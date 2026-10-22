OPPO presenta los Find X10 y Find X10 Pro Max: cámaras de 200 MP y batería de 8,000 mAh

¡La espera terminó! Oppo presentó sus nuevos smartphones: Find X10 y Find X10 Pro Max, ¿estás listo para conocer todo sobre la nueva serie insignia de la marca?

Concebida como una "Hasselblad True-to-Life Camera", la serie Find X10 trae grandes avances en hardware de cámara y fotografía móvil para ofrecer una experiencia de imagen más fiel a la realidad. Más allá de la fotografía, la serie incorpora diseños más refinados, pantallas mejoradas, baterías de mayor capacidad, rendimiento flagship y el nuevo ColorOS 17.

"La serie Find X siempre ha estado impulsada por nuestro compromiso de llevar más lejos la fotografía móvil y ayudar a las personas a capturar sin esfuerzo la belleza de la vida", dijo Pete Lau, vicepresidente sénior y director de Producto de OPPO. "Con la serie Find X10 damos uno de nuestros mayores saltos en imagen móvil. Desde el primer Sistema de Triple Cámara de 200 MP de la industria en el Find X10 Pro Max hasta la nueva generación del LUMO True Image Engine, la serie Find X10 está diseñada para reproducir el mundo tal como lo ves y mantener cada toma fiel al momento".

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El primer Sistema de Triple Cámara de 200 MP de la industria

La serie Find X10 presenta un sistema de cámaras de nueva generación desarrollado en conjunto con Hasselblad. El Find X10 cuenta con un Sistema de Doble Cámara de 200 MP, mientras que el Find X10 Pro Max va más allá con un Sistema de Triple Cámara de 200 MP, llevando la resolución de 200 MP a sus tres cámaras traseras.

El sistema de cámaras del Find X10 Pro Max por dentro (Image credit: Oppo)

En el Find X10 Pro Max, la cámara ultra gran angular Hasselblad de 200 MP cuenta con un gran sensor de 1/1.56 pulgadas que capta el doble de luz que la generación anterior, combinado con un lente ultra gran angular de 124° con enfoque automático. La cámara principal Hasselblad Ultra HDR de 200 MP utiliza el nuevo sensor ISOCELL HPC de 1/1.28 pulgadas, desarrollado en conjunto por OPPO y Samsung, con tecnología DeepPix para un rendimiento HDR sin precedentes. Completa el sistema la cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP, que combina una apertura ultrarrápida f/2.1 con una distancia mínima de enfoque de 10 cm, lo que permite tomas con teleobjetivo más limpias con poca luz y, además, funciona como cámara macro teleobjetivo.

Para que este hardware de alta resolución sea más práctico en el día a día, la serie Find X10 introduce, por primera vez en la industria, la captura predeterminada de 26 MP desde el ultra gran angular hasta 9.9x. Esto ofrece mucho más detalle que la captura convencional de 12 MP, sin que los archivos ocupen demasiado espacio. Para obtener la máxima resolución, los usuarios pueden cambiar al modo Hasselblad Hi-Res y capturar imágenes de 50 MP o 200 MP en las cámaras compatibles.

(Image credit: Oppo)

Para llegar aún más lejos, el Teleconvertidor OPPO Hasselblad amplía las capacidades de la cámara teleobjetivo de 200 MP tanto en el Find X10 como en el Find X10 Pro Max. Con un aumento óptico de 3.28x, abre nuevas posibilidades para fotografiar sujetos lejanos, desde conciertos y paisajes urbanos hasta vida silvestre.

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LUMO True Image Engine: imágenes fieles a la realidad

Sobre la base de su innovador hardware de cámara, la serie Find X10 estrena la solución de fotografía computacional de nueva generación de OPPO: LUMO True Image Engine. Al combinar la experiencia más reciente de OPPO en imagen con un enfoque más natural del procesamiento, LUMO True Image Engine está diseñado para conservar el color, el tono y el detalle fieles a la realidad, de modo que las fotos se mantengan fieles a la escena original.

Reproducir el color con precisión puede ser especialmente difícil bajo iluminación compleja o mixta. La serie Find X10 incorpora una Cámara True Color de nueva generación que capta información de color multiespectral más rica del entorno. Con estos datos adicionales, LUMO True Image Engine puede reproducir los colores con mayor precisión en distintas condiciones de luz, desde los matices sutiles de un paisaje hasta tonos de piel de aspecto natural.

(Image credit: Oppo)

En cuanto al tono, LUMO True Image Engine lleva el estilo tonal característico del Modo Hasselblad Master al modo Foto predeterminado. En lugar de aclarar agresivamente cada parte de la imagen, conserva la relación natural entre luces y sombras, lo que ayuda a mantener la profundidad y la atmósfera en escenas difíciles, como los retratos a contraluz.

