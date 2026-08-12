Pasé un par de horas con el nuevo Google Pixel 11 Pro Fold: no es una reinvención, sino un paso más hacia la perfección

Siempre me ha gustado el Google Pixel Fold. Durante un tiempo fue uno de los teléfonos plegables más delgados e interesantes del mercado, pero desde entonces ha quedado relegado por los dispositivos Galaxy Z Fold ultradelgados y ahora por el aún reciente y de forma peculiar Samsung Galaxy Z Fold 8. Sin embargo, el nuevo Google Pixel 11 Pro Fold es una emocionante novedad en el creciente mercado de los teléfonos plegables.

No solo es (ligeramente) más delgado y mucho más ligero que su predecesor. Google ha perfeccionado el diseño: ha reducido los biseles, agrandado la pantalla, minimizado las bisagras, reducido considerablemente los módulos de la cámara e incluso ha agregado una función de notificación por hardware poco común.

En resumen, incluso en mi breve experiencia práctica, el Pixel 11 Pro Fold me pareció sorprendentemente intrigante.

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Se avecinan más aumentos de precios

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Sí, al igual que tantos otros dispositivos electrónicos de consumo, el Pixel 11 Pro Fold es más caro que el modelo anterior (1,899 dólares frente a 1,799 dólares). Uno podría suponer que esto se debe a mejoras en el diseño y las funciones, pero creo que todo se debe al aumento del costo de la memoria y el almacenamiento, del cual podemos culpar principalmente a la IA. Lo cual, supongo, también podemos atribuir en parte a la propia Google. Después de todo, Gemini es ahora el núcleo de casi todo lo que hace la empresa, y este Pixel 11 Pro Fold no es la excepción. Está repleto de funciones relacionadas con Gemini, la mayoría de las cuales no llegué a probar durante nuestra intensa sesión práctica.

En términos generales, es evidente que Google ha tomado nota de todos los aspectos en los que el Pixel 10 Pro Fold no alcanzó el nivel esperado y los ha perfeccionado en este nuevo teléfono plegable para competir de manera respetable con modelos como el Samsung Galaxy Z Fold 8 y el Z Fold 8 Ultra.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

En la pantalla de la cubierta, el bisel negro que rodea la pantalla se ha reducido significativamente para dar cabida a la pantalla Super Actual, que ahora mide 6.5 pulgadas. La pantalla principal, flexible, sigue midiendo 8 pulgadas, pero los biseles que la rodean también parecen más delgados.

Cuando está plegado, la bisagra del teléfono se ve aún más bien oculta, de modo que ahora queda prácticamente plana contra las dos mitades plegadas. Google me informa que los paneles internos debajo de la pantalla plegable cuentan con una placa de titanio y un panel de bisagra flexible bajo capas de polímero, un vidrio ultradelgado ligeramente más grueso y resistente, y el panel OLED. El mecanismo de la bisagra en sí es más ancho en el interior para reducir aún más la deformación. Cuando está desplegado, el teléfono se ve prácticamente plano, y el pliegue es más difícil de detectar que en el Pixel 10 Pro Fold.

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Imágen 1 de 2 El Pixel 11 Pro Fold está a la izquierda y el Pixel 10 Pro Fold, a la derecha (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) The Pixel 11 Pro Fold is on the left, and the Pixel 10 Pro Fold is on the right (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Aunque no es tan delgado como el Z Fold 8 Ultra, que mide 4,1 mm de grosor, el Pixel 11 Pro Fold se ha adelgazado y reducido un poco. Ahora tiene solo 5,0 mm de grosor, en comparación con los aproximadamente 5,1 mm del modelo anterior. Más notable es el nuevo peso del chasis: 239 g; eso es casi 20 gramos más ligero que el Pixel 10 Pro Fold, y puedo decirte que, al sostenerlo en la mano, la reducción de peso se nota. Ahora es un dispositivo relativamente ligero y bastante atractivo que, además, sigue contando con la clasificación IP68, algo que ningún otro plegable puede presumir en este momento.

Al igual que con prácticamente cualquier otro smartphone del planeta, el perfil más delgado se ve interrumpido por un módulo de cámara que sobresale de la parte trasera para albergar, entre otras cosas, las tres lentes. Sin embargo, me alegró descubrir que el módulo se ha reducido considerablemente, de modo que ya no parece un bloque gigante pegado a la parte trasera de una superficie que, por lo demás, es atractivamente lisa y plana.

La otra gran novedad destacada en cuanto a diseño y hardware, y que se integra en esa matriz, es HiLight.

HiLight es un conjunto de LED multicolores ubicados en la parte trasera del teléfono, dentro del espacio que normalmente ocupa el flash LED. Está diseñado para usarse cuando el teléfono está boca abajo sobre una mesa; HiLight ni siquiera funciona cuando simplemente sostienes el teléfono en la mano (lo probamos).

Por ahora, HiLight tiene solo dos funciones. Una es servir como interfaz animada de Gemini. Brilla y fluye en tonos de azul, al igual que la interfaz estándar de Gemini, para indicarte que está escuchando y trabajando contigo. El efecto es bastante bueno y sugiere algo más que el simple funcionamiento de unos cuantos LED.

Así es como se ve HiLight en acción en un Pixel 11 Pro al responder a una consulta de Gemini (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Otra función de HiLight es avisarte cuando te llama alguien importante para ti. Puedes asignar diferentes colores (hay como cinco opciones) a distintos miembros de tu familia e incluso a grupos. Cuando llaman, tu HiLight, que también se encuentra en otros teléfonos Pixel 11, parpadea en ese color. De nuevo, es un efecto llamativo, aunque no estoy seguro de cuántas personas lo usarán. Después de todo, la mayoría de nosotros, para bien o para mal, vivimos con nuestros teléfonos en la mano.

Cámara

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google no mejoró las cámaras, por lo que seguimos contando con la cámara gran angular de 48 MP, la ultra gran angular de 10,5 MP y el teleobjetivo de 10,8 MP; sin embargo, la cámara principal ahora cuenta con un nuevo sensor que, según Google, ofrece un rendimiento un 50 % mejor en condiciones de poca luz, lo que podría ser una gran ventaja para la fotografía nocturna.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

También hay un par de cámaras de 10 MP para selfies en las pantallas principal y de cubierta.

Me hubiera gustado que Google hubiera aumentado los megapíxeles de las cámaras para competir mejor con dispositivos como el Galaxy Z Fold 8 Ultra (cuya cámara principal es de 200 MP), pero al menos contamos con esa cámara con zoom óptico de 5x y estabilización de imagen óptica (y electrónica).

Tomé algunas fotos con las cámaras, pero no las suficientes como para sacar conclusiones; aunque diría que la cámara ultra gran angular para fotografía macro funcionó bastante bien.

Hay algunas nuevas funciones de la cámara que vale la pena destacar (tanto las que usan IA como las demás) que, como suele suceder, diferenciarán a la línea Pixel hasta que Google se las regale a sus socios, como Samsung. Una de ellas se llama «Magic Capture», que te permite fotografiar el momento culminante sin tener que pensar realmente en cómo capturarlo. Google dice que analiza 500 fotogramas para encontrar la toma correcta y luego la recorta e incluso elimina el desenfoque para convertirla en una foto utilizable. Naturalmente, no tuve la oportunidad de probar esta función.

«Camera Looks» aplica filtros estéticos durante la captura, algo que no estoy seguro de que alguna vez usaría. Prefiero ver la imagen sin retocar y decidir si necesita algún ajuste para darle más dramatismo o impacto.

Tengo muchas ganas de probar «Creators Suite», que incorpora, entre otras cosas, un teleprompter en pantalla. Eso sería de gran ayuda para mí.

Diseño atractivo y batería más pequeña

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Todo, desde sitios web hasta mapas y fotos, se veía muy bien en ambas pantallas. Ninguna de las dos difiere notablemente de las pantallas anteriores del Pixel 10 Pro Fold, pero ambas cuentan con un buen aumento en el brillo máximo, que pasa de 3,000 a 3,600 nits. Llevé las pantallas al brillo máximo, pero como estaba en un lugar cerrado, no pude determinar si se veían bien a la luz del sol.

Me sorprendió un poco enterarme de que la capacidad de la batería ha bajado de 5,015 mAh a 4,750 mAh, un hecho que podría explicar el peso más ligero del Fold. Este cambio hubiera tenido más sentido si Google hubiera adoptado la tecnología de carbono-silicio de mayor densidad (la misma carga en menos espacio) que ahora se encuentra en toda la línea Galaxy Z8. Aunque me preocupa que la batería más pequeña pueda resultar en una menor duración, Google sigue prometiendo 24 horas de funcionamiento con una sola carga.

Por el lado positivo, el Pixel 11 Pro Fold sigue contando con Pixel Snap, un anillo de carga magnético al estilo MagSafe que permite acoplarlo magnéticamente a bases de carga Qi y soportes para el teléfono. Lo probé en el nuevo dispositivo y funciona tan bien como siempre.

En el poco tiempo que pasé con el teléfono, disfruté de un rendimiento fluido (ayudado en parte por una pantalla de 1 a 120 Hz), lo cual se debe principalmente a unas especificaciones impresionantes. El Pixel 11 Pro Fold viene con 16 GB de RAM (incluso más de lo que ofrece el Pixel 10 Pro básico) y 256 GB de almacenamiento (hasta 1 TB).

Sin embargo, lo más emocionante es el Google Tensor G6, la primera CPU móvil fabricada con un proceso de 2 nm. No espero que el procesador sea mucho más rápido que lo mejor que ofrecen Apple y Qualcomm, pero ese proceso de 2 nm podría hacerlo mucho más eficiente. De hecho, podría ser la razón por la que Google se sintió seguro al reducir el tamaño de la batería.

En general, me siento optimista con lo que veo. Este es, sin duda, el Pixel Fold más atractivo hasta la fecha. Es más ligero, más delgado, posiblemente más rápido y más eficiente, y, por supuesto, debería ser un escaparate fantástico para Gemini. Por cierto, mi única experiencia con Gemini fue tomar una foto macro de un arreglo floral y luego darle acceso a la pantalla a Gemini para pedirle que identificara la flor. Lo hizo rápido y sin esfuerzo.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En cuanto a cómo compite el Google Pixel 11 Pro Fold con el Z Fold 8 Ultra y el nuevo Z Fold 8 de forma inusual, bueno, está prácticamente a la par con el modelo «Ultra», aunque creo que este último lo supera en cuanto a capacidades fotográficas. El Z Fold 8 Ultra también sigue siendo mucho más ligero, lo que lo hace parecer un dispositivo insignia sin concesiones con una pantalla secreta de 8 pulgadas. Es difícil comparar el Pixel 11 Pro Fold con el Z Fold 8. Las relaciones de aspecto son muy diferentes y las capacidades de la cámara están bastante distantes entre sí (a favor del Pixel). En definitiva, creo que estos dispositivos plegables están dirigidos a clientes completamente distintos.

Si estás pensando en una experiencia pura de Google y Gemini en la pantalla más grande que quepa en tu bolsillo, el Pixel 11 Pro Fold es una muy buena opción y tal vez te haga más feliz que, digamos, el más costoso Z Fold 8 Ultra, que podría abrumarte al incluir nada menos que tres sistemas de IA integrados.

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