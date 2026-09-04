Premios "Best in Show" de la IFA 2026: nuestras 25 novedades favoritas de la feria tecnológica de Berlín

La IFA, la gran feria anual de tecnología de Berlín, es el lugar donde algunas de las empresas tecnológicas más importantes presentan sus últimas innovaciones, y este año es uno de los más destacados que hemos visto en mucho tiempo en cuanto a lanzamientos interesantes.

La IFA es un lugar ideal para descubrir nuevos y fascinantes gadgets y dispositivos, que van desde lentes de realidad aumentada de última generación hasta vehículos de movilidad personal autónomos, y desde nuevos y peculiares electrodomésticos de cocina hasta ejércitos de robots humanoides.

Hemos seleccionado los mejores productos de entre los nominados a nuestros premios «Best in Show» de la IFA 2026 para elaborar esta lista de nuestros 25 ganadores, basándonos en su nivel de innovación, en qué tan bien cumplen con su propósito y en el grado en que creemos que influirán en su sector del mercado tecnológico.

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Por supuesto, hubo muchos más productos que nos gustaron mucho, pero tuvimos que ser implacables: estas son nuestras mejores selecciones de la IFA 2026.

Audífonos Anker Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro

(Image credit: Anker)

La mejor tecnología ofrece beneficios en la vida real, y ¿qué podría ser más beneficioso que dormir bien por la noche? Los Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro utilizan sensores ópticos PPG intraauriculares para monitorear tu frecuencia cardíaca, lo cual es más preciso que otros métodos de seguimiento óptico gracias a la gran densidad de capilares y a la posición estable del canal auditivo. Ese monitoreo envía datos al estuche de carga SleepHub con pantalla inteligente, que funciona sin necesidad de un teléfono.

Los Sleep Earbuds Pro cuentan con aislamiento pasivo, así como con cancelación activa de ruido de 30 dB, y el sistema de monitoreo de ronquidos integrado en el estuche detecta y enmascara el sonido de los ronquidos de tu pareja utilizando sus propios sonidos incorporados. A pesar de la incorporación de múltiples componentes nuevos, el diseño es más delgado que el de las generaciones anteriores y aún más cómodo para quienes duermen de lado.

El sistema de audio dinámico BioSync de Anker monitorea la relajación en tiempo real, ajustando dinámicamente el contenido y la estructura del audio para ayudarte a encontrar los sonidos para dormir más efectivos. Los audífonos para dormir son algo que realmente puede mejorar tu salud y tu felicidad al mejorar tu sueño, y estos parecen ser una mejora realmente inteligente.

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Agibot A3

(Image credit: Agibot)

Agibot está logrando cosas increíbles con los robots humanoides, y el Agibot A3, de tamaño real, combina múltiples capacidades en un modelo liviano y extremadamente dinámico: si estás formando un grupo de baile de robots o planeando una gran exhibición, el A3 es el robot que debes comprar.

El A3 pesa solo 55 kg, tiene una relación potencia-peso de 0,218 kW/kg y ofrece hasta 12 kW de potencia máxima instantánea, lo que le permite dar volteretas. Su batería tiene una autonomía de hasta 10 horas y se puede cambiar en caliente en segundos, por lo que es ideal para aplicaciones en las que debe durar todo el día. Además, cabe perfectamente en una camioneta para viajar.

Además del control por voz y mediante aplicaciones, el A3 ofrece una tecnología de detección táctil pionera en la industria que agrega interacción física a sus controles. También cuenta con un sistema de micrófonos de matriz múltiple de 360 grados para un reconocimiento de voz preciso, incluso en entornos ruidosos.

Una de las características más emocionantes del A3 es su coordinación en enjambre a gran escala, que utiliza un posicionamiento UWB preciso para permitir actuaciones de hasta 100 robots individuales. Esto hace posible crear espectáculos muy complejos y de gran impacto para grandes eventos, además de permitir que múltiples unidades trabajen de manera inteligente en entornos como fábricas o almacenes. Su capacidad de percepción y su tiempo de funcionamiento lo convierten en un excelente nuevo enfoque para la robótica.

