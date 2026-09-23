Xiaomi presenta la serie REDMI Note 17: cuatro smartphones diseñados para durar años
Xiaomi presentó la serie REDMI Note 17, la nueva generación de su línea de smartphones más vendida, integrada por cuatro modelos: REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17. La nueva familia apuesta por baterías de mayor capacidad, carga más rápida, resistencia al agua y las caídas, además de un diseño renovado.
El lanzamiento también marca un hito para la compañía, ya que la serie REDMI Note superó las 500 millones de unidades vendidas a nivel mundial. La nueva generación mantiene la filosofía de ofrecer “productos premium accesibles y calidad premium en cada producto”, ahora bajo el concepto “Built to Last” (diseñado para durar).
REDMI Note 17 Pro Max 5G: hasta 9,210 mAh
El REDMI Note 17 Pro Max 5G encabeza la familia con una batería de 9,210 mAh, la de mayor capacidad que Xiaomi ha integrado en un smartphone. Cuenta con HyperCharge de 100 W y carga inversa de 27 W, además de ofrecer hasta tres días de autonomía y la posibilidad de obtener energía suficiente para un día completo de uso con apenas 20 minutos de carga.
Por su parte, el REDMI Note 17 Pro 5G incorpora una batería de 8,340 mAh y HyperCharge de 67 W, mientras que el REDMI Note 17 5G y el REDMI Note 17 integran baterías de 7,700 mAh con carga turbo de 45 W. Toda la serie utiliza el sistema de batería Titan de REDMI, basado en tecnología de silicio-carbono y un sistema inteligente de administración energética.
Las baterías conservan al menos 80 % de su capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, equivalentes a aproximadamente seis años de uso habitual. Además, toda la serie ofrece hasta seis años de actualizaciones de seguridad; determinados modelos cuentan con hasta seis años de vida útil de batería y el REDMI Note 17 Pro Max 5G promete una experiencia de software como nueva durante seis años.
Calidad titánica y resistencia
El REDMI Note 17 Pro Max 5G y el REDMI Note 17 Pro 5G son los primeros smartphones de la industria en obtener la certificación Titan Quality de 5 estrellas de TÜV SÜD. El estándar evalúa resistencia a caídas, resistencia al agua y rendimiento de la batería mediante pruebas de laboratorio y condiciones reales.
Ambos modelos obtuvieron la certificación completa en los tres apartados, mientras que el REDMI Note 17 5G y el REDMI Note 17 cuentan con la certificación de rendimiento de batería de 5 estrellas de TÜV SÜD.
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Los modelos Pro incorporan REDMI Titanic Frame, una arquitectura reforzada contra las exigencias del uso diario, además de protección IP66, IP68, IP69 e IP69K. También superaron una prueba de resistencia al agua a dos metros de profundidad durante 72 horas e incluyen, por primera vez, Modo subacuático. La tecnología Wet Touch 2.0 detecta agua, aceite, espuma y sudor para mantener la precisión táctil.
Asimismo, los modelos Pro certificados por SGS fueron probados para resistir caídas de hasta tres metros sobre superficies de granito. Corning Gorilla Glass Victus 2, una tarjeta madre de alta resistencia, un marco intermedio MDA reforzado y almohadillas amortiguadoras complementan la protección interna.
Diseño renovado
La serie REDMI Note 17 presenta una estética más limpia y contemporánea, con módulo de cámaras rediseñado, pantalla plana, esquinas ligeramente redondeadas y una cubierta trasera con dos acabados.
El REDMI Note 17 Pro Max 5G está disponible en Mist White y Black. El primero incorpora una cubierta fotocromática que cambia de blanco nube a un tono entre rosa y naranja al exponerse a luz ultravioleta. El REDMI Note 17 Pro 5G ofrece Sky Blue, Satin Orange y Black; Satin Orange utiliza un proceso Glitter Process que genera patrones únicos en cada dispositivo.
Pantallas y audio
Los modelos Pro cuentan con pantallas AMOLED de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3,500 nits. También ofrecen profundidad de color de 12 bits, relación de contraste de 8,000,000:1, gama DCI-P3, Corning Gorilla Glass Victus 2 y frecuencia de muestreo táctil instantánea de 3,200 Hz.
El REDMI Note 17 Pro Max 5G añade HDR10+ y Dolby Vision. Ambos modelos Pro cuentan con atenuación PWM de 3,840 Hz y certificaciones TÜV Rheinland.
El REDMI Note 17 5G y el REDMI Note 17 integran pantallas AMOLED FHD+ de 6.99 pulgadas, resolución de 2396 × 1080, hasta 120 Hz, brillo máximo de 1,800 nits y frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz.
