Xiaomi quiere que olvides el cargador con la llegada del nuevo REDMI Note 17 Pro Max 5G

¡Anota la fecha! Xiaomi anunció la fecha de llegada de la Serie REDMI Note 17, una generación que destaca por ofrecer una experiencia de batería única y mayor tranquilidad para el uso diario.

Cabe señalar que la serie estará integrada por REDMI Note 17, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Como modelo insignia de la serie, REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora la batería de mayor capacidad que Xiaomi ha integrado hasta la fecha en un smartphone para este mercado: una batería de silicio-carbono de 9210 mAh1, con un contenido de silicio del 16%, capaz de ofrecer hasta tres días de autonomía con una sola carga². Gracias a 100W HyperCharge 3, puede obtener energía para todo el día con solo 20 minutos de carga4, mientras que la carga inversa de 27W5 permite cargar smartphones y accesorios compatibles.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

(Image credit: Xiaomi)

Diseñado para ofrecer confiabilidad a largo plazo, su sistema inteligente de gestión de batería ayuda a conservar al menos el 80% de su capacidad después de aproximadamente seis años de uso diario5. Además, cuenta con la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería, reforzando sus estándares de seguridad, durabilidad y vida útil.

Espera próximamente el lanzamiento de la Serie REDMI Note 17 el 20 de Octubre

Muy pronto se darán a conocer todos los detalles de la Serie REDMI Note 17, incluyendo las especificaciones de los demás modelos y otras innovaciones enfocadas en resistencia al agua, protección ante caídas y durabilidad, diseñadas para brindar mayor tranquilidad durante años de uso cotidiano.