Hypershell X Ultra S

(Image credit: Hypershell)

El exoesqueleto Hypershell X Ultra S ayudó a la alpinista Adriana Brownlee a enfrentarse a temperaturas de -30 °C en el Monte Everest, apoyó al atleta Aurélien Fontenoy en su recorrido de 4,037 km por la Ruta 66 mientras se recuperaba de una lesión, y actualmente está siendo probado por organizaciones de búsqueda y rescate de todo el mundo.

Antes de Hypershell, los exoesqueletos costaban 100 000 dólares o más; ahora, los consumidores pueden acceder a las mismas capacidades por menos de 2 000 dólares, en un dispositivo que pesa menos de 2 kg.

El X Ultra S es un sistema integral de control de movimiento con inteligencia artificial que utiliza un modelo de IA para transformar los datos brutos de los sensores directamente en torque motor, lo que permite una respuesta más rápida, una adaptación más fluida y una sincronización más natural entre el ser humano y la máquina.

Cuenta con 12 modos activos, entre los que se incluyen caminar, andar en bicicleta y correr, además de un nuevo modo de «asistencia suave» (Gentle Assist) para adultos mayores y usuarios con zancadas cortas o arrastradas. El modo «Fitness» agrega resistencia, convirtiendo una caminata en un entrenamiento.

Pero lo que nos convenció fue el precio: esto podría ser un punto de inflexión para que las personas con movilidad limitada salgan y hagan más cosas que les gustan, desde hacer senderismo hasta simplemente visitar las tiendas locales.

JMGO IRIS Ultra Max

(Image credit: JMGO)

El IRIS Ultra Max es uno de los primeros proyectores inteligentes insignia del mundo con verdadera resolución 4K a 120 Hz, que ofrece 4K nativo (en lugar de con desplazamiento de píxeles) a 120 Hz desde la entrada hasta la salida, todo ello en una carcasa muy compacta.

El sistema de doble iris del Ultra Max cuenta con 6+9 láminas, el mayor número en su clase, lo que promete mejorar la supresión de la luz parásita en un 11,34 % para obtener una imagen más precisa, al tiempo que ofrece un contraste líder en su clase, con una relación declarada de 10 000:1. El motor de triple láser MALC 6.0 ofrece unos impresionantes 6,500 lúmenes ISO de brillo, lo que lo hace más visible en una mayor variedad de condiciones de iluminación, y con la capacidad prometida de recrear el 110 % del espacio de color BT.2020, con una asombrosa precisión de color de delta-E de 0.7, lo que significa que es verdaderamente capaz de ofrecer un rango y una precisión de color de nivel profesional.

El IRIS Ultra Max también presenta un sistema óptico 3 en 1, pionero en la industria, que integra un zoom óptico de 0,88–1,7:1, desplazamiento de lente en cuatro direcciones (V ±130 %, H ±53 %) y un cardán impulsado por IA (360° H, 150° V) en una arquitectura de proyección unificada. Esto lo hace mucho más flexible que los proyectores tradicionales en cuanto al posicionamiento, ya que cuenta con numerosas opciones para corregir la imagen. Ofrece a las pequeñas instalaciones de cine en casa un rendimiento de primer nivel sin concesiones.

DJI Osmo Pocket 4P

(Image credit: DJI)

Diseñada tanto para vlogueros como para cineastas, la Osmo Pocket 4P es la primera cámara con gimbal de bolsillo y doble lente del mundo. Ofrece imágenes de calidad cinematográfica en un formato que cabe en el bolsillo y cuenta con la estabilización Ronin de DJI, ganadora de un Premio Óscar.

El lente principal es un gran angular equivalente a 20 mm con una apertura de f/2.0 y un nuevo sensor CMOS de 1 pulgada que ofrece 17 pasos de rango dinámico y más de mil millones de colores gracias al nuevo perfil de color D-Log 2 de 10 bits de DJI.

A esto se suma un lente de retrato de teleobjetivo medio de 60 mm, que te brinda un zoom óptico de 3x y un zoom digital de hasta 12x. Su apertura de f/1.8 es particularmente adecuada para crear efectos bokeh al comprimir el fondo y acercarlo al sujeto.

