens for this portait in a tuktuk (Crédito de la imagen: Tim Coleman) And here's the same shot using the 3x lens (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 10 Ver original Imágen 2 de 10 Ver original Imágen 3 de 10 Ver original Imágen 4 de 10 Ver original Imágen 5 de 10 Ver original Imágen 6 de 10 Ver original Imágen 7 de 10 Ver original Imágen 8 de 10 Ver original Imágen 9 de 10 Ver original Imágen 10 de 10 Ver original

Galería de imágenes del Oppo Find X10 Pro Max: rango de zoom

Imágen 1 de 7 El ultra gran angular de 0,6x (Crédito de la imagen: Tim Coleman) 1x wide (main camera) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) And 3x telephoto (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Here I start at the 1x wide (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Then the 3x telephoto (Crédito de la imagen: Tim Coleman) And this is the 6x setting, which is a digital zoom from the 3x telephoto camera (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Another example of using the 6x zoom setting (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 7 Ver original Imágen 2 de 7 Ver original Imágen 3 de 7 Ver original Imágen 4 de 7 Ver original Imágen 5 de 7 Ver original Imágen 6 de 7 Ver original Imágen 7 de 7 Ver original

Galería de muestras del Oppo Find X10 Pro Max: lente teleconvertidor de 300 mm

Imágen 1 de 1 El teleobjetivo convertidor de 300 mm funciona con el teleobjetivo 3x de la cámara, que puede tomar fotos de hasta 200 MP gracias a su lente f/2.1. El tamaño del sensor es de 1/1.56 pulgadas, lo cual es ligeramente más pequeño que el del Find X9 Ultra (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 1 Ver original

Galería de imágenes del Oppo Find X10 Pro Max: ultra gran angular

Imágen 1 de 2 El Find X10 Pro Max cuenta con una de las mejores cámaras ultra gran angular (0,6x / distancia focal de 13 mm) que he usado en un celular (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The same scene but with the wide (1x main) camera (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Galería de imágenes de muestra del Oppo Find X10 Pro Max: fotos generales

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