En audio, toda la familia ofrece sonido potente y claro. El REDMI Note 17 y REDMI Note 17 5G alcanzan un aumento de volumen de 200 %, el REDMI Note 17 Pro 5G llega a 300 % y el REDMI Note 17 Pro Max 5G alcanza 400%. Los modelos Pro también incluyen Dolby Atmos y Hi-Res.
Snapdragon, rendimiento e inteligencia artificial
El REDMI Note 17 Pro Max 5G utiliza la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 5, con proceso de 4 nm, CPU de ocho núcleos de hasta 2.6 GHz, GPU Adreno, memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1. El REDMI Note 17 Pro 5G incorpora Snapdragon 6s Gen 4, también fabricado en 4 nm, con CPU de hasta 2.4 GHz.
Ambos modelos admiten hasta 24 GB de RAM mediante ampliación de memoria. El REDMI Note 17 5G utiliza Snapdragon 4 Gen 4, mientras que el REDMI Note 17 incorpora Snapdragon 6s 4G Gen 2.
En inteligencia artificial, el REDMI Note 17 Pro Max 5G integra Xiaomi HyperAI con funciones como AI Writing, AI Interpreter, AI Dynamic Wallpapers, AI Speech Recognition y AI Creativity Assistant. El REDMI Note 17 Pro 5G añade AI Glare Removal, AI Image Enhancement, AI Beautify, AI Erase Pro y AI Image Expansion. Toda la serie incluye Google Gemini y Circle to Search con Google.
Cámaras y creación de contenido
El REDMI Note 17 Pro Max 5G cuenta con cámara principal de 50 MP con OIS, apertura f/1.5, píxeles de 0.8 μm y lente 6P, además de una cámara ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 32 MP.
El REDMI Note 17 Pro 5G también ofrece una cámara principal de 50 MP con OIS, apertura f/1.8, cámara ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 16 MP. Los modelos REDMI Note 17 y REDMI Note 17 5G incorporan cámara principal de 50 MP y frontal de 16 MP.
Toda la serie permite grabación con cámara dual. El REDMI Note 17 Pro Max 5G añade grabación 4K a 30 fps, Video profesional y Live Moment. Los modelos Pro también incorporan herramientas como AI Glare Removal, AI Erase Pro, AI Beautify y AI Image Enhancement.
Especificaciones principales
REDMI Note 17: pantalla AMOLED FHD+ de 6.99 pulgadas, Snapdragon 6s 4G Gen 2, batería de 7,700 mAh, carga de 45 W, cámara principal de 50 MP, IP65 y Bluetooth 5.0. Estará disponible en Celestial Purple, Sky Teal y Black, con configuraciones de hasta 8 GB + 256 GB.
REDMI Note 17 5G: pantalla AMOLED FHD+ de 6.99 pulgadas, Snapdragon 4 Gen 4, batería de 7,700 mAh, carga de 45 W, cámara principal de 50 MP, IP65 y Bluetooth 5.1. Estará disponible en Cosmic Purple, Sky Green y Black, con versiones de hasta 8 GB + 256 GB.
REDMI Note 17 Pro 5G: pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas, Snapdragon 6s Gen 4, batería de 8,340 mAh, HyperCharge de 67 W, carga inversa de 22.5 W, cámara principal de 50 MP con OIS, 8 MP ultra gran angular, IP66/IP68/IP69/IP69K y Bluetooth 5.1. Estará disponible en Sky Blue, Satin Orange y Black, con versiones de hasta 8 GB + 512 GB.
REDMI Note 17 Pro Max 5G: pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas, Snapdragon 6 Gen 5, batería de 9,210 mAh, HyperCharge de 100 W, carga inversa de 27 W, cámara principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 8 MP, cámara frontal de 32 MP, Wi-Fi 6 y Bluetooth 6.0. Estará disponible en Mist White y Black, con versiones de hasta 12 GB + 256 GB y 8 GB + 512 GB.
Precios y disponibilidad
Cabe señalar que los precios oficiales aún no están disponibles, así que les recomendamos estar al pendiente de futuras actualizaciones. A continuación encontrarán las versiones así como colores disponibles.
El REDMI Note 17 Pro Max 5G estará disponible en Mist White y Black, en versión de 8 + 512 GB.
El REDMI Note 17 Pro 5G llegará en Sky Blue, Satin Orange y Black, con versiones de 8 + 512 GB y 6 + 256 GB.
El REDMI Note 17 5G estará disponible en Cosmic Purple, Sky Green y Black, en versión de 6 + 256 GB.
Lo que si conocemos es que quienes compren la serie REDMI Note 17 en tiendas oficiales tendrán acceso sin costo adicional a seis meses de Google One con 200 GB, dos meses de YouTube Premium y tres meses de Spotify Premium. La disponibilidad de estas promociones varía según el mercado.