La Osmo Pocket 4P también cuenta con la última versión de ActiveTrack de DJI, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para mantener el seguimiento incluso con un zoom de hasta 12x. Puede seguir activamente hasta ocho personas, encuadrando a grupos y centrando a cualquier persona nueva que entre en el campo de visión.

RayNeo GT Max AR Glasses

(Image credit: RayNeo)

Las RayNeo GT Max AR Glasses son las primeras gafas de realidad aumentada del mundo compatibles con la reproducción de Dolby Vision, lo que contribuye a crear una experiencia de cine virtual. Ofrecen hasta 1,200 nits de brillo percibido, una frecuencia de actualización de 120 Hz y conversión de SDR a HDR en tiempo real para obtener imágenes sumamente nítidas. Su sistema óptico es un 29 % más delgado y ligero que los diseños tradicionales, y ofrece un campo de visión de 59 grados, líder en la industria.

Una de nuestras características favoritas es el tamaño ajustable de la pantalla virtual, con opciones de 227 pulgadas, 267 pulgadas o 307 pulgadas. Es una idea ingeniosa: el tamaño más pequeño es ideal para hojas de cálculo y aplicaciones de productividad si las usas como pantalla para un teléfono o una computadora portátil, mientras que los tamaños más grandes ofrecen una experiencia inmersiva para juegos y videos.

Los modos "Steady", "Pinned" y "Follow" te permiten fijar la pantalla o hacer que se mueva contigo, y el seguimiento espacial 3DoF mantiene la posición de la pantalla sin forzar la vista, además de mantener los subtítulos, las barras de tareas y los bordes de las imágenes dentro del área de visualización mientras te mueves. Parecen ser la forma más avanzada de llevar una pantalla contigo a todas partes, y podrían ser indispensables para vuelos largos.

TCL P80 Ultra

(Image credit: TCL)

Si pasas tanto tiempo en tu celular como nosotros, te sorprenderá la pantalla del TCL P80 Ultra. Es el primer celular en integrar la tecnología NXTPAPER para el confort visual, con una pantalla AMOLED de alta nitidez de 1.5K que permite leer sin reflejos incluso bajo la luz solar intensa, y un botón que convierte al instante tu P80 Ultra en un lector electrónico con una experiencia de visualización similar al papel.

El P80 Ultra cuenta con un vidrio antirreflejo nano-grabado, que elimina los reflejos superficiales sin reducir el brillo. También incorpora tecnología de luz polarizada circular, que modifica la emisión de luz para imitar más fielmente las características de la luz natural, y un sistema de atenuación sin parpadeos.

La cámara también es bastante especial. Se trata de un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom de 3x y un sensor de gran formato de 50 MP y 1/1.56 pulgadas, que captura más luz por píxel que los sensores más pequeños y permite un zoom sin pérdida de calidad de 6x. La estabilización de imagen elimina el desenfoque por movimiento en fotos y videos, y los filtros MuseFilm de TCL prometen imágenes con calidad cinematográfica. Pero lo que realmente nos convenció fue la innovadora pantalla: a mucha gente le resultará mucho más agradable para la vista.

Lenovo ThinkBook 14x Gen 2

(Image credit: Lenovo)

La computadora portátil ultraligera de Lenovo hace que incluso las ultraportátiles parezcan realmente pesadas: con solo 2.18 libras / 990 g y un grosor de apenas 12.9 mm, es una de las computadoras portátiles más ligeras y delgadas del mercado, lo que la hace ideal tanto para quienes viajan por negocios como para los estudiantes —especialmente si eliges el teclado retroiluminado, que resulta muy útil en habitaciones con poca luz y en aviones.

De alguna manera, Lenovo ha logrado dotar al ThinkBook 14x de un diseño ultradelgado sin sacrificar la conectividad, por lo que, además de su Wi-Fi 7, cuenta con dos puertos USB-C de 10 Gbps, dos puertos USB-A de 5 Gbps y un puerto HDMI 2.1, así que no hay necesidad de andar cargando un concentrador contigo. También cuenta con una ranura M.2 adicional que te permite ampliar su almacenamiento, lo que lo convierte en una inversión sólida a largo plazo.

