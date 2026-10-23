El Oppo Find X10 Pro Max es uno de los mejores celulares con cámara del año, y estas fotos lo demuestran

Una cámara para selfies de 50 MP completa el conjunto de lentes ultra gran angular (0,6x), gran angular (1x) y teleobjetivo (3x)
El kit para fotógrafos incluye un teleobjetivo convertidor de 300 mm
Ya tenemos otro teléfono Pro Max entre nosotros, y esta vez se trata del Oppo Find X10 Pro Max, que compite con el iPhone 18 Pro Max, tras el Vivo X500 Pro Max y el Xiaomi 18 Pro Max. Para los fotógrafos, el nuevo teléfono de Oppo podría destacar como uno de los mejores teléfonos con cámara de 2026.
Pasé una buena semana con el Oppo Find X10 Pro Max antes de su lanzamiento el 21 de octubre, incluyendo varios días en Lisboa, Portugal, donde tuve la oportunidad de poner a prueba la cámara del teléfono a fondo. Nuestra reseña completa, escrita por Luker Baker, ya está disponible.
Incorpora un sistema de cámaras ligeramente más sencillo que el del Oppo Find X9 Ultra del año pasado —el teléfono con cámara insignia de la compañía— con una cámara ultra gran angular mejorada de f/2.2 (0.6x), una gran angular de f/1.5 (1x) y un teleobjetivo de f/2.1 (3x).
Cada una de estas cámaras ofrece la opción de tomar imágenes de 200 MP; así es, es el primer teléfono con tres cámaras de 200 MP. Por supuesto, también cuenta con una cámara para selfies de f/2, capaz de capturar fotos de hasta 50 MP.
Las especificaciones de video también impresionan: video de hasta 8K a 30 fps con el perfil de color O-Log 2, 4K hasta 120 fps, además de video Open Gate. Son especificaciones fotográficas y de video formidables, pero ¿qué tan buenas son las imágenes que produce el Find X10 Pro Max?
En mi opinión, la mayoría de las fotos que he tomado con el Find X10 Pro Max tienen un aspecto natural muy atractivo, sobre todo si las comparo con las de un Samsung Galaxy S26 Ultra. A continuación, he incluido algunas de mis fotos favoritas hasta ahora, junto con notas que explican las características de la cámara.
El Find X10 Pro Max cuesta 1,499 libras esterlinas en su versión de 12 GB + 512 GB. No se vende en EE. UU., mientras que su disponibilidad en Australia aún está por confirmar.
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Galería de imágenes del Oppo Find X10 Pro Max: modo retrato