Microsoft anuncia las nuevas Surface Pro y Surface Laptop equipados con el chip Snapdragon X2 Plus de Qualcomm, y esta podría ser su mejor oportunidad para competir en el mercado

Microsoft ha presentado una nueva tableta Surface Pro de 12 pulgadas y una Surface Laptop de 13 pulgadas.

Ambos dispositivos para el público en general cuentan con un procesador Snapdragon X2 Plus de 6 núcleos.

Saldrán a la venta el 13 de octubre de 2026, con un precio inicial de 1,149.99 dólares / 1,999 dólares australianos para la Surface Pro y de 1,199 dólares / 2,099 dólares australianos para la Surface Laptop.

Parece que Microsoft podría estar recuperando su rumbo con su línea de productos Surface, luego de que Brett Ostrum, vicepresidente corporativo de Surface Devices, anunciara durante el Snapdragon Summit de Qualcomm que la compañía lanzará una nueva Surface Pro de 12 pulgadas y una Surface Laptop de 13 pulgadas. Ambas estarán impulsadas por los chips Snapdragon X2 Plus de Qualcomm, lo que explica la elección del evento como escenario para el anuncio. (Estoy seguro de que no tuvo nada que ver con el hecho de que el Snapdragon Summit se celebre en Hawái).

Según Microsoft, los dos nuevos dispositivos Surface con procesadores Snapdragon X2 Plus serán hasta un 17 % más rápidos en cargas de trabajo de Office, ofrecerán hasta un 18 % más de eficiencia energética y tendrán un rendimiento gráfico más de 60 % superior.

Como se trata de productos de Microsoft, tampoco podía faltar la ya habitual presunción sobre el rendimiento de IA. La NPU Qualcomm Hexagon ofrece 80 TOPS (billones de operaciones por segundo), lo que se traduce, según la compañía, en un rendimiento de IA local hasta un 95 % más rápido.

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La Surface Pro de 12 pulgadas (2026) es una tablet con Windows 11 construida alrededor del procesador Snapdragon X2 Plus de 6 núcleos, acompañado de 16 GB o 24 GB de RAM LPDDR5x y 256 GB o 512 GB de almacenamiento. La pantalla LCD de 12 pulgadas tiene una resolución de 2196 x 1464 y una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz. Según Microsoft, la pantalla de este nuevo modelo es 25 % más brillante que la de la generación anterior y, además, hay un nuevo color negro. Microsoft estima alrededor de 15.5 horas de reproducción de video local y 13 horas de uso web con una sola carga. Tendrá un precio inicial de $1,149.99 / AU$1,999 (alrededor de £900) y saldrá a la venta el 13 de octubre de 2026.

La Surface Laptop de 13 pulgadas (2026) incorpora el mismo chip Snapdragon X2 Plus de 6 núcleos y está disponible con las mismas configuraciones de memoria y almacenamiento que la Surface Pro. La pantalla táctil de 13 pulgadas tiene una resolución de 1920 x 1280 y una frecuencia de actualización de 60 Hz, algo que, para ser sincero, resulta un poco decepcionante en una laptop actualmente, aunque Microsoft asegura que la pantalla de 500 nits es 25 % más brillante que la del modelo anterior.

También cuenta con dos puertos USB-C (USB 3.2) y un puerto USB-A, un conector para audífonos de 3.5 mm, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Microsoft afirma que ofrece hasta 22.5 horas de duración de batería, lo que, de ser cierto, resulta muy impresionante.

La Surface Laptop tendrá un precio inicial de $1,199 / AU$2,099 (alrededor de £920) y también saldrá a la venta el 13 de octubre de 2026.

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¿Listo para enfrentarte al MacBook Air?

El anuncio de Microsoft de dos nuevos dispositivos Surface para consumidores es definitivamente bienvenido. Las tablets Surface Pro y las Surface Laptop solían ser los productos insignia de Microsoft y escaparates de las funciones más avanzadas de Windows. Sin duda, se sentían como los intentos de Microsoft por crear una MacBook Air. El problema es que nunca alcanzaron ese potencial y, cuando Apple cambió a sus propios chips de la serie M basados en Arm en 2020, la brecha se hizo todavía más grande.

Los dispositivos Surface también contaban con un gran defensor en la figura de Panos Panay, quien tenía un papel importante en Microsoft y cuya pasión por la línea Surface, que él mismo ayudó a crear, era contagiosa (aunque esa influencia no se tradujo en ventas). Después de que Panay dejó Microsoft para unirse a Amazon, parecía que Surface había perdido impulso, algo que tampoco ayudó cuando Microsoft comenzó a dirigir los dispositivos Surface recientes a usuarios comerciales y empresariales, en lugar de a los consumidores convencionales.

Por eso, es bueno ver que estos nuevos dispositivos Surface están claramente dirigidos a los consumidores y que sus precios rondan los mismos niveles que la MacBook Air, después de que Apple aumentara sus precios a principios de este año. También compiten con las nuevas Googlebooks, que saldrán a la venta próximamente y tienen precios similares.

¿Significa esto que Microsoft finalmente tiene un rival para la MacBook Air? Aunque me alegra que lo intente de nuevo, no estoy del todo seguro. El Snapdragon X2 Plus es un chip de gama media bastante competente, pero la variante de 6 núcleos de los nuevos dispositivos Surface se queda corta frente al CPU de 10 núcleos del M5, especialmente porque el M5 ofrece un mejor rendimiento de un solo núcleo.

Mi principal preocupación con la Surface Laptop es que su pantalla de 1920 x 1280 simplemente no podrá competir con la pantalla de la MacBook Air, que ofrece una resolución de 2560 x 1664 para una imagen mucho más nítida.

También he visto las primeras cinco nuevas laptops Googlebook y todas cuentan con pantallas de mayor resolución; algunas incluso incorporan paneles OLED.

La pantalla de la Surface Pro de 12 pulgadas (2026) resulta más prometedora, aunque si quieres utilizarla como laptop, tendrás que comprar un accesorio de teclado, lo que aumenta el precio. Aun así, debería mantenerse por debajo del precio del iPad Pro de 13 pulgadas de Apple.

Así que no estoy completamente seguro de que estos dispositivos vayan a ser los rivales de la MacBook Air y el iPad Pro que Microsoft necesita, pero me alegra que la compañía al menos lo esté intentando de nuevo. Y podría demostrar que estoy equivocado cuando recibamos pronto los nuevos dispositivos Surface para analizarlos.

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