El ThinkBook 14x Gen 2 es también uno de los ultraportátiles más personalizables, equipado con procesadores Intel Core 7 (Serie 3) y con opciones de pantalla que incluyen OLED de colores vivos y LCD táctil. Además, tiene un diseño atractivo, con una variedad de acabados metálicos que incluyen Luna Gray, Celestial White, Mystic Violet y Veil Blue.

EarFun Wave Pro X

(Image credit: EarFun)

Los audífonos de EarFun ofrecen constantemente un rendimiento de primera sin el precio elevado, y los Wave Pro X son los mejores de la marca hasta la fecha. Cuentan con un sistema patentado de doble controlador que coloca un controlador de carbono tipo diamante de 40 mm y un controlador de polímero de cristal líquido de 10 mm en un eje alineado con precisión, lo que genera un sonido más natural y detallado que el que suelen ofrecer los diseños con múltiples controladores.

Los Wave Pro X cuentan con un sistema de IA de 8 micrófonos que optimiza continuamente el sistema híbrido de cancelación activa de ruido (ANC), incluso en modo AUX con cable, y el chipset Qualcomm QCC3095 ofrece Bluetooth 6.0, aptX Lossless, LDAC, audio USB y Auracast. Si a esto le sumas la traducción con IA y hasta 90 horas de duración de la batería, obtienes un par de audífonos verdaderamente excelentes: EarFun ha estado trabajando en ellos durante mucho tiempo e incluso retrasó su lanzamiento para lograr el ajuste perfecto.

Urevo CyberPad 3

(Image credit: Urevo)

La CyberPad 3 es una caminadora para el hogar o la oficina con un diseño diferente al de los modelos tradicionales. Su sistema WalkFree Adaptive Speed Control utiliza sensores de presión integrados en la plataforma de carrera, los cuales detectan el movimiento de tus pasos para iniciar y detener automáticamente el funcionamiento; cuando caminas o corres, toma datos del motor para calcular los ajustes de velocidad en tiempo real.

Su función multiusuario también es inteligente, ya que captura datos sin procesar sobre el peso y la frecuencia de zancada para generar un perfil de usuario estructurado que está directamente vinculado al algoritmo de control de velocidad.

La estructura de soporte está fabricada en acero Q235 con un marco lateral de aluminio fundido a presión, y utiliza una trayectoria de transmisión rediseñada para ofrecer una construcción excepcionalmente compacta: el cuerpo ultradelgado mide menos de 11 cm de grosor. A pesar de su pequeño tamaño, cuenta con un mecanismo de elevación con inclinación del 15 % y una cinta de correr de 42 cm, cuyo tamaño se basa en el análisis de la anchura de los hombros humanos.

Plaud One

(Image credit: Plaud)

Plaud One es un asistente de IA portátil que combina tres características clave que, por lo general, se encuentran separadas: la captura de conversaciones mediante dispositivos portátiles, el contexto que se va construyendo a través de las conversaciones cotidianas y una IA capaz de analizar datos y tomar las medidas adecuadas. Puede capturar reuniones en línea, conversaciones presenciales y llamadas telefónicas, y cuenta con una eSIM integrada y conexión 4G LTE para funcionar sin necesidad de un teléfono.

Lo que distingue a Plaud One es que comprende el contexto. En lugar de tratar cada grabación como una transcripción independiente, puede conservar el contexto a lo largo de múltiples conversaciones; de este modo, una conversación de una reunión puede vincularse con una conversación o llamada posterior.

Esa comprensión le permite al Plaud Agent ayudarte a tomar medidas, identificando los siguientes pasos y completando tareas en herramientas como Gmail, Google Calendar, Notion y Slack.

Minisforum MS-S1 Max-P495

(Image credit: Minisforum)

El MS-S1 Max-P495 ofrece computación de IA para modelos grandes en un espacio excepcionalmente reducido y con especificaciones de muy alto nivel. Combina el procesador AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 con hasta 192 GB de memoria unificada para ejecutar modelos de lenguaje (LLM) de más de 128 mil millones de parámetros de forma local, con un rendimiento de hasta 126 TOPS; además, su arquitectura de memoria unificada elimina los cuellos de botella de la VRAM y reduce la latencia.

