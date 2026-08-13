¿Listo para regresar a clases? Xiaomi tiene estos dispositivos para acompañarte todo el semestre

¿Estás listo para un nuevo ciclo escolar? Sabemos que es muy probable que estés nervioso por cumplir nuevas metas, adaptarte a nuevos horarios e incluso conocer nuevas amistades o desarrollar nuevas habilidades.

Ya sea que estés en secundaria, preparatoria o universidad, contar con la tecnología adecuada puede ayudarte a disfrutar más cada materia, impulsar tu creatividad y mantener el ritmo durante todo el semestre.

Desde proyectos audiovisuales y clases de diseño hasta las actividades del día a día, estos dispositivos de Xiaomi están pensados para acompañar a los estudiantes en cada momento, dentro y fuera del salón de clases.

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Para fotografía, creación de contenido y comunicación

(Image credit: Xiaomi)

Las materias relacionadas con fotografía, comunicación, marketing o creación de contenido encuentran un gran aliado en el Xiaomi 17T Pro. Su sistema de lentes Leica permite capturar desde pequeños detalles hasta escenas a gran distancia, ideal para documentar prácticas de campo, excursiones, viajes, y diferentes actividades académicas. Esto es posible gracias al Telefoto Leica 5x con Ultra Zoom de hasta 120x con AI, que ofrece una gran versatilidad para acercarse a cada momento.

Para acompañar estas actividades durante todo el día, el Xiaomi 17T Pro integra una batería de 7000 mAh, diseñada con un alto contenido de silicio para ofrecer una mayor densidad energética y una autonomía prolongada. Así, los estudiantes pueden afrontar jornadas de clases, sesiones de estudio, actividades extracurriculares, prácticas y reuniones con compañeros con mayor libertad, sin tener que preocuparse constantemente por encontrar un cargador.

Para diseño, ilustración y tomar apuntes

(Image credit: Xiaomi)

Cuando las clases incluyen bocetos, presentaciones, mapas mentales o trabajos colaborativos, la Xiaomi Pad 8 se convierte en una herramienta versátil para dar forma a las ideas. Su pantalla de 11.2 pulgadas con relación de aspecto 3:2 ofrece un espacio cómodo para leer documentos, visualizar presentaciones y realizar anotaciones, mientras que el Xiaomi Focus Pen Pro permite llevar las ideas a la pantalla de forma natural, ya sea al tomar notas o trabajar en proyectos creativos.

Además, su Modo Estación de trabajo mejorado y una experiencia de navegación a nivel PC facilitan trabajar entre distintas aplicaciones, organizar información y realizar tareas de manera más eficiente. Todo esto en un diseño ultraportátil que cabe fácilmente en la bolsa, ideal para acompañar a los estudiantes entre clases, sesiones de estudio y traslados diarios

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Para educación física, deporte y bienestar

El regreso a clases también implica encontrar un equilibrio entre el estudio y mantenerse activo. El Xiaomi Watch S5 acompaña a los estudiantes durante entrenamientos, clases deportivas o caminatas por el campus con más de 150 modos deportivos y datos de actividad personalizables, que permiten dar seguimiento al desempeño y comprender mejor la intensidad de cada ejercicio para avanzar hacia sus objetivos diarios.

Más allá del entrenamiento, también se convierte en un aliado para el día a día: permite consultar notificaciones y recordatorios sin necesidad de sacar el teléfono constantemente, ayudando a mantener el enfoque durante la jornada. Además, su monitoreo avanzado del sueño analiza el descanso y ofrece recomendaciones personalizadas, sumando una herramienta para encontrar un mejor balance entre clases, actividad física y recuperación.

Tecnología que acompaña cada reto del semestre

Este regreso a clases, Xiaomi reúne herramientas que se integran naturalmente a la rutina estudiantil para hacer que cada proyecto, práctica y momento dentro y fuera del aula se viva con mayor confianza.