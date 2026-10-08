La serie Oppo Find X10 ya tiene fecha de lanzamiento global, pero los precios “impactantes” filtrados sugieren que su sistema de triple cámara de 200 MP no será barato

Los modelos Oppo Find X10 y X10 Pro Max saldrán al mercado a nivel mundial el 21 de octubre.

El Find X10 Pro Max, en particular, parece ser un dispositivo de gama muy alta y cuenta con tres cámaras de 200 MP.

Sin embargo, las filtraciones recientes sobre los precios también sugieren que estos teléfonos serán considerablemente más caros que sus predecesores.

Ya se han lanzado la línea iPhone 18 Pro, la serie Samsung Galaxy S26 y la familia Google Pixel 11, pero eso no significa que hayamos terminado con los teléfonos insignia en 2026, ya que aún está por llegar la gama Oppo Find X10, y ahora sabemos la fecha de lanzamiento mundial.

Oppo ha publicado en X que estos teléfonos se lanzarán a nivel mundial el 21 de octubre en Mallorca, España. Estos teléfonos ya están disponibles en China, así que sabemos exactamente qué especificaciones podemos esperar, pero a partir del 21 de octubre podrás pedirlos en otros lugares, incluido el Reino Unido, donde ya puedes dejar un depósito por el Oppo Find X10 y el Oppo Find X10 Pro Max en el sitio web de la marca, y presumiblemente en Australia, dado que el lanzamiento mundial se está promocionando de manera destacada en la página australiana de Oppo.

Es poco probable que puedas comprarlos directamente a Oppo en EE. UU., ya que la marca no tiene mucha presencia allí, pero tal vez puedas conseguirlos a través de importadores externos.

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The next chapter of mobile imaging. 📍October 21st, Mallorca, Spain. #OPPOFindX10Series https://t.co/yfHHKMyXeSOctober 8, 2026

Y es muy probable que te interesen, porque parecen ser teléfonos impresionantes. El Oppo Find X10 Pro Max cuenta con tres cámaras de 200 MP, algo sin precedentes: una gran angular, una ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de 3x. También cuenta con una cámara frontal de 50 MP, un chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro de gama alta, hasta 16 GB de RAM (aunque es posible que el modelo global tenga un máximo de 12 GB), una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas a 144 Hz y una batería de 8,000 mAh, con carga por cable de 80 W y carga inalámbrica de 50 W.

El Oppo Find X10 estándar es un poco menos emocionante, pero aún así parece un teléfono muy capaz, con dos cámaras de 200 MP y una de 50 MP en la parte trasera, una de 50 MP en la parte delantera, un chipset MediaTek Dimensity 9600M de gama alta, 12 GB o 16 GB de RAM, una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas a 144 Hz, y las mismas especificaciones de batería y carga que su hermano Pro Max.

Prospectos costosos

Pero toda esa tecnología podría tener un precio elevado, ya que una filtración reciente de YTechB (vía GSMArena) apunta a precios francamente sorprendentes.

Según la información, el Oppo Find X10 tendría un precio inicial de €1,399 (aproximadamente $1,565 / £1,185 / AU$2,250), que correspondería al modelo con 256 GB de almacenamiento, mientras que el modelo de 512 GB aparentemente costaría €1,599 (alrededor de $1,790 / £1,355 / AU$2,570).

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Sin embargo, el Oppo Find X10 Pro Max sería el verdadero golpe al bolsillo, ya que se dice que este dispositivo llegaría en una sola configuración con 512 GB de almacenamiento por €1,799 (aproximadamente $2,010 / £1,525 / AU$2,895).

Ahora bien, no tomaríamos esas conversiones demasiado en serio, pero como referencia, el Oppo Find X9 se lanzó por €999 en Europa y venía con 512 GB de almacenamiento. Así que, si esta filtración es correcta, el Oppo Find X10 tendría un precio inicial €400 más alto y ofrecería la mitad del almacenamiento; para la misma configuración, pagarías €600 más, lo que representa un aumento de precio del 60%.

No hubo un Oppo Find X9 Pro Max, pero el Oppo Find X9 Pro —también con 512 GB de almacenamiento— costó €1,299, por lo que, según la información filtrada, el Find X10 Pro Max sería €500 más caro (o un 38%).

Por lo tanto, se trataría de un enorme aumento de precio, al menos según los rumores, y suponiendo que se aplique el mismo incremento en otros mercados, el Oppo Find X10 Pro Max podría costar incluso más que el iPhone 18 Pro Max, lo que, aun con su atractiva cámara triple de 200 MP, podría convertirlo en un teléfono difícil de vender.

Lo sabremos con certeza el 21 de octubre, pero mientras tanto, si estás en Reino Unido, quizá quieras considerar dejar un depósito para alguno de estos teléfonos, ya que al menos eso te permitiría obtener un descuento de £150 o £200 para el Find X10 y el Find X10 Pro Max, respectivamente.

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