Esa potencia se refrigera mediante una solución térmica de alto rendimiento que cuenta con una base de cobre, seis tubos de calor, dos ventiladores y refrigeración por cambio de fase, y está alojada en un diseño totalmente escalable, con un chasis deslizable para facilitar las actualizaciones y un formato listo para rack.

Con 4 ranuras de expansión PCIe, doble Ethernet de 10 Gb, doble USB4 v2 de 40 Gbps, Wi-Fi 7 y una fuente de alimentación integrada de 320 W, el MS-S1 Max-P495 ofrece potencia preparada para el futuro tanto para sistemas de escritorio como para clústeres de IA escalables: es una bestia alucinante diseñada para satisfacer un nuevo tipo de necesidad de investigación y desarrollo.

XPPen Magic Pro 13

(Image credit: XPPen)

La Magic Pro 13 de XPPen es una tableta de dibujo portátil diseñada para profesionales creativos, que cuenta con un modo de pantalla de dibujo a nivel de hardware —una primicia en la industria— que ofrece baja latencia, reproducción nativa del color y transmisión de video con mayor ancho de banda a través de una sencilla conexión de un solo cable, lo que te brinda una experiencia similar a la del papel con sensibilidad a la presión de 16K y compatibilidad con el cursor al pasar por encima.

Es la primera tableta de dibujo de su categoría que incluye compatibilidad con doble puerto USB, lo que te permite disfrutar de una conexión de datos de alta velocidad mientras cargas tu Magic Pro 13.

La Magic Pro 13 cuenta con el nuevo sistema de gestión de activos digitales Shelf y el software Canvas de XPPen, diseñados para ofrecer una experiencia de dibujo sencilla e intuitiva que te permita capturar ideas cuando te llegue la inspiración. Y para los creativos que están siempre en movimiento, ofrece dos modos de gestión térmica que equilibran el rendimiento y la eficiencia energética según los diferentes escenarios creativos.

Strutt ev1c

(Image credit: Strutt)

La ev1c de Strutt reinventa la silla de ruedas eléctrica con tres avances importantes: el sistema de sensores evSense de Strutt, un sistema de tracción en las cuatro ruedas y un diseño modular y conectado.

eVSense utiliza dos LiDAR, 10 sensores de tiempo de vuelo, seis sensores ultrasónicos y dos cámaras para crear mapas 3D en tiempo real, lo que permite el funcionamiento del Co-Pilot para evitar colisiones con personas, mascotas y bordes, así como del Auto-Pilot, que te permite seleccionar destinos en pantalla o usar comandos de voz impulsados por LLM, como «Llévame a la cocina»; básicamente, es un vehículo de movilidad personal autónomo.

El tren de transmisión cuenta con suspensión independiente en las cuatro ruedas, ABS, dirección activa y un programa electrónico de estabilidad (ESP) integrado, lo que le permite manejar con seguridad pendientes de hasta 13 grados, adoquines y terrenos irregulares sin resbalones ni vuelcos. Y cuando llega el momento de viajar, se desarma en cinco módulos para guardarlo fácilmente en la cajuela. Parece un verdadero avance para este tipo de dispositivo de movilidad.

xTool M2 Color Craft Laser

(Image credit: xTool)

La xTool M2 es la primera máquina de escritorio que combina la impresión a todo color CMYK, el grabado láser y el corte láser en un solo sistema cerrado de Clase 1, lo que permite un flujo de trabajo completo de “imprimir y luego cortar”. Simplemente imprime tu diseño a todo color en una pieza de madera, cuero o acrílico, y la xTool M2 Color Craft Laser corta o graba el contorno exacto con precisión guiada por cámara. Además, cuenta con una bomba de asistencia de aire incorporada, una primicia en la industria para un láser de semiconductores, que mantiene limpios los bordes de corte al reducir la carbonización y el amarilleamiento.

Contar con estas tres capacidades en un solo dispositivo supone una gran ventaja: en lugar de tener que imprimir en una máquina y grabar o cortar en otra, puedes convertir tu idea inicial en un producto terminado de aspecto profesional en una sola operación. Es ideal para calcomanías, etiquetas, señalización, regalos personalizados y productos de lotes pequeños; podrías iniciar un negocio completo con este único dispositivo. Y como es un sistema cerrado, también es muy seguro.

