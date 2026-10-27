Esta marca japonesa resuelve el dilema de las laptops 2 en 1 con un diseño de apenas 989 gramos, hasta 28.5 horas de batería y un stylus que se carga dentro del equipo

La Dynabook V83/PA incluye un lápiz óptico recargable en una computadora portátil convertible que pesa 989 g

La pantalla táctil de 13.3 pulgadas ofrece resolución WUXGA en un diseño convertible y liviano

La autonomía estimada de la batería alcanza las 28.5 horas en modo de espera y las 16 horas durante la reproducción de video

Dynabook ha presentado el V83/PA, una computadora portátil convertible de 989 g que ofrece la portabilidad de las computadoras portátiles convencionales.

El dispositivo incorpora un lápiz óptico que se guarda en un compartimento específico dentro de su chasis, lo que permite a los usuarios guardarlo y recargarlo internamente.

Su pantalla táctil LCD de 13.3 pulgadas ofrece una resolución de 1920 × 1200, y su diseño convertible permite a los usuarios alternar entre el uso de una computadora portátil convencional para negocios y el de una tableta.

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Diseño ligero con amplia conectividad

Con unas dimensiones aproximadas de 298,8 × 212 × 18,8 mm, la computadora portátil cuenta con bordes traseros redondeados, un acabado en azul «Dark Tech Blue» y un panel táctil más grande.

La computadora portátil incluye dos conexiones Thunderbolt 4, una en cada lado, para conectar periféricos sin restringir la colocación de los cables.

Además, cuenta con dos puertos USB 3.2 Gen 1, junto con un puerto HDMI, Gigabit Ethernet y un conector de audio de 3,2 mm para conectar accesorios informáticos convencionales.

Su conexión inalámbrica utiliza Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, mientras que las configuraciones opcionales de banda ancha móvil brindan acceso a redes 4G o 5G.

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El teclado incorpora protección contra derrames de aproximadamente 30 cc de líquido; sin embargo, para garantizar la protección, los usuarios deben apagar la computadora después de un derrame accidental.

Dynabook no ha publicado la capacidad de la batería, pero estima 28,5 horas en modo inactivo y 16 horas de reproducción de video.

Procesadores Intel, capacidades de inteligencia artificial y seguridad empresarial

Bajo el capó, estas laptops ofrecen diferentes procesadores Intel, entre ellos los Core Ultra 7 365, Ultra 7 355, Ultra 5 335 y Ultra 5 325.

Las Dynabook cuentan con 16 GB o 32 GB de RAM, acompañados de 512 GB o 1 TB de almacenamiento SSD y Windows 11 Pro.

La V83/PA incluye una herramienta de IA propia que traduce y resume el contenido en pantalla cuando los usuarios rodean la información relevante con un dedo o un lápiz óptico.

El procesamiento se realiza de forma local, en lugar de recurrir a servidores externos, lo que permite al software trabajar con el contenido seleccionado sin transmitirlo para su análisis en la nube.

Para las videoconferencias, la laptop también es compatible con la cancelación de ruido mediante IA y Windows Studio Effects, que ofrecen funciones de software adicionales para las reuniones en línea.

Su tecnología propia Empower Technology mantiene el rendimiento del procesador durante las cargas de trabajo exigentes.

Dynabook ofrece la V83/PA con un sensor frontal de 5 MP compatible con el reconocimiento facial o una alternativa de 0.92 MP. La cámara trasera, por su parte, tiene una resolución aproximada de 8 MP.

Los usuarios también pueden desbloquear el dispositivo con un lector de huellas dactilares, que complementa la opción de reconocimiento facial disponible en la versión con la cámara de mayor resolución.

Las medidas de seguridad para empresas incluyen el cumplimiento de los requisitos de Secured-Core PC, compatibilidad con NIST SP800-171 y un administrador de seguridad propio que protege el BIOS.

La V83/PA tiene un precio inicial de ¥1,057,320, aproximadamente $6,740. Esta cifra corresponde únicamente a la configuración básica, por lo que la versión con 32 GB de RAM y SSD de 1 TB probablemente costará considerablemente más.

Su peso de 989 g y la autonomía de su batería siguen siendo estimaciones del fabricante que ninguna prueba independiente ha verificado.

Muchas laptops convertibles prémium y ultraligeras de otras marcas ofrecen procesadores y memoria comparables por menos dinero, aunque pocas integran un lápiz óptico recargable dentro del cuerpo del dispositivo.

Por lo tanto, la V83/PA depende de su bajo peso y su lápiz integrado para justificar un precio difícil de defender, considerando que sus especificaciones son bastante convencionales en otros aspectos.

A través de PC Watch

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