Probé el Xiaomi 18 Pro: parece un iPhone 18 Pro, pero con una pantalla extra y un Privacy Display que podría superar al de Samsung

Los teléfonos de doble pantalla están en boga (hola, iPhone Duo), pero si aún no estás listo para dar el salto a los plegables, Xiaomi te ofrece una solución intermedia: el Xiaomi 18 Pro viene con una pantalla y media, y saldrá a la venta “a nivel mundial” el próximo año.

Los sucesores del Xiaomi 17 Pro del año pasado, que solo se vendió en China, el 18 Pro y el 18 Pro Max cuentan con una pantalla adicional en sus respectivos paneles traseros: una pantalla OLED de 2.66 pulgadas para el Pro y una pantalla OLED de 2.86 pulgadas y 120 Hz para el Pro Max. Estas minipantallas pueden mostrar widgets, fondos de pantalla y controles multimedia, y se pueden usar para encuadrar selfies tomadas con las cámaras traseras de los teléfonos.

Esto es similar a lo que ofrecían los dispositivos Xiaomi 17 Pro del año pasado, aunque con los teléfonos de este año, Xiaomi presenta su propia versión —y potencialmente incluso mejor— de la popular tecnología Privacy Display de Samsung.

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Al igual que la función «Privacy Display» del Galaxy S26 Ultra, la función «Smart Privacy Display» de Xiaomi puede restringir los ángulos de visión para evitar que otras personas espíen tu pantalla desde ángulos superiores a 60 grados, y también puede aplicar esta función a las notificaciones y los widgets sin afectar al resto de la pantalla.

Sin embargo, cabe destacar que la versión de Xiaomi de esta tecnología se puede aplicar a las apps que se usan en modo de pantalla dividida (tal vez solo quieras ocultar una app y no la otra), así como a ubicaciones específicas y notificaciones de apps (porque algunas ventanas emergentes son más comprometedoras que otras).

(Image credit: Future)

La función «Smart Privacy Display» está presente tanto en el Xiaomi 18 Pro como en el 18 Pro Max, aunque este último, obviamente, tiene una pantalla más grande: 6.9 pulgadas frente a las 6.4 pulgadas del Pro.

Tuve la oportunidad de probar el modelo Pro más pequeño en la Snapdragon Summit 2026 (gracias, Qualcomm, por llevarme a Hawái), y aunque no pude desbloquear la pantalla para probar Smart Privacy Display, la pantalla OLED trasera funcionaba parcialmente.

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La utilicé para tomarme unas cuantas selfies con la lente principal de 200 MP del Xiaomi 18 Pro, que se puede activar con un gesto de onda o presionando el botón de volumen.

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En cuanto al tamaño y el peso del dispositivo, es (muy) similar al del iPhone 18 Pro, lo cual sospecho que es una decisión deliberada por parte de Xiaomi. No olvidemos que el Xiaomi 18 Fold, similar al iPhone Duo, se lanzó exactamente un día antes que el iPhone Duo el mes pasado.

Otras especificaciones incluyen los nuevos chipsets Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 para los modelos Pro y Pro Max, respectivamente, así como un sistema de cámara de tres lentes en común que comprende una lente principal de 200 MP, un teleobjetivo de 200 MP y una lente ultra gran angular de 50 MP.

El modelo Pro cuenta con una batería de silicio-carbono de 7,000 mAh, mientras que el Pro Max tiene una de mayor capacidad, de 8,500 mAh. Sin embargo, es posible que esas capacidades sean menores fuera de China.

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Tampoco tenemos mucha claridad sobre a qué se refiere Xiaomi con un lanzamiento “global”. Como ya se mencionó, ni el Xiaomi 17 Pro ni el 17 Pro Max se lanzaron fuera de China, pero el Xiaomi 17 Ultra sí llegó al Reino Unido y a Europa, por lo que apostaríamos a que esas regiones recibirán al menos uno de los modelos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max en algún momento. Sin embargo, parece poco probable que se lance alguno de estos teléfonos en Estados Unidos o Australia.

En cuanto al precio, el 18 Pro tendrá un precio inicial de 5.999 CNY (alrededor de 900 USD / 675 GBP / 1.300 AUD), y el 18 Pro Max, de 6.999 CNY (alrededor de 1.050 USD / 785 GBP / 1.500 AUD). Sin embargo, si estos teléfonos llegan fuera de China, es probable que sus precios respectivos sean mucho más altos.

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