Perlegear AX1 Smart Adaptive Mount

(Image credit: Perlegear)

El soporte inteligente y adaptable Perlegear AX1 responde a una pregunta interesante: ¿qué pasaría si el soporte de tu televisor fuera tan inteligente como tu televisor? El AX1 es un soporte para televisor motorizado y con inteligencia artificial que puede ajustar automáticamente la altura de tu televisor a diferentes posiciones de visualización; así, por ejemplo, puedes tenerlo bajo para ver la televisión solo, pero elevado para ver deportes con amigos, o para seguir una aplicación de ejercicio físico en pantalla o un juego basado en el movimiento.

El AX1 se puede controlar mediante comandos gestuales, su aplicación móvil, el control remoto, o a través de Alexa, el Asistente de Google o Siri. Puede distinguir entre visualización individual y grupal; en este último caso, calcula la mejor altura de la pantalla para el grupo, y es capaz de mover un televisor de 200 libras / 90 kg hasta 15.7 pulgadas / 400 mm verticalmente, con detección de obstáculos en tiempo real que detiene y revierte el movimiento si el camino está bloqueado.

Speediance Gym Monster 3

(Image credit: Speediance)

El Gym Monster 3, con su brillante nombre, ofrece un entrenamiento de fuerza de alto nivel para hacer ejercicio en casa, ya que combina la experiencia de una máquina Smith, una barra, mancuernas, una máquina de cables, una máquina de remo, un sistema de poleas y un soporte para sentadillas en una configuración optimizada con hasta 200 libras / 90 kg de resistencia digital inteligente.

Dos motores de transmisión directa de 800 W proporcionan una resistencia suave y constante en cada repetición, y se puede ajustar en incrementos de una libra / 0,45 kg, para que puedas progresar a tu propio ritmo, en lugar de dar grandes saltos para los que tal vez no estés listo.

El Gym Monster 3 se controla mediante un ingenioso anillo de control por Bluetooth que te permite realizar ajustes sin alejarte ni interrumpir tu rutina, y cuenta con cuatro modos de entrenamiento específicos: Estándar, Cadena, Excéntrico y Velocidad Fija. También cuenta con un entrenador de IA integrado que puede guiarte desde tu primera sesión en adelante.

Midea GreenApex Dishwasher

(Image credit: Midea)

El humilde lavavajillas no ha cambiado mucho desde que el invento de Josephine Cochrane, de 1886, se electrificó a finales de la década de 1920 y se le agregaron los brazos rociadores en la década de 1950. Sin embargo, el Midea GreenApex es muy diferente de los lavavajillas tradicionales. Se trata de un sistema de bomba de calor dual que utiliza una única plataforma coordinada de bomba de calor para ofrecer lavado, secado rápido y almacenamiento en seco en un solo aparato.

El GreenApex es un 50 % más eficiente energéticamente que los lavavajillas convencionales, ofrece un secado rápido de 30 minutos y 168 horas de almacenamiento en seco sin necesidad de que el sistema siga funcionando, y cuenta con un secado suave mediante bomba de calor a unos 45 °C, por lo que no tienes que preocuparte de que las altas temperaturas dañen los artículos más delicados. Se siente como un gran salto adelante para un tipo de electrodoméstico al que no se suele asociar la expresión «de vanguardia».

Reolink OMVI 2i Ultra

(Image credit: Reolink)

La cámara de seguridad Reolink OMVI 2i Ultra cuenta con un innovador sistema de seguimiento de doble lente desacoplado, en el que cada lente funciona de manera totalmente independiente de la otra. A diferencia de otras cámaras de seguridad de doble lente o con zoom híbrido, las dos lentes de este modelo no están conectadas mecánicamente, por lo que la lente gran angular fija de 130 grados y 4K nunca se mueve, mientras que la cámara con teleobjetivo puede girar libremente en cualquier dirección, incluso para cubrir áreas fuera del campo de visión de la lente principal.

Esto significa que cuando la IA integrada en la cámara 4K detecta a una persona, un vehículo o un animal, activa la cámara con giro e inclinación para que se fije en ese sujeto y lo siga incluso después de que salga del campo de visión de la cámara gran angular; sin embargo, no se pierde ninguna grabación de la vista de la cámara gran angular durante ese tiempo.

