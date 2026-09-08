POCO X8 llega con batería de 8,340 mAh, pantalla de 6.83 pulgadas y gran resistencia

¡Atención! Sobre todo si estás en busca de un nuevo smartphone resistente, con alta duración de batería, pantalla grande y una experiencia de usuario única, pues POCO le dio la bienvenida al nuevo POCO X8.

Resistencia excepcional para mayor confianza en el día a día

(Image credit: POCO)

En el corazón de la extraordinaria autonomía de POCO X8 se encuentra una batería completamente renovada, con mayor capacidad, carga más rápida y una vida útil más prolongada. POCO X8 redefine la libertad móvil con una enorme batería de 8,340 mAh (típ.), que ofrece 63.2% más capacidad que su predecesor.

Desarrollada con tecnología de batería de silicio-carbono y un 13% de contenido de silicio, ofrece una alta densidad energética y permite una autonomía de más de 2 días con una sola carga. La batería también está diseñada para ofrecer resistencia a largo plazo, ya que conserva 80% o más de su capacidad después de 1,600 ciclos de carga, brindando un rendimiento confiable equivalente a aproximadamente seis años de uso regular.

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Además, POCO X8 ha superado una amplia variedad de exigentes pruebas en condiciones de temperatura extrema, estrés mecánico y ciclos de vida de la batería, obteniendo la certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en rendimiento de batería, que avala su sólida confiabilidad. Como complemento a esta autonomía mejorada, el dispositivo es compatible con HyperCharge de 67 W y carga inversa por cable de 22.5 W, lo que permite realizar cargas rápidas y, al mismo tiempo, utilizar el teléfono como una batería portátil para cargar otros dispositivos mientras estás en movimiento.

Visualización cómoda con una gran pantalla diseñada para el cuidado de la vista

(Image credit: POCO)

Diseñado para aprovechar al máximo cada momento frente a la pantalla, POCO X8 incorpora una enorme pantalla ultrabrillante de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K, que ofrece un campo de visión más inmersivo para entretenimiento, gaming y navegación cotidiana.

Con un brillo máximo de hasta 3,500 nits en el 25% de la pantalla, el contenido permanece claro y fácil de visualizar incluso bajo la luz directa del sol. Esta experiencia es posible gracias a un material luminiscente de nivel flagship, que ofrece imágenes más brillantes con una mayor eficiencia energética.

Para brindar una visualización cómoda durante todo el día, POCO X8 cuenta con certificaciones de cuidado de la vista de TÜV Rheinland, permitiendo a los usuarios disfrutar de su contenido favorito durante más tiempo con mayor comodidad visual.

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Diseño y durabilidad elevados al siguiente nivel

Diseñado para un estilo de vida moderno, POCO X8 adopta una estética limpia y minimalista con elementos geométricos y líneas definidas. El marco central incorpora un acabado con arenado que ofrece una textura mejorada y un agarre más cómodo. En la parte frontal, la pantalla plana con biseles estrechos proporciona una experiencia visual amplia e inmersiva.

Como toque final de su elegante diseño, el dispositivo ofrece una durabilidad excepcional. POCO X8 cuenta con clasificaciones de resistencia al agua y al polvo IP66, IP68, IP69 e IP69K, líderes en la industria, para mantener el teléfono protegido en diferentes situaciones cotidianas.

Llevando esta capacidad aún más lejos, POCO X8 estrena el primer Modo Subacuático de POCO, que permite explorar experiencias completamente nuevas desde una perspectiva diferente. Esta innovadora función es ideal para capturar momentos divertidos con amigos y familiares en el agua, o incluso fotografiar peces dentro de peceras.

Además, la pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2. POCO X8 ofrece un excelente rendimiento contra caídas y rayones, protegiendo la pantalla frente a caídas directas de hasta 3 metros.

Rendimiento integral para las necesidades del día a día

Equipado con la plataforma móvil Snapdragon® 6s Gen 4, fabricada mediante un avanzado proceso de 4 nm, POCO X8 ofrece un sólido rendimiento cotidiano que permite abrir aplicaciones rápidamente, realizar múltiples tareas con fluidez y cambiar de una tarea a otra de forma ágil.

Una GPU Adreno integrada mejora aún más la experiencia, ofreciendo gráficos fluidos para gaming en alta definición y cargas de trabajo 3D exigentes.

Impulsado por Xiaomi HyperOS 3, POCO X8 ofrece una experiencia cotidiana más inteligente y conectada. Con Xiaomi HyperIsland, que proporciona funciones inteligentes e intuitivas, y Google Gemini como asistente de IA integrado, el dispositivo ayuda a simplificar las tareas diarias.

Para mejorar la comunicación y la conectividad, Xiaomi Offline Communication permite que los usuarios permanezcan conectados incluso sin cobertura de red, facilitando la comunicación en zonas remotas. El dispositivo también admite un aumento de volumen de hasta 300%, ofreciendo un audio más potente e inmersivo tanto fuera como dentro de casa.

Retratos auténticos y edición inteligente de imágenes

El sistema de imagen mejorado de POCO X8 eleva la calidad de los retratos en todo tipo de situaciones para ayudar a los usuarios a capturar cada momento con mayor autenticidad.

La cámara principal de 50 MP, equipada con OIS y EIS, se complementa con una cámara frontal de 16 MP, ofreciendo retratos de aspecto natural y con mayor nivel de detalle en distintas condiciones de iluminación.

Con Dual video, los usuarios pueden capturar simultáneamente las perspectivas de las cámaras frontal y trasera, combinando dos puntos de vista en una sola grabación para crear contenido más dinámico y atractivo.

Después de capturar una imagen, las intuitivas herramientas de edición con IA, como AI Glare Removal, AI Erase Pro, AI Image Expansion, AI Image Enhancement y AI Beautify, facilitan el perfeccionamiento de cada toma y la creación de historias visuales con un acabado más pulido.