Xiaomi agrega un integrante más a la familia Redmi Note 14 en México con la llegada del nuevo 14S

¡La espera terminó! Xiaomi le da la bienvenida en México al nuevo Redmi Note 14s, el integrante más reciente de la serie Redmi Note 14.

Este dispositivo incorpora una cámara de 200MP, un diseño delgado, y una suite de herramientas potenciadas por inteligencia artificial, todo a un precio competitivo.

Redmi Note 14S integra una cámara principal de 200MP para capturar cada momento con la mejor definición, así mismo, integra un ultra gran angular de 8MP y una cámara macro de 2MP. Este potente sistema cuenta con zoom digital de hasta 20x y nuevas funciones como AI Erase, AI Sky, y dual video, ideales para creadores de contenido y amantes de la fotografía. Además, su sistema de estabilización OIS + EIS garantiza tomas nítidas incluso en movimiento.