También puedes usar la vista gran angular para redirigir la cámara con giro e inclinación hacia una ubicación específica con solo tocar ese punto en la vista en vivo de la cámara, o hacer que la cámara gran angular y la cámara con giro e inclinación monitoreen dos ubicaciones distintas, como la entrada de tu casa y una puerta lateral.

Navimow H510 Pro

(Image credit: Navimo)

El Navimow H510 Pro cuenta con cuatro innovaciones clave: acabado preciso de los bordes, dirección de giro cero, inteligencia adaptativa de corte y modelado 3D.

En lugar de recortar los bordes con un hilo de corte —lo cual puede ser ruidoso y causar daños menores—, el H510 Pro cuenta con un brazo robótico extensible que recorta los bordes sin dejar espacio de manera silenciosa y segura; es la versión más interesante e inteligente de esta tecnología que hemos visto.

El sistema de tracción en las cuatro ruedas también protege tu césped, con un sistema de giro de radio cero que evita que las ruedas arrastren por el césped durante los giros laterales. Además, la función de inteligencia adaptativa de corte analiza los patrones de crecimiento del césped para determinar la frecuencia óptima de corte, utilizando la regla de corte de 1/3 para preservar la salud del césped.

Con modelado de terreno en 3D en lugar del estándar de la industria en 2D, y un conjunto de sensores que incluye infrarrojos, así como LiDAR y visión para garantizar la confiabilidad en condiciones de poca luz, además de un sistema de evitación con tres sensores para proteger la vida silvestre, el H510 es una solución inteligente incluso para los jardines más difíciles.

DJI Romo 2 Series

(Image credit: DJI)

La serie Romo 2 es un robot aspirador que no se detiene ante obstáculos como alfombras gruesas, rieles de puertas corredizas y otras barreras. Esto se debe a que cuenta con patas robóticas capaces de pasar por encima de obstáculos de hasta 4 cm de altura y de superar umbrales de doble escalón de hasta unos impresionantes 8.5 cm.

También cuenta con un brazo robótico integrado de giro ultraamplio guiado por LiDAR para ampliar el alcance de la mopa, y su potente sistema de succión incluye una placa que se baja automáticamente y forma un sellado parcial sobre la alfombra para una mejor extracción de polvo y alérgenos.

La serie Romo 2 también se beneficia de la tecnología de los drones insignia de DJI, con un proyector de luz estructurada (Speckle) y sensores de visión de doble ojo de pez para una percepción de profundidad 3D completa. Puede detectar objetos como cables y almohadillas de entrenamiento de tan solo 2 mm de grosor, y su inteligencia artificial puede distinguir entre residuos y líquidos, así como lidiar con obstáculos transparentes como puertas de vidrio y espejos.

Acer Vero 16

(Image credit: Acer)

En un mercado en el que tantos computadoras portátiles sacrifican la facilidad de mantenimiento y reparación a cambio de un diseño ultradelgado, la Acer Vero 16 es un soplo de aire fresco. Aunque no escatima en estilo ni en potencia —es muy portátil, ofrece hasta 180 TOPS de plataforma con un procesador Intel Core Ultra X9 388H y se puede configurar con una impresionante pantalla OLED 3K de 16 pulgadas—, está fabricado pensando en la durabilidad.

Un cierre que no requiere herramientas permite acceder fácilmente al interior del Vero, y tanto la batería como el SSD son reemplazables, mientras que el sistema está diseñado para ser compatible con las próximas dos generaciones de procesadores, en caso de que desees actualizarlo. El 70 % del chasis está compuesto por una mezcla de material PCR (reciclado posconsumo) y material de base biológica derivado de conchas de ostra, y cumple con los estándares militares de EE. UU. en cuanto a resistencia. Se trata de una computadora portátil diseñada para durar, de una manera poco común —y muy bienvenida—.

Asus ProArt GR1X

(Image credit: Asus)

La Asus ProArt GR1X es diminuta, con unas dimensiones de apenas 150 x 150 x 51 mm. Sin embargo, sus especificaciones no tienen nada de pequeñas. Diseñada para la creación de contenido avanzado y flujos de trabajo de IA locales, ofrece potencia de cómputo de clase de centro de datos en una mini PC, lo que elimina la necesidad de ejecutar modelos de lenguaje grande (LLM) de forma remota y, al mismo tiempo, resuelve las preocupaciones de los creadores profesionales en cuanto a la latencia de la nube, los costos y la protección de la propiedad intelectual.

El ProArt GR1X cuenta con el innovador «superchip» Nvidia RTX Spark, lo que significa que obtienes una CPU Grace de 20 núcleos y una GPU Blackwell de 6,144 núcleos, que ofrecen hasta un petaflop de rendimiento de inferencia de IA FP4. Con hasta 128 GB de memoria unificada LPDDR5X a 9,400 MHz, te permite ejecutar localmente modelos de lenguaje (LLM) de hasta 120 mil millones de parámetros y renderizar escenas 3D completas en el dispositivo con Windows 11.

Ese nivel de potencia exige una refrigeración altamente eficiente, y Asus ha desarrollado un avanzado sistema de refrigeración de precisión que ofrece una cobertura térmica 1,6 veces más eficiente que los sistemas compactos estándar. Asus también resolvió el reto de la atenuación de la señal en la carcasa metálica al integrar las antenas Wi-Fi 7 detrás de un material similar al vidrio que permite el paso de la señal. Es todo un logro de diseño y una impresionante demostración del nuevo chip de élite de Nvidia.

EcoFlow STREAM 5000 / STREAM AC 5000

(Image credit: EcoFlow)

La serie EcoFlow Stream es un sistema modular «plug-and-play» para la generación y el almacenamiento de energía solar residencial, diseñado para adaptarse a las necesidades de los inquilinos y los departamentos. Permite agregar almacenamiento en batería y gestión inteligente de la energía a instalaciones solares fotovoltaicas existentes, además de poder utilizarse para crear un nuevo sistema doméstico desde cero.

La serie Stream cuenta con el sistema de gestión de energía doméstica Oasis 3.0 de EcoFlow, que entiende las tarifas dinámicas de energía, está al tanto del pronóstico del clima y analiza continuamente las necesidades energéticas de tu hogar para optimizar la generación, el almacenamiento y el consumo.

Esto significa que puedes darle instrucciones al agente de IA EcoBot, como «Necesito que mi auto esté cargado para las 7 a. m. de mañana al menor costo posible», y él llevará a cabo los pasos necesarios, o hacer que tus horarios de energía se reconfiguren automáticamente cuando tengas visitas u otras situaciones de mayor demanda.

A partir de octubre, la serie EcoFlow Stream también contará con una nueva función: el Modo Local, que te brinda un funcionamiento ininterrumpido y control local a través de la app, incluso si hay interrupciones en la nube o en la conectividad. Es un sistema muy potente (sin doble sentido) que ha sido diseñado pensando en el mundo real.

Tapo D260

(Image credit: Tapo)

La cámara de seguridad con cable e inalámbrica Tapo D260 es un timbre con cámara que ofrece todos los beneficios de un sistema de seguridad de alta gama sin las posibles desventajas: almacena los datos de reconocimiento facial localmente para proteger la privacidad, y ninguna de sus funciones está restringida a una suscripción. Es avanzada, pero totalmente gratuita una vez que la compras.

Cuenta con resolución 4K, un amplio campo de visión de 180 grados para cubrir toda la entrada y ofrece detalles nítidos de sujetos a una distancia de hasta 30 pies.

La D260 cuenta con múltiples funciones inteligentes de detección y reconocimiento, incluyendo un radar, así como el imprescindible sensor de movimiento por infrarrojos. Estas funciones le permiten descartar falsas alertas causadas por elementos como ramas en movimiento o luces de autos que pasan, mientras que la inteligencia artificial integrada en el dispositivo puede reconocer personas, paquetes, vehículos y animales.

Si lo deseas, puedes optar por crear una biblioteca de familiares y amigos mediante el reconocimiento facial, e incluso hay un cambiador de voz para disimular tu voz cuando hables con personas desconocidas que llamen. En un mundo donde la gente está harta de las suscripciones, esto ofrece una excelente mejora de seguridad sin cuota mensual.

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