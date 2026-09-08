La nueva laptop ultraligera de Huawei es realmente delgada y esbelta, con solo 798 g; sin embargo, es posible que los fans occidentales nunca puedan tener una en sus manos

El Huawei MateBook Pro S pesa 798 g y mide 11,9 mm de grosor; cuenta con una pantalla táctil OLED flexible de 14,2 pulgadas con resolución de 3,1K y frecuencia de actualización de 120 Hz, además de una batería de 54 Wh

La computadora portátil funciona con HarmonyOS 6.1 en lugar de Windows y utiliza un SoC Kirin XE90, un diseño ARM de HiSilicon fabricado en el nodo de 7 nm de SMIC, con un consumo máximo de 20 W

Actualmente solo se vende en China, donde su precio inicial es de 7,999 yuanes, y no se han anunciado planes para una disponibilidad más amplia

Huawei ha lanzado el MateBook Pro S, una computadora portátil de 14.2 pulgadas que pesa 798 gramos y mide 11.9 mm en su punto más grueso.

El dispositivo funciona con HarmonyOS 6.1 en lugar de Windows, utiliza el procesador Kirin XE90 diseñado por Huawei y salió a la venta en China el 14 de agosto, con precios a partir de 7,999 yuanes, lo que equivale a poco menos de 1,200 dólares al cambio.

No parece haber planes confirmados para ofrecer oficialmente este mismo portátil en Occidente, pero ya han surgido proveedores externos que ofrecen envíos a países de todo el mundo, aunque a un precio considerablemente más alto.

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Delgada, pero no la más delgada, con una CPU que aún no se ha probado lo suficiente

Con 798 gramos, la MateBook Pro S es notablemente más ligera que la mayoría de sus competidoras, aunque existen alternativas más delgadas de fabricantes japoneses que reducen otros 164 gramos.

Aunque no es una de las laptops más ligeras del mercado, es considerablemente más delgada que otros equipos que compiten en los mismos segmentos de rendimiento. Huawei lo consigue gracias a una cubierta inferior de aleación de magnesio-litio, cubiertas A y C de magnesio-aluminio, una tarjeta madre de tres secciones, un sistema de enfriamiento delgado con dos ventiladores y aspas Shark Fin, como las denomina Huawei, además de una batería con ánodo de alto contenido de silicio.

Con una pantalla táctil OLED flexible de 3.1K, que ofrece un brillo de 1,000 nits en toda la pantalla y hasta 1,600 nits de brillo máximo, además de una tasa de actualización de 120 Hz, sobre el papel cuenta con una de las mejores pantallas disponibles.

Sin embargo, lo que destaca incluso más que su capaz pantalla es el procesador: el Kirin XE90. Huawei afirma que ofrece un 23% más de rendimiento en un solo núcleo, 25% más de eficiencia energética y un 40% más de rendimiento de NPU que el Kirin X90 estándar, mientras que el sistema de enfriamiento permite mantener una potencia sostenida de hasta 20 W.

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Sin embargo, estas cifras no han sido verificadas y gran parte de la información disponible sobre el rendimiento de la laptop se infiere a partir de comparaciones que utilizan las propias cifras de Huawei o de anuncios pagados que afirman que ofrece una "potencia formidable".

Más interesante aún, es posible que utilice el mismo nodo SMIC de 7 nm N+2 que TechInsights encontró cuando analizó físicamente el Kirin X90 de la MateBook Fold, en lugar del proceso de 5 nm que afirmó la televisión china. El XE90 es esencialmente un refinamiento del mismo diseño y no hay indicios de que haya cambiado de nodo desde que se dio a conocer ese hallazgo.

Esto es importante porque no solo afecta el rendimiento de la laptop de Huawei, sino también su eficiencia en una categoría donde el rendimiento por watt es un factor determinante. La laptop también pesa apenas 798 gramos en su configuración más ligera; la gama se divide en las versiones Standard, Soft Light, Privacy y Collector's Edition, cuyos pesos varían considerablemente. Los modelos Standard y Privacy pesan 798 g, la versión Soft Light pesa 805 g y la Collector's Edition alcanza los 825 g, con un grosor de 12.2 mm.

Huawei también afirma que ofrece hasta 18 horas de reproducción de video, una conexión Wi-Fi 7+ estable a una distancia de hasta 1,000 metros en espacios abiertos y sin obstáculos, además de un sistema de seis micrófonos capaz de capturar audio con claridad desde una distancia de hasta 10 metros.

Para quienes buscan una solución que no esté basada en Windows ni Linux, la MateBook Pro S resulta una opción interesante, siempre que estén dispuestos a pagar el precio adicional.

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