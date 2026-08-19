HP OmniBook llega a México: una nueva familia de AI PC para trabajar, estudiar y crear

¿Estás pensando en adquirir una nueva laptop? De ser así, tenemos la opción perfecta, sin importar si es para trabajar, estudiar y crear.

Se trata de la familia HP OmniBook que recientemente llegó a México. Cabe mencionar que es un nuevo portafolio de AI PC’s diseñado para responder a las nuevas formas de trabajar, estudiar y crear. Integrado por las familias HP OmniBook Ultra, HP OmniBook X, HP OmniBook 5 y HP OmniBook 3 el portafolio ofrece diferentes configuraciones para estudiantes, profesionales, emprendedores y creadores de contenido que buscan productividad, movilidad, desempeño y capacidades de inteligencia artificial, pero sobre todo ofrece batería de larga duración para que pueda tener libertad para crear desde donde sea.

Actualmente, una misma computadora acompaña actividades de trabajo, estudio, creación de contenido y entretenimiento. Para responder a esta evolución, HP presenta en México la familia HP OmniBook, un nuevo portafolio de AI PC’s que ofrece distintas configuraciones para estudiantes, profesionales, emprendedores y creadores de contenido.

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"Hoy las personas estudian, trabajan, crean y desarrollan proyectos personales desde un mismo dispositivo. Con la llegada de la familia HP OmniBook buscamos acompañar ese estilo de vida con una nueva generación de AI PC’s que combina autonomía, movilidad y experiencias impulsadas por inteligencia artificial", comentó [Nombre, cargo], de HP México.

La familia HP OmniBook reúne laptops hechos para adaptarse a diferentes estilos de vida. Desde equipos para la productividad cotidiana hasta opciones para usuarios con mayores necesidades de desempeño, el portafolio integra soluciones que comparten atributos como inteligencia artificial, diseño premium y experiencias de colaboración, además de batería de larga duración en los modelos HP OmniBook.

HP OmniBook 3 (Image credit: HP)

Batería de larga duración para el día a día

Uno de los principales atributos de las nuevas laptops HP OmniBook es la batería de larga duración, diseñada para ofrecer mayor autonomía durante la jornada. Dependiendo del modelo y la configuración, el portafolio incorpora plataformas Intel Core Ultra y Qualcomm Snapdragon, que ofrecen un equilibrio entre rendimiento, eficiencia energética y capacidades optimizadas para inteligencia artificial.

Inteligencia artificial para productividad

La familia HP OmniBook incorpora capacidades de inteligencia artificial para facilitar tareas como las videollamadas, la organización del trabajo y la creación de contenido. Dependiendo del modelo, los usuarios pueden aprovechar hardware especializado y las funciones de IA disponibles en Windows para mejorar la productividad en diferentes actividades cotidianas.

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Diseño, multimedia y movilidad

Las familias HP OmniBook están diseñadas para ofrecer experiencias que respondan a distintos escenarios de uso. Pantallas de alta calidad, cámaras optimizadas para videollamadas, sistemas de audio mejorados y diseños pensados para productividad, colaboración y entretenimiento permiten que los usuarios encuentren un equipo acorde con su forma de trabajar, estudiar o crear.

Con este lanzamiento, HP fortalece su portafolio de AI PC’s en México con una nueva familia de equipos diseñada para responder a las distintas formas en que las personas trabajan, estudian, crean y colaboran. Para conocer más información sobre la familia HP OmniBook, sus modelos, configuraciones y disponibilidad, visite HP.com o consulte a su distribuidor autorizado.