LUMO True Image Engine también adopta un enfoque más moderado en el procesamiento del detalle. Al reducir el exceso de nitidez, de reducción de ruido y de detalle generado por AI, conserva más de la textura real y del detalle óptico que capta la cámara.

Al combinar LUMO True Image Engine con el sistema de cámaras de 200 MP, que capta información óptica más rica desde el origen, la serie Find X10 ofrece imágenes fieles no solo a la escena, sino a toda la riqueza del momento tal como se vivió.

Video profesional en todas las distancias focales

La serie Find X10 trae grandes mejoras en video. El Find X10 graba en 4K a 60 fps con todas sus cámaras traseras, y sus cámaras principal y teleobjetivo de 200 MP también admiten 4K a 120 fps y 8K a 30 fps. El Find X10 Pro Max va más allá. Sus tres cámaras traseras de 200 MP admiten 4K a 60 fps, 4K a 120 fps y 8K a 30 fps, para ofrecer video de alta calidad constante en todas las distancias focales.

En el Find X10 Pro Max, la tecnología DeepPix de la cámara principal de 200 MP permite hasta 17 pasos de rango dinámico, conservando más información en las altas luces y en las sombras en escenas exigentes. Ya sea un retrato a contraluz, letreros iluminados en un paisaje urbano nocturno o fuegos artificiales contra un cielo oscuro, los creadores pueden conservar más detalle tanto en las zonas más brillantes como en las más oscuras del encuadre.

Para flujos de producción más avanzados, la serie Find X10 es compatible con Dolby Vision, O-Log2 con certificación ACES y, por primera vez en un smartphone OPPO, con la captura Open Gate. Open Gate utiliza toda el área de imagen del sensor para captar una mayor parte del encuadre original, lo que da a los creadores más flexibilidad para recortar y reencuadrar el mismo material en distintas relaciones de aspecto durante la posproducción.

OPPO también trabajó de cerca con Blackmagic Design para integrar funciones clave de la serie Find X10 directamente en la app Blackmagic Camera, incluidas Dolby Vision, O-Log2 y la captura Open Gate, lo que da a los creadores más flexibilidad dentro de un flujo de trabajo profesional que ya conocen.

(Image credit: Oppo)

Para el Find X10 Pro Max, el Kit para Creadores Tilta Khronos, diseñado específicamente para este modelo, amplía aún más sus capacidades para la grabación profesional. El kit incluye una empuñadura adicional, un adaptador para filtros de 67 mm, un adaptador para el Teleconvertidor OPPO Hasselblad y un ventilador de enfriamiento activo que ayuda a controlar la temperatura del dispositivo durante grabaciones de video prolongadas. En conjunto, estos accesorios preparan mejor a los creadores para sesiones más largas y exigentes.

OPPO también trabajó de cerca con Meta para optimizar la experiencia de compartir video en Instagram. Con la serie Find X10, los usuarios ahora pueden disfrutar de una calidad de video prácticamente sin pérdidas desde la grabación hasta la publicación, lo que ayuda a conservar el detalle, el color y el aspecto general del material original al compartirlo en Instagram.

Diseño refinado y pantallas con BT.2020

La serie Find X10 mantiene el lenguaje de diseño limpio y sofisticado de la serie Find X. Su nuevo Diseño sin Bordes incorpora un vidrio esculpido de una sola pieza que se integra de forma continua con el módulo de cámara y suaviza el impacto visual de la protuberancia de la cámara, para un aspecto limpio y armonioso.

(Image credit: Oppo)

El Find X10 estará disponible en Azul Glaciar y Gris Niebla, mientras que el Find X10 Pro Max llegará en Blanco Luna. Inspirado en las cámaras clásicas, Blanco Luna combina una LUMO Camera Island plateada, un característico anillo de acento naranja mate en el módulo de cámara y un acabado bitono distintivo.

La serie Find X10 también ofrece una resistencia integral, con protección contra agua y polvo IP66, IP68 e IP69, además de la Certificación SGS de Cinco Estrellas en Resistencia a Caídas.

Ambos modelos cuentan con pantallas flagship con biseles simétricos ultradelgados. El Find X10 combina una pantalla compacta de 6.59 pulgadas con un formato fácil de sostener, mientras que el Find X10 Pro Max tiene una pantalla más grande de 6.78 pulgadas. Ambas admiten una tasa de refresco adaptativa LTPO de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 3600 nits, con certificación Dolby Vision. Para una visualización más cómoda con poca luz, las pantallas pueden atenuarse hasta solo 1 nit y admiten atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 3840 Hz, que ayuda a reducir el parpadeo visible.

Gracias a una nueva generación de materiales emisores de luz OLED, el Find X10 y el Find X10 Pro Max también están entre los primeros smartphones compatibles con la gama de colores BT.2020. En comparación con DCI-P3, BT.2020 abarca alrededor de un 40 % más de espacio de color y se utiliza ampliamente en la producción cinematográfica profesional. Al reproducir contenido HDR, la serie Find X10 puede mostrar una gama de colores más amplia, sobre todo en escenas con elementos brillantes y saturados, como fuegos artificiales y paisajes naturales llenos de color.

Gran Batería, Rendimiento Flagship

Tanto el Find X10 como el Find X10 Pro Max cuentan con una batería de silicio-carbono OPPO de hasta 8000 mAh, que supone una mejora considerable en autonomía. Ya sea para tomar fotos, grabar video, jugar o simplemente aguantar un día ajetreado, la batería de mayor capacidad permite a los usuarios seguir adelante sin preocuparse constantemente por la carga.

Ambos modelos son compatibles con carga por cable SUPERVOOC de 80 W y carga inalámbrica AIRVOOC™ de 50 W, para recargas rápidas y prácticas cuando se necesiten.

El Find X10 funciona con el MediaTek Dimensity 9600M de 3 nm. El Find X10 Pro Max da un paso más con el MediaTek Dimensity 9600 Pro insignia de 2 nm. Ambos se combinan con un avanzado sistema de enfriamiento por cámara de vapor que ayuda a mantener el rendimiento ante cargas de trabajo exigentes. El resultado es un rendimiento rápido y sostenido en fotografía, AI, juegos y multitarea diaria.

ColorOS 17: Silky Smooth. Flow with AI

La serie Find X10 estrena ColorOS 17, que ofrece un nuevo nivel de fluidez junto con capacidades de AI más inteligentes a nivel del sistema.

(Image credit: Oppo)

El nuevo Diseño Living Flow hace que las interacciones se sientan más naturales, continuas y receptivas en todo el sistema. Luminous Effect aporta visuales más suaves y mayor profundidad, Fluid Motion permite que los elementos de la interfaz se muevan y transformen de forma fluida, y Flexible Feedback hace que los controles respondan de manera más natural al tacto.

Detrás de esta experiencia ultrafluida, el Luminous Rendering Engine mejora la eficiencia del renderizado, mientras que el Laminar Flow Engine coordina de forma inteligente los recursos del sistema para mantener un rendimiento rápido y ágil. En comparación con ColorOS 16, la estabilidad al abrir apps mejora un 55 %, las miniaturas de la Galería cargan hasta un 50 % más rápido la primera vez, y ColorOS 17 puede mantener más de un 25 % más de apps activas en segundo plano para una multitarea más fluida.

ColorOS 17 también trae experiencias de AI más capaces a nivel del sistema. AI Mind Pilot con Modo Agente permite a los usuarios pedirle a la AI que trabaje directamente con las fotos y archivos guardados en el dispositivo, busque información y coordine varios pasos para completar tareas más complejas, desde organizar archivos y planear viajes hasta crear presentaciones y páginas web. Gracias a la colaboración de OPPO con Manus, AI Mind Pilot con Modo Agente combina las capacidades agénticas de Manus con la integración a nivel del sistema de ColorOS 17.

AI Photo Agent hace que la edición avanzada de fotos sea más intuitiva sin perder el aspecto natural de la escena original. Puede analizar una foto y recomendar los ajustes adecuados según la escena y el sujeto, aplicar ediciones específicas mediante instrucciones en lenguaje natural, o usar Style Match para entender la paleta de colores, el tono y la atmósfera general de una imagen de referencia antes de aplicar un estilo similar a la foto del usuario.

La privacidad y la seguridad siguen siendo el núcleo de ColorOS 17. AI Call Guard utiliza AI en el dispositivo para detectar nuevos riesgos de fraude, como voces sintéticas e intercambios de rostro con AI durante las llamadas. Private Computing Cloud de OPPO protege el procesamiento de AI en la nube con cifrado de extremo a extremo y nuevas capacidades de seguridad poscuántica.

Disponibilidad en México

En México, el OPPO Find X10 estará disponible en Azul Glaciar y Gris Niebla, en versiones de 12 GB + 256 GB y 12 GB + 512 GB, mientras que el OPPO Find X10 Pro Max llegará en Blanco Luna, en versión de 12 GB + 512 GB. Las reservaciones abrirán el 22 de octubre y la venta oficial comenzará el 29 de octubre. Para conocer precios y promociones, consulta el sitio oficial de OPPO México, distribuidores autorizados y operadores aliados.