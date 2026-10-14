HP presenta una PC con teclado resistente a salpicaduras y fácil de limpiar: la EliteBoard G1a tiene un procesador AMD Ryzen y una batería de 32 Wh, pero carece de touchpad, según una reseña

La reseña completa de ComputerBase concluye que la EliteBoard G1a de HP es una computadora con teclado bien diseñada, cuyo mayor problema es su precio de 2,149 euros

HP promete un teclado resistente a los derrames y fácil de limpiar, diseñado para cumplir con la norma MIL-STD-810, pero probablemente no deberías sumergirlo en agua

La batería de 32 Wh alcanzó una impresionante autonomía de 6 h 21 m, frente a las 3,5 horas que afirmaba HP, aunque en dicha prueba no alimentaba ninguna pantalla

El EliteBoard G1a de HP, la computadora con Windows integrada en un teclado de tamaño completo que la empresa presentó por primera vez en el CES 2026, ha sido sometida a una prueba de laboratorio completa por parte del sitio alemán ComputerBase, y el veredicto es, en general, favorable.

En su reseña, ComputerBase concluye que la PC con teclado integrado no es solo una idea interesante, sino que está bien ejecutada.

Su mayor debilidad es el precio muy elevado, algo que comparten prácticamente todos los equipos de cómputo lanzados este año, lo que podría hacer que, para muchos consumidores y departamentos de TI por igual, sea un lujo en lugar de una necesidad.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Sin touchpad por diseño y con una memoria limitada

La unidad de prueba combina un AMD Ryzen AI 7 PRO 350, un chip Kraken Point con cuatro núcleos Zen 5 y cuatro Zen 5c, gráficos Radeon 860M y una NPU de 50 TOPS, con un único módulo SO-DIMM DDR5-5600 de 32 GB y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB.

Todo este hardware se encuentra debajo de las teclas, dentro de un chasis que mide 358 × 119 × 18 mm y pesa 670 g. En cuanto a conectividad, incluye dos puertos USB-C en la parte trasera —uno USB4 con DisplayPort 2.1b y otro de 10 Gbps—, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, bocinas estéreo y dos micrófonos.

Según HP, el teclado supera las pruebas MIL-STD-810. Las pruebas realizadas también confirmaron ampliamente las afirmaciones de la página del producto sobre su «teclado resistente a salpicaduras y fácil de limpiar».

Sin embargo, su ventaja práctica más importante podría ser la facilidad de mantenimiento. HP afirma que el módulo del teclado, montado en la parte superior, puede sustituirse en menos de 10 minutos. ComputerBase confirma que el panel inferior se abre rápidamente y permite acceder a la memoria RAM, el SSD y el módulo Wi-Fi.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El EliteBoard tampoco incluye un panel táctil, aunque nunca estuvo diseñado para tener uno. HP envía cada unidad con un mouse inalámbrico HP 675M que ya viene emparejado y que parece cumplir de sobra con su función. El autor de la reseña no tuvo quejas al respecto, aunque otros han sido menos tolerantes con la ausencia de un panel táctil.

Sin embargo, las principales objeciones del autor de la reseña se encuentran en otros aspectos. Considera que dos puertos USB-C podrían ser insuficientes y recomienda reservar presupuesto para un concentrador USB-C con HDMI, Ethernet y USB-A. De hecho, así conectó el equipo a su propio monitor de prueba.

También descubrió que ni las herramientas de actualización de HP ni Windows Update permitían instalar una versión del controlador de gráficos AMD posterior a la publicada en octubre de 2025. No obstante, la instalación manual de Adrenalin funcionó sin problemas.

Este teclado que también funciona como computadora ofrece un rendimiento respetable, pero tiene limitaciones de diseño que lo frenan. Al contar con un solo módulo SO-DIMM instalado, la APU funciona en modo de canal único, una configuración que suele penalizar el rendimiento de los chips de AMD.

Más importante aún, después de un impulso inicial de turbo que supera los 50 W, la tecnología de gestión de energía Skin Temperature Aware Power Management (STAPM) de AMD limita el chip a aproximadamente el 75% de su objetivo de potencia del paquete, es decir, unos 25 W, para mantener una temperatura cómoda en la superficie del teclado.

El resultado es una puntuación multinúcleo de 794 en Cinebench 2024, ligeramente inferior a los 841 puntos que ComputerBase registró con el mismo chip en la mini PC Edge AI de Sapphire.

Aunque no es el uso para el que fue diseñado, jugar queda prácticamente descartado. Cyberpunk 2077 alcanza un promedio de 14.1 fps a 1080p con los ajustes gráficos en alto. Esto indica que el EliteBoard G1a está dirigido principalmente a profesionales y empresas, sin pretender ser otra cosa, pese a contar con una GPU integrada bastante competente.

La etiqueta «Next Gen AI PC» de HP también podría generar controversia porque, aunque el equipo puede ejecutar tareas de IA localmente, es notoriamente lento para hacerlo. En LM Studio, Qwen3 14B alcanzó 3.9 tokens por segundo con la CPU y 4.2 con la GPU, mientras que no fue posible utilizar la NPU. La reseña reconoce que la IA local funciona en el EliteBoard, pero solo dentro de límites estrictos y, en el mejor de los casos, a un ritmo muy lento.

La batería de 32 Wh viene instalada en las tres configuraciones alemanas, pero es opcional o no está disponible en otros mercados. HP promete una autonomía de 3.5 horas. ComputerBase midió seis horas y 21 minutos en la prueba de oficina Procyon, y cuatro horas y 18 minutos al reproducir videos de YouTube en 4K. Esto sugiere que las cifras de HP podrían subestimar la autonomía que ofrece el equipo en la mayoría de los escenarios de uso.

Sin embargo, esto quizá no compense su costo. La configuración de prueba de ComputerBase tiene un precio de venta recomendado de 2,149 euros, mientras que el modelo alemán más económico comienza en 1,299 euros e incluye un procesador de cuatro núcleos, además de la mitad de memoria RAM y almacenamiento.

En Estados Unidos, ComputerBase descubrió que el configurador de HP cobra $1,900 dólares adicionales por pasar de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a 32 GB distribuidos en dos módulos y hasta 2 TB de almacenamiento. Esto eleva el precio de un sistema configurado a $4,632 dólares, mientras que la opción anunciada de 64 GB ni siquiera está disponible.

Teniendo en cuenta su precio y el nicho al que se dirige, es posible concluir que el EliteBoard tendrá dificultades para hacerse un lugar en el mercado. Queda atrapado entre las computadoras de escritorio tradicionales y las mini PC, por un lado, y las laptops realmente portátiles, por el otro. Además, ofrece muy pocas ventajas frente a una mini PC, muchas de las cuales también funcionan como sistemas de IA mucho más capaces, a pesar de que el EliteBoard tiene un precio considerable y ofrece pocas posibilidades de actualización.

Aun así, es una opción interesante que permite trasladar el equipo de un lugar de trabajo a otro sin perder el progreso. Sin embargo, está por verse si eso justifica su precio prémium en un momento en que los consumidores están cada vez más preocupados por el aumento de los costos de